Őszi túlélőkalauz: így erősítsd meg az immunrendszered, mielőtt késő lenne

A hőmérséklet csökkenése és a rövidebb nappalok próbára teszik a szervezetünket. Az átmenet a meleg nyári napokból a hűvösebb időszakba nem csupán a hangulatunkra van hatással, hanem a testünket is megterheli. Ilyenkor a vírusok könnyebben utat találnak hozzánk; a nyálkahártyák könnyebben kiszáradnak és a stressz is fokozódik bennünk. Gondoljunk csak az iskolakezdésre, az év végi munkahelyi hajtásra, vagy a közelgő ünnepi rohanásra. Ha nem készítjük fel időben az immunrendszerünket, könnyen lebetegedhetünk.
Mit tehetünk, hogy ellenállóbbak legyünk a vírusokkal szemben? Íme 5 bevált módszer, amellyel természetes módon erősítheted a szervezeted természetes védekező képességét.
Ne feledkezz el arról, hogy télen is ki lehet száradni. A dehidratált szervezet fogékonyabb a betegségekre, mert a nyálkahártyák védekezőképessége csökken. Igyál napi 2-2,5 liter vizet, és figyelj a tested jelzéseire. Ha fáradékony vagy, fáj a fejed, vagy sötétebb a vizeleted, az a folyadékhiány jele lehet. Az immunrendszer számára a víz alapvető szükséglet. Nélküle a vitaminok és ásványi anyagok nem tudnak megfelelően hasznosulni.
Az őszi hónapokban a napos órák számának csökkenése miatt a D-vitamin szintünk gyakran lecsökken, pedig ez a vitamin kulcsfontosságú az immunrendszer megfelelő működéséhez. A C-vitamin szintén elengedhetetlen, mert hozzájárul a sejtek védelméhez és az anyagcsere-folyamatokhoz. Fontos azonban, hogy étrend-kiegészítőt csak megfontoltan szedj, és lehetőleg konzultálj az orvosoddal vagy gyógyszerészeddel, mert a túlzásba vitt vitaminpótlás többet árthat, mint amennyit használ.
Az ősz bőségesen kínál olyan gyümölcsöket és zöldségeket, amelyek támogatják az immunrendszer működését. A lila szilva, a piros paprika, a sütőtök vagy a céklasaláta tele van antioxidánsokkal. Ezek a vegyületek védik a sejteket a káros szabadgyököktől, és segítenek abban, hogy ellenállóbb maradj a vírusokkal szemben. A C-vitamin, az E-vitamin és a béta-karotin szintén fontos szerepet játszik ebben. A legjobb, ha az említett zöldségeket és gyümölcsöket nyersen vagy párolva fogyasztod, mert így marad meg bennük a legtöbb hatóanyag.
A rendszeres testmozgás serkenti a vérkeringést, így a tápanyagok és az immunsejtek gyorsabban eljutnak a szervezet különböző részeibe. Ezáltal az immunrendszered hatékonyabban fog védekezni a kórokozókkal szemben. Hetente legalább négyszer érdemes beiktatni valamilyen mozgásformát. Például sétát a szabadban, kocogást, biciklizést, vagy egy energikusabb jógaórát. A mozgás nemcsak fizikailag erősít, a lelki egészséged is támogatja.
Az immunrendszer legnagyobb ellensége a stressz. Ősszel a rövidebb nappalok, és így a kevesebb fény miatt többször vagyunk levertek, fáradtak. A feszültség gyengíti a szervezet védekező képességét, ami gyakori megfázásokhoz vezethet. Szánj időt olyan tevékenységekre, amelyek feltöltenek. Például olvass, nézz filmet, menj el egy jógaórára vagy találkozz a barátaiddal. A pihenés nem luxus, hanem az egészséges immunrendszer egyik alappillére.
(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)
