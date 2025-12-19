Így reagált Curtis a barátjáról megjelent hírekre

Nagy bejelentést tett az Újpest FC: csütörtökön hivatalossá vált, hogy január 1-jétől Dárdai Pál tölti be a sportigazgatói posztot a liláknál. A korábbi magyar szövetségi kapitány közel három évtized után búcsút intett a Herthának, és sportvezetőként először vállal szerepet a magyar labdarúgásban. A hír természetesen az újpesti kötődésű ismert szurkolókat sem hagyta hidegen. Az egykori labdarúgó, ma már rapper Széki Attila, művésznevén Curtis azonnal reagált, és közösségi oldalán gratulált Dárdainak az új kihíváshoz.

Curtis örül Dárdai Pál kinevezésének

Fotó: Máté Krisztián / Bors

Az egykori újpesti futballista közösségi oldalain üzent Dárdai Pálnak, és bár mindössze egy mondatot fűzött a gratulációhoz, a mondanivaló így is egyértelmű volt. A korona, a magyar zászló és a lila szív emoji pedig tovább erősítette az üzenet hangulatát, jelezve, mennyire örömteli számára az új sportigazgató érkezése.

Üdv nálunk, barátom!

- olvasható Curtis posztjában.

Korábban a Ripost is megírta, Dárdai Pál a Herthától való távozása után Budapesten vállal munkát.

Hazatértem. Eljött ennek is a pillanata. A nyugdíjas állásból 29 év után eljöttem, elköszöntem a Herthától saját akaratomból, mert azt látom, itt megvan a szándék arra, hogy valami jó épüljön, hogy megtöltsük a stadiont. Gondolok itt az új stadionra is. Mindig is nagy volt a szám, ezért is keveredtem ide. Hernádi úrnak egyszer azt mondtam, ha megveszik az Újpestet, jövök. Aztán jött a hívás, egyre többször jött, blokkoltam, gondoltam, jól élek, de eljött ez a pillanat, ez a lépés is a karrieremben. Azt gondolom, ha szépen elkezdjük a közös munkát, szót fogadnak, kicsit elefánt vagyok, nem biztos, hogy mindenki szeretni fog, de hiszek abban, hogy együtt felépíthetünk, ami nemzetközi szinten is eredményekre vezet

- mondta Dárdai, aki hozzátette:

Elmondtam korábban, hogy Berlinből csak akkor jövök el, ha valóban engem akarnak, és bennem látják a megoldást.

Úgy tűnik, az Újpest FC Dárdai Pál személyében látja azt a megoldást, amelyre nagy szüksége van a lila-fehér együttesnek. A csapat ugyanis öt győzelemmel, nyolc döntetlennel és négy vereséggel jelenleg csupán a kilencedik helyen áll a 12 csapatos NB I tabelláján, így egyértelmű, hogy a klub új irányt és lendületet keres a folytatáshoz.