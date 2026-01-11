Fidesz-kongresszusDudás MikiHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-7°C Székesfehérvár

Ágota névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Angyalföldi gyilkosság: gyárban dolgozott a halálra késelt fitneszmodell

fitnesz
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 11. 07:02
modellgyilkosság
Az angyalföldi gyilkosság áldozatának egyik barátnője lapunknak mesélt az életvidám lányról. A halálra késelt M. Dolli ismert fitneszmodell volt.

Az egész hazai fitnesztársadalmat sokkolta az angyalföldi gyilkosság híre, miután kiderült: az áldozat az ismert fitneszmodell és TikTokker, M. Dolli.

Az angyalföldi gyilkosság áldozata egy gyönyörű és ismert fitneszmodell
Az angyalföldi gyilkosság áldozata egy gyönyörű és ismert fitneszmodell  Fotó: Bors

Angyalföldi gyilkosság: nem vetette meg a munkát az ismert fitneszmodell

A gyönyörű nő szinte mindent a sportnak rendelt alá, szigorú diétát tartott, hogy egyetlen gramm felesleg se halmozódjon fel a kidolgozott testén. Az egyik, neve elhallgatását kérő barátnője megrendülten nyilatkozott lapunknak.

Egy autóalkatrész-gyárban dolgoztunk együtt. Dollinak nem volt büdös a munka, bármilyen rá kiszabott feladatot elvégzett

 – mondta a fiatal nő.

Dollit nem zavarta, ha koszos lett a keze vagy a ruházata, soha sem kényeskedett.

Gyakran vállalt túlórát. Azt mondta, szüksége van a pénzre a céljai megvalósításához. A fitneszt akkoriban elsősorban hobbinak tekintette, de aztán abban is egyre sikeresebb lett

 – mesélte a barátnő, és hozzátette: 

Dollinál kedvesebb, segítőkészebb lányt sosem ismert, ezért szerencsésnek érzi magát, hogy ismerhette.

Dollit január 6-án, a bérelt lakásában találták meg holtan, miután az ismerősei bejelentették, hogy napok óta semmilyen fórumon sem tudják elérni. A rendőrség kiszállt a helyszínre, majd az egyenruhások kérésére a katasztrófavédelem munkatársai betörték a bejárati ajtót.

A gyilkossággal a 33 éves E. Gábort gyanúsítják. A bíróság elrendelte a férfi letartóztatását, a döntés után a feltételezett elkövetőt az IMEI-be szállították.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu