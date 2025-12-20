Itt a betiltott Bors! Közzétesszük a Tisza-adócsomagot ismertető különszámot. Éljen a sajtószabadság!

A Bors szerkesztősége és a lapot kiadó Mediaworks ezzel is tiltakozik a politikai nyomásgyakorlás, az Alaptörvényben biztosított sajtószabadság durva megsértése ellen.

Magyar Péter újabb példátlan támadást intézett a szólás- és sajtószabadság ellen. Egy eljárási hibáktól hemzsegő eljárásban, melyben a bíró TISZA párthoz való kapcsolódása is felmerült, kezdeményezte, hogy tiltsák be a Bors Tisza-adóról szóló, pro és kontra érveket felsorakoztató különszámát.

A TISZA Párt visszaélésszerűen alkalmaz minden lehetséges jogi eszközt annak érdekében, hogy kiszivárgott szándékait leplezze. Nem riad vissza attól sem, hogy a rendszerváltás egyik legfontosabb értékét, a sajtószabadságot eltiporja.

Nem hagyjuk! Úgy döntöttünk, hogy a nyomtatott formán túl, a Borsonline is közzéteszi a Tisza-adókról szóló különszámot.

Olvassa el, küldje tovább, ossza meg ismerőseivel!

Beszéljük meg, vitatkozzunk!

Éljen a sajtószabadság!