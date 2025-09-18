Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Diána névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Diétázó nő, akinek nagyon fontosak a fogyási céljai

Nem mozdul a mérleg nyelve? Pontosan ennyi kalóriára van szükséged a sikeres fogyáshoz

plusz kilók
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 18. 16:45
kalóriadiétafogyás
Te is állandóan küzdesz azokkal a fránya kilókkal, mégsem látod a változást? Ha végre kézzel fogható eredményeket akarsz, akkor ebből a cikkből megtudhatod, hogyan számold ki a számodra megfelelő kalóriamennyiséget, amivel látványos fogyást érhetsz el!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Napjainkban már számtalan módszer, csodákat ígérő diéta és táplálékkiegészítők létezik, ami látványos fogyást ígér. Azonban még mielőtt mélyen a zsebedbe nyúlnál, jobb, ha tisztában vagy azzal, elég csupán egyetlen dolgon változtatnod, hogy a súlycsökkenés hatásos legyen. Ez pedig nem más, mint a kalóriadeficit.

Nő, aki a kalóriadeficitnek köszönhetően elérte a fogyási célját
Így érheted el könnyedén fogyási céljaidat!
Fotó: sergey kolesnikov /  Shutterstock 

Mi az a kalóriadeficit, a fogyásod kulcsa?

Bármilyen ijesztően is hangzik, a kalóriadeficitben nincs semmiféle ördöngösség, ugyanis az egésznek az a lényege, hogy kevesebb legyen a napi kalóriabeviteled, mint amennyire a szervezetednek szüksége van a jelenlegi testsúlyod fenntartásához. Ugye, már nem is tűnik olyan bonyolultnak? Viszont, ha arról van szó, hogy ezt mégis hogyan számold ki, több problémába ütközhetsz.

Így számold ki a számodra legideálisabb kalóriamennyiséget

Nem titok, hogy a kalóriák folyamatos követése nem könnyű feladat, azonban, ha sikerül rászoktatnod magad, szinte már meg sem leszel nélküle. Mielőtt azonban őrült számolgatásba kezdenél, derítsük ki, mennyi kalóriát kell bevinned naponta, hogy beinduljon a fogyás.

  • Számolj online kalkulátorral

Ha már általános iskolában is ódzkodtál a matematikától, akkor a legegyszerűbb, ha egy online kalkulátorra bízod magad. Az internet ugyanis rengeteg lehetőséget kínál számodra, melyek közül például ezt érdemes lehet kipróbálnod. A kalkulátor ugyanis szem előtt tartja a fittségi szintedet és fogyási céljaidat. Ráadásul abban is segít, hogy hány kalóriát fogyaszthatsz, miután elérted a vágyott testsúlyt.

A diétázó éppen egy online kalkulátor segítségével számolja a számára megfelelő kalóriamennyiséget, hogy beinduljon nála a fogyás
Egy online kalkulátor segítségével könnyedén kiszámolhatod a szükséges kalóriamennyiséget, hogy beinduljon a fogyás.
Fotó: thianchai sitthikongsak /   GettyImages
  • Kérd szakértő segítségét

Szinte biztosan nem lőhetsz mellé, ha táplálkozási szakértő vagy orvos segítségét kéred, hiszen ők nagyon jól fel tudják mérni az állapotodat és megfelelő tanácsokkal látnak el. A szakemberek ráadásul az egész folyamatot végigkövetik és, ha kell, finomhangolnak a diétán. Természetesen ahány specialista, annyiféle módszer, de biztos kezek között leszel.

  • Matekzseniként használj képletet

A szükséges kalóriák mennyisége rengeteg tényezőtől függ, köztük az életkorodtól, a magasságodtól, az aktivitási szintedtől és az alvásod minőségétől is. A Mifflin-St Jeor egyenlettel azonban kiszámíthatod az anyagcseréd (BMR).

Férfiak esteében: BMR = 10 x testsúlykilogramm + 6,25 x testmagasság (centiméterben)– 5 x élekor + 5

Nők esetében: BMR = 10 x testsúlykilogramm + 6,25 x testmagasság (centiméterben) – 5 x életkor – 161

Az alábbi videó megtekintésével azokat a jeleket ismerheted meg, amelyek azt mutatják, hogy deficitben vagy:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu