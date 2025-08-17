Végre kiderült: ezért nem indul be a fogyás 40 felett, hiába diétázol – Mutatjuk a megoldást

Mi teszel, amikor felszalad pár kiló? Kalóriákat számolsz, sportbérletet veszel, és követed a szigorú fogyókúrás étrendedet, mert a fogyás lebeg a szemed előtt. De gondoltál már arra, hogy nem a szénhidrát a bűnös? Mi van, ha valami más áll a hízás hátterében? 40 felett nagy eséllyel jelentkezhet nálad is az anyagcsere egyik legkifinomultabb, ugyanakkor leginkább figyelmen kívül hagyott zavara: a leptinrezisztencia.

40 felett már a hormonális változások is befolyásolhatják a fogyás sikerességét.

Fotó: Images Products / Shutterstock

A hormon, amiről senki nem beszél, pedig ezen múlhat a fogyásod

A leptin felel azért, hogy eljuttassa az üzenetet az agyadnak arról, hogy már eleget ettél. Abban az esetben viszont, ha gyakran nassolsz, túl sokat vagy rendszertelenül étkezel, vagy állandóan fogyókúrázol, akkor az agy, egy idő után hozzászokik ehhez az állapothoz, és „nem hallgat többé a leptin által leadott jelzésekre”. Ezt az állapotot nevezik leptinrezisztenciának. Ez egy biológiai válasz hosszú évek túlfogyasztására, stresszre, alváshiányra, ingadozó vércukorra és gyulladásszintre, vagy túlzásba vitt diétás időszakokra.

Ha gyakran tapasztalod, hogy:

étkezés után is ennél még valamit

nap végén falásirohamaid vannak

ébredés után azonnal éhes vagy

folyton kimerült vagy, pedig eleget alszol

nehezen fogysz, sőt stagnálsz, bármennyire is diétázol akkor nagy eséllyel a leptinrezisztencia állhat a háttérben.

Mi történik ilyenkor a testedben? Miért nem megy a fogyás?

Ha hosszú ideig túl sok leptin termelődik a testedben – például elhízás vagy folyamatos túlevés miatt – a sejtjeid érzéketlenné válnak rá. A normális működés esetén: a zsírszövetek termelik a leptint, az pedig „leállítja” az étvágyat. De ha a sejtek érzéketlenné válnak, az agyhoz nem ér el a teltségérzet üzenete, ezért továbbküldi az éhségjelet. Végül a szervezeted egy ördögi körben találja magát:

több leptin termelődik

az agy nem reagál rá

még több evés következik

még több zsír termelődik

még nagyobb leptinrezisztencia lesz az eredménye

40 felett különösen veszélyes

Az étkezés és az alvás minősége is hatással lehet a fogyásra.

Fotