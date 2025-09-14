Az ősz legnagyobb kedvence: ez történik a testeddel, ha mindennap eszel sütőtököt

A sütőtök az ősz igazi sztárja, de tudtad, hogy ha minden nap ennéd, a testedben elképesztő változások indulnának el? Most eláruljuk, miért lehet a sütőtök a legegészségesebb szezonális szuperételed!

A sütőtök tele van rosttal, béta-karotinnal, antioxidánsokkal és ásványi anyagokkal, amelyek támogatják az immunrendszert, segítik a fogyást és még a bőröd állapotát is javíthatják

Fotó: Longfin Media / Shutterstock

A sütőtök az ősz egyik legnépszerűbb és legváltozatosabban felhasználható zöldsége. Püréként, levesként, sült formában vagy akár desszertek alapanyagaként is hódít. A diétázók számára pedig igazi áldás, hiszen alacsony kalóriatartalom mellett laktató és tele van hasznos tápanyagokkal. De mi történne, ha nem csak heti egyszer, hanem minden nap fogyasztanánk belőle? Az alábbiakban bemutatjuk, milyen pozitív hatásai lehetnek a sütőtök rendszeres beiktatásának az étrendbe.

Ez fog történni a testeddel, ha mindennap fogyasztasz sütőtököt

1. Felturbózza az immunrendszert

A sütőtök béta-karotinban és C-vitaminban gazdag, amelyek együttesen erősítik az immunrendszert. Ez különösen fontos az őszi-téli időszakban, amikor gyakoriak a megfázások és influenzás megbetegedések. A béta-karotin a szervezetben A-vitaminná alakul, amely kulcsfontosságú a nyálkahártyák egészségének megőrzésében.

2. Segíti a fogyást és a jóllakottság érzését

Alacsony kalóriatartalma (100 grammban mindössze kb. 25 kcal) és magas rosttartalma miatt a sütőtök ideális diétás étel. Hosszabb ideig fenntartja a teltségérzetet, így könnyebben elkerülhetők a nassolások. Egy sütőtökkrémleves vacsorára nemcsak laktató, de kíméletes is az emésztéshez.

3. Jót tesz a szívnek és az érrendszernek

A sütőtökben található kálium segíthet a vérnyomás szabályozásában, a rostok pedig hozzájárulnak a koleszterinszint csökkentéséhez. Rendszeres fogyasztás mellett csökkentheti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, ami hosszú távon óriási előny.

4. Szebbé varázsolja a bőrt

A sütőtök antioxidánsai lassítják az öregedési folyamatokat, védik a bőrt a káros szabadgyököktől, és hozzájárulnak a ragyogóbb arcbőrhöz. Nem véletlen, hogy sok őszi szépségápolási termékben sütőtök-kivonatot használnak.

5. Energiát ad és javítja a hangulatot

A sütőtök tele van komplex szénhidrátokkal, amik lassú felszívódásúak, így hosszan tartó energiát biztosítanak, elkerülve a hirtelen vércukor-ingadozást. Emellett a benne található triptofán hozzájárul a szerotonin termelődéséhez, ami természetes hangulatjavító hatással bír.