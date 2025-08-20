UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
30°C Székesfehérvár

István névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Horoszkóp diéta – Áruld el a csillagjegyed, megmondjuk hogyan fogyhatsz hatékonyan, éhezés nélkül

Horoszkóp diéta – Áruld el a csillagjegyed, megmondjuk hogyan fogyhatsz hatékonyan, éhezés nélkül

fogyókúra
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 20. 17:30
hasi zsírdiétafogyás
Bárhogy is próbálkozol a fogyás nem akar beindulni, egyszerűen képtelen vagy megszabadulni a makacs úszógumitól és azoktól az undok kis zsírpárnáktól? A hiba nem biztos, hogy az életmódoddal függ össze, a horoszkóp diéta szerint a sikeres fogyókúra egyik kulcsa a csillagjegyedben rejlik. Gondoltad volna?
Antalfi Krisztina
A szerző cikkei

A horoszkóp diéta szerint a csillagjegyed nagyban befolyásolja, hogyan érheted el a leggyorsabban és legegészségesebben a vágyott alakot. A születési képleted nem csupán a személyiséged tükre, hanem feltárja erősségeidet, gyengeségeidet, fejlődési lehetőségeidet és a legmeghatározóbb életfeladataidat. Mindez pedig a diétádra is hatással van: a csillagjegyed ugyanis pontosan megmutatja, milyen fogyókúrás módszer illik hozzád leginkább, és a rendszeres testmozgás mellett, hogyan tudod egészségesen, koplalás nélkül, a saját ritmusodhoz igazodva leadni azokat a fránya plusz kilókat.

Horoszkóp diéta, eper és áfonya porcelán csészékben, fa asztalon.
Horoszkóp diéta: csillagjegyed alapján is megszabadulhatsz a makacs plusz kilóktól.
Fotó: Aleksei Ignatov /  Shutterstock 

Horoszkóp diéta: csillagjegyed segítségével könnyebben megy a fogyás

Hiszed vagy sem, de ez a módszer valóban működik. A Baknál szinte maguktól leolvadnak a kilók, a Vízöntő könnyebben elkerüli a hízást, a Skorpió úgy nyeri el az álomalakot, hogy nem kell megtagadja magától a legfinomabb falatokat, míg a Halak csillagjegy úgy érezheti, ezt a fajta új diétát neki találták ki. Lássuk, neked mit ígér a horoszkóp diéta a csillagjegyed alapján!

  • Kos csillagjegy (március 21-április 20.)

Tele vagy energiával és szenvedéllyel, nem félsz tenni a céljaidért. A türelem viszont nem a te asztalod, ezért a hosszadalmas diéták könnyen letörik a lelkesedésed. Gyors, azonnali eredményre vágysz. Érdemes sok friss zöldséget enned, spenótot, uborkát, retket, reszelt káposztát, párolt hallal tálalva.

  • Bika csillagjegy (április 21-május 20.)

A Bika csillagjegyként kissé falánk, valódi hedonista személyiség vagy. Imádod a finom, kényeztető ételeket, ami hamar meg is látszik az alakodon. A megfelelő eredmény érdekében érdemes visszaszorítani a reggeli szénhidrátokat, kakaós csigát, túrós buktát. Az áhított bikini alak érdekében fogyassz sok friss gyümölcsöt, céklát és zsírszegény húsokat.

  • Ikrek csillagjegy (május 21-június 21.)

Sokszor kapkodsz, olykor szétszórt vagy. Abban a diétában hiszel, ami rövid időn belül látható eredményt ígér. A sikeres fogyás érdekében válassz könnyed, mediterrán fogásokat, amik nem terhelik meg a gyomrodat. Tilos a fehér kenyér, a tészta és a cukros ital. Helyette jöhet a sóska, medvehagyma, rukkola, alma, paradicsom és a zabkása.

  • Rák csillagjegy (június 22-július 22.)

Rák csillagjegyként nagyon érzékeny személyiség vagy, ezért gyakran hangulatodtól függően hajlamos vagy az érzelmi evésre. Ajánlott ételek számodra: párolt hal, friss zöldségek, zabkása, gyümölcsök, rostban gazdag gabonafélék, olajos magvak, fehérrépa, gomba és hal, minden mennyiségben. Kerüld a túl zsíros ételeket.

