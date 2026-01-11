Fidesz-kongresszusDudás MikiHavazásTisza-Adó
Sokkoló hírt kaptunk: lezuhant egy repülő, a népszerű énekes is meghalt

lezuhant repülő
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 11. 10:17
kolumbiaénekes
Lezuhant egy kisrepülő, többen meghaltak, köztük egy népszerű énekes is.

Hat ember, köztük a népszerű kolumbiai énekes Yeison Jimenez életét vesztette, amikor lezuhant egy kisrepülőgép Kolumbia középső részén – közölték a hatóságok.

gyász gyertya
Forrás: Pexels
Fotó: Pexels / Pexels

"Nincsenek túlélők" – nyilatkozta Alvaro Bello ezredes, a kolumbiai polgári légiközlekedési hatóság vezetője a Caracol Radio helyi adónak.

A közlekedési minisztérium szerint a Medellinbe tartó magánrepülőgép nem sokkal a felszállás után zuhant le a Paipa repülőtér közelében, Boyaca megyében.

A közösségi médiában keringő videókon az látszott, hogy a repülőgép nem tudott magasra felemelkedni, nagy sebességgel lezuhant a kifutópálya végén lévő réten, majd kigyulladt.

Az áldozatok között van Yeison Jimenez. A 34 éves kolumbiai énekes mexikói ihletésű "rancheras" és "corridos" dalaival vált ismertté, amelyek közül néhányat milliók hallgattak a Spotify-on, valamint a YouTube videomegosztón.

