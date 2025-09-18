Nem mozdul a mérleg nyelve? Pontosan ennyi kalóriára van szükséged a sikeres fogyáshoz

Napjainkban már számtalan módszer, csodákat ígérő diéta és táplálékkiegészítők létezik, ami látványos fogyást ígér. Azonban még mielőtt mélyen a zsebedbe nyúlnál, jobb, ha tisztában vagy azzal, elég csupán egyetlen dolgon változtatnod, hogy a súlycsökkenés hatásos legyen. Ez pedig nem más, mint a kalóriadeficit.
Bármilyen ijesztően is hangzik, a kalóriadeficitben nincs semmiféle ördöngösség, ugyanis az egésznek az a lényege, hogy kevesebb legyen a napi kalóriabeviteled, mint amennyire a szervezetednek szüksége van a jelenlegi testsúlyod fenntartásához. Ugye, már nem is tűnik olyan bonyolultnak? Viszont, ha arról van szó, hogy ezt mégis hogyan számold ki, több problémába ütközhetsz.
Nem titok, hogy a kalóriák folyamatos követése nem könnyű feladat, azonban, ha sikerül rászoktatnod magad, szinte már meg sem leszel nélküle. Mielőtt azonban őrült számolgatásba kezdenél, derítsük ki, mennyi kalóriát kell bevinned naponta, hogy beinduljon a fogyás.
Ha már általános iskolában is ódzkodtál a matematikától, akkor a legegyszerűbb, ha egy online kalkulátorra bízod magad. Az internet ugyanis rengeteg lehetőséget kínál számodra, melyek közül például ezt érdemes lehet kipróbálnod. A kalkulátor ugyanis szem előtt tartja a fittségi szintedet és fogyási céljaidat. Ráadásul abban is segít, hogy hány kalóriát fogyaszthatsz, miután elérted a vágyott testsúlyt.
Szinte biztosan nem lőhetsz mellé, ha táplálkozási szakértő vagy orvos segítségét kéred, hiszen ők nagyon jól fel tudják mérni az állapotodat és megfelelő tanácsokkal látnak el. A szakemberek ráadásul az egész folyamatot végigkövetik és, ha kell, finomhangolnak a diétán. Természetesen ahány specialista, annyiféle módszer, de biztos kezek között leszel.
A szükséges kalóriák mennyisége rengeteg tényezőtől függ, köztük az életkorodtól, a magasságodtól, az aktivitási szintedtől és az alvásod minőségétől is. A Mifflin-St Jeor egyenlettel azonban kiszámíthatod az anyagcseréd (BMR).
Férfiak esteében: BMR = 10 x testsúlykilogramm + 6,25 x testmagasság (centiméterben)– 5 x élekor + 5
Nők esetében: BMR = 10 x testsúlykilogramm + 6,25 x testmagasság (centiméterben) – 5 x életkor – 161
Az alábbi videó megtekintésével azokat a jeleket ismerheted meg, amelyek azt mutatják, hogy deficitben vagy:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.