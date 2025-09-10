Egy új kék zóna van születőben? – Finnország rájött, hogy mi a hosszú élet titka

A világon akad néhány különleges hely, ahol az emberek feltűnően hosszú ideig élnek. Japán Okinava szigete, a görög Ikaria, vagy éppen Szardínia hegyvidékei már régen bekerültek a legendás „kék zónák” közé. Ezekről a régiókról azt tartják, hogy lakóik nemcsak a hosszú élet titkának birtokában vannak, de idős korukban is aktívak, jó egészségnek örvendenek, és sok köztük a száz évet is megélő ember. Most azonban úgy tűnik, hogy Európa északi csücskében, Finnországban is akad egy új terület, amely kiérdemelheti a címet.

Mi lehet a hosszú élet titka? Egy új, északi kék zóna most fellebbentheti róla a titkot.

Fotó: carlesmiro / Shutterstock

A hosszú élet titka: mi tesz egy régiót kék zónává?

A kék zónák koncepciója nagyjából húsz éve vált ismertté, és azóta világszerte rengetegen keresik a hosszú élet titkát. A kutatók szerint az ilyen vidékeken közös tényezők figyelhetők meg: aktív, fizikai munkával vagy mozgással teli hétköznapok, alacsony stressz, szoros közösségi kapcsolatok és friss, helyben termelt élelmiszerekből álló étrend.

A szkeptikusok azonban óvatosságra intenek: szerintük a kék zónák mítosza gyakran túlzó általánosításokra épül, és sokszor nem elég pontosak a demográfiai adatok sem. Egy dolog azonban bizonyos: vannak területek, ahol az emberek szembetűnően jobb egészségben és hosszabb ideig élnek, mint a világátlag.

Finnországi meglepetés: van hosszú élet északon is?

Az Åbo Akademi Egyetem kutatócsoportja legújabb tanulmányában Finnország nyugati részén, az úgynevezett Österbotten (Ostrobothnia) régióban talált figyelemre méltó adatokat. A térségben élő újszülöttek várható élettartama jelenleg 83,1 év – magasabb a finn országos átlagnál (81,6 év), és jóval felülmúlja a világátlagot (73,1 év).

A kutatók különösen a svéd ajkú közösségeknél figyeltek fel a szokatlanul magas élettartamra. Ez a régió sok szempontból hasonlít a már ismert kék zónákhoz: erős közösségi kapcsolatok, kiegyensúlyozott életvitel és egészségtudatos szokások jellemzik.

Az északon élő idősek körében is az alacsony stressz, a szoros közösségi kapcsolatok és a friss, helyben termelt élelmiszerekből álló étrend a jellemző.

Fotó: Anna Kuzmenko / Shutterstock

A boldogság és a természet ereje

Aki ismeri Finnországot, talán nem is csodálkozik. Az ország évek óta vezeti a világ boldogságrangsorait. A finnek hétköznapi életfelfogása a csendes elégedettségen, a természet közelségén, a munka és a magánélet egyensúlyán alapul. Az állami egészségügyi és oktatási rendszer erős, a társadalmi különbségek viszonylag alacsonyak.