  • Oroszlán csillagjegy (július 23-augusztus 22.)

Imádod a figyelmet, szereted, ha a figyelem rád irányul, de hajlamos vagy a túlevésre, főleg a családi, baráti összejöveteleken. A rendszeres testmozgás mellett egyél minél több spárgát, fügét, vasban gazdag ételeket, répát, spenótot, tojást, májat, és a citrusfélék is jöhetnek. Egészséged érdekében kerüld a túl zsíros ételeket és az alkoholt.

Horoszkóp diéta, egy kedves, gyönyörű, szőke nő egészséges gyümölcstálat eszik.
A reggeli minden jegynek legyen bőséges és egészséges!
Fotó: Josep Suria /  Shutterstock 
  • Szűz csillagjegy (augusztus 23-szeptember 22.)

Szereted a rendszerességet és a precizitást, ezért a jól adagolt, kiegyensúlyozott étkezés épp neked való. Érdemes kerülnöd a túl sok cukrot és a feldolgozott élelmiszert, helyette válassz inkább vitaminokban gazdag harapnivalókat. A barna rizs, borsó, spenót és sovány húsok, mint a csirke remek opció lehet.

  • Mérleg csillagjegy (szeptember 23-október 22.)

Harmóniára és kiegyensúlyozottságra vágysz az élet minden területén, a diéta szigorú szabályait  viszont nehezen viseled. Neked inkább könnyed, ízletes, mégis egészséges falatokra van szükséged, ilyen például a mediterrán diéta, ami tele van tengeri halakkal és egzotikus gyümölcsökkel. De kerüld a fehér lisztet, a cukrot és a túl fűszeres ételeket.

  • Skorpió csillagjegy (október 23-november 21.)

Skorpió csillagjegyként szereted az ízekben rejlő gazdagságot, ezért a túl szigorú diétát nem tudod sokáig fenntartani. Imádod végigkóstolni a különböző fogásokat, legyen az édes, savanyú, keserű vagy csípős. Egészséged megőrzésében fogyassz sötétleveles salátát, banánt, karfiolt, cseresznyét, csirkét és a zsírszegény joghurtot. Kerüld az alkoholt és a finomított szénhidrátot.

  • Nyilas csillagjegy (november 22-december 21.)

Kitartó vagy és képes vagy betartani a korlátokat, ha a célod eléréséről van szó. A személyre szabott diétát szereted, a koplalást már kevésbé. A változatos étrend neked való. Alapvetően a túró, zab, tojás, lencse, paradicsom mindig legyen az étrendedben. Nasiként válassz zöldséges chipset.

  • Bak csillagjegy (december 22-január 19.)

Céltudatos vagy és kitartó. Nagy akaraterővel rendelkezel, és a szabályok követése sem okoz gondot. A drasztikusabb diétákat is szívesen követed, ha látod a hatását. Rajongsz a hagyományos, magyar ételekért, amit érdemes lenne néha lecserélni sovány húsokra, tojásra, zöldségekre, hüvelyesekre, almára és tojásra.

  • Vízöntő csillagjegy (január 20-február 18.)

Kalandvágyó, szabad szellemű vagy. Nem szereted, ha korlátok közé szorítanak, de céltudatosságodnak hála bármit elérhetsz, még a hőn áhított bikini alakot is. Számodra az időszakos böjtölés az egyik legjobb megoldás. Az étrended minden nap gazdagítsd tonhallal, spenóttal, olajos magvakkal, körtével, őszibarackkal és kukoricával. Kerüld a túl zsíros, cukros ételeket.

  • Halak csillagjegy (február 19-március 20.)

Halak jegyként igazi művészi lélek vagy, ezért nehezen viseled a túl szigorú diétákat. Fontos számodra a kiegyensúlyozott étrend, ami tartalmaz friss zöldséget, gyümölcsöt, aszalt szilvát, tojást és tonhalat. párolt halat, csirkét és teljes kiőrlésű gabonát. A napot kezdheted könnyed salátával, banánnal vagy müzlivel.

További szuper diétás tippekért nézd meg az alábbi videót:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu