5 gyakorlati tipp a fogyáshoz, hogy könnyebben elérd a célod

Kalóriadeficit? Most pufoghatnál magadban, hogy „persze, könnyű azt mondani”. Hidd el, tudjuk, hogy nem egyszerű, épp ezért hoztunk most 5 tippet, ami garantáltan segít, hogy kevesebbet egyél, sikeresebb legyen a fogyásod, és elérd a célod.

5 gyakorlati tipp a fogyáshoz, hogy megmozduljon a mérleg.

Fotó: Doucefleur / Shutterstock

5 gyakorlati tipp a fogyáshoz – Így érd el, hogy elinduljanak lefelé a kilók

Nem kell nagy dolgokra gondolni, elég csak pár hétköznapi szokást bevezetni a mindennapjaidba.

1. Cseréld le a tányérodat

Szereted a díszes, nagy tányérokat? Megértjük, hogy jobban esik egy ilyenből falatozni, de megvan az ára. Minél nagyobb a tányér, hajlamosak vagyunk annál több ételt rápakolni. Hogy vedd elejét a problémának? Válasz egy kisebb tányért, akár szerezz be egy újat, amiből szívesen eszel, így elkerülheted, hogy túledd magad.

2. Nagy pohár víz minden étkezés előtt

A nagy pohár víz, nem csak reggel lehet hasznos számodra. Gondolj bele, ha minden étkezés előtt megiszol egy pohárral, akkor kevesebb hely marad az ételnek, ezért hamarabb fogod érezni a teltségérzetet.

3. Rágd meg jól az ételt

A tudomány szerint a nehezebb ételeket legalább 32x meg kellene rágni, de ezt a módszert érdemes lenne alkalmaznod a könnyebben emészthető ételeknél is. Miért? Azon kívül, hogy a rágás megkönnyíti az emésztést, az idő is fontos tényező egy étkezés alkalmával. A szervezetednek ugyanis szüksége van időre, hogy feldolgozza az ételt és kialakuljon a telítettség érzet. Hányszor fordult elő, hogy utólag jöttél rá, túletted magad? Ezt könnyen megelőzheted azzal, ha több ideig rágsz.

A vízfogyasztás nem csak a hidratálásban segít, de a teltségérzetet is növeli.

Fotó: Stock 4you / Shutterstock

4. Fogyassz minél több rostot

Zöldségtől még senki sem hízott meg. A zöldek rengeteg rostot tartalmaznak, amik több szempontból is kulcsfontosságúak az álomsúly eléréséhez. Először is a rostok felgyorsítják az anyagcserét, emellett pedig lassítják a zsírok és a cukrok felszívódását. Szóval, pakold meg jól a tányérod zöldséggel, így kevesebb hely marad a magasabb kalóriatartalmú ételeknek, így hatékonyabb lesz a fogyásod is.

5. Csak a szemem kívánta

Mind ismerjük ezt az érzést. Tudod, hogy valószínűleg eleget ettél már, de még nem jött meg az az érzés, hogy „kész, vége, tele vagyok”, így hajlamos vagy te is kirendelni azt a somlói galuskát, vagy Gundel-palacsintát, amit már „csak a szemed kívánt”. Hogy előzd meg a fölösleges kalóriabevitelt? Mielőtt nekilátsz a desszertnek, várj fél órát, addig „leér a gyomrodba” a kaja, és meg fog jönni a telítettségérzet. Így nem csak az utólagos bűntudattól szabadulhatsz meg, de a fölösleges kalóriáktól is.