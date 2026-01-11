Dudás Miki halála: megszólalt egy zárszakértő, ez történik, miután kinyitják az ajtót

Egy ország találgatja mind a mai napig, hogy mi okozhatta Dudás Miki tragikus halálát. Ahogy arról a Bors elsőként beszámolt, a világbajnok kajakos, kétgyermekes édesapa élettelen testét január 5-én találták meg abban a XVIII. kerületi lakásban, ahol a mindennapjait töltötte.

Dudás Miki 34 éves korában hunyt el

Fotó: TV2

Az egykori olimpikon utolsó perceiben hűséges kutyája, a Baba névre hallgató tacskó volt csak mellette, ám édesanyjának, Klárinak és gyermekei anyukájának, Szigligeti Ivettnek akkor már feltűnt, hogy napok óta nem tudják őt elérni. Dudás Miki párja tehát azon a tragikus januári hétfőn is odament a házhoz, ám csak egy zárszakértő segítségével tudott bejutni a lakásba, ahol a hírek szerint borzalmas látvány fogadta.

Bár a rendőrség először kizárta az idegenkezűséget, január 6-án este halált okozó testi sértésnek minősítette az ügyet, és folyamatosan a feltételezett elkövető után nyomoz. Ez azonban cseppet sem egyszerű, több tényező is nehezíti Dudás Miki halálának felderítését, például a térfigyelő kamerák hiánya.

Dudás Miki miben halt meg? Ez foglalkoztat mindenkit január 5-e óta

Fotó: Bors

A közösségi oldalak kommentszekcióiban természetesen azonnal beindultak a találgatások, rengeteg embert foglalkoztat Dudás Miki halála. Sokan azt sem értik, hogy ha valóban idegenkezűség történt, akkor a tettes hogy juthatott ki a lakásból, hiszen az ajtó belülről kulcsra volt zárva. Nos, ezt a rejtélyt az a tény oldhatja fel, hogy Dudás Miki lakásának ajtaján egy úgynevezett fix kilincs van, amit csak be kell húzni, ha valaki távozik.

Dudás Miki gyerekei és párja nélkül tartózkodott ebben a lakásban halála idején (Fotó: olvasói fotó)

„Mi magunk is szemtanúkká válunk” - megszólalt egy zárszakértő Dudás Miki tragédiájáról

A Bors megkeresett egy zárszakértőt, aki kérdésünkre elmondta, az évek során rengeteg tragédiával kellett már szembesülnie.

„Sajnos sok tragikus esettel találkoztam már jómagam is. Fontos, hogy mi a lakásba sosem lépünk be, csak felnyitjuk kérésre a zárat, kinyitjuk az ajtót. Én több mint húsz éve kezdtem ezt a szakmát, akkor még teljesen mást jelentett, mint napjainkban. Fontos, hogy mindig ott van velünk a tulajdonos, vagy a rokonság, a hozzátartozók, ők mennek be az ingatlanba. Ilyen esetben, mint amilyen Dudás Miki tragédiája is, az a protokoll, hogy azonnal rendőrt hívunk. Így persze mi magunk is szemtanúkká válunk, a mi felelősségünk elmondani a rendőröknek, hogy mit tapasztaltunk, amikor kinyitottuk az ajtót. Az, hogy zárva volt az ajtó, belülről benne volt a kulcs, mind mind fontos tényezők, akár az idegenkezűség kizárásához. Természetesen, mindig maximálisan együttműködünk a hatóságokkal” - árulta el a Borsnak a szakember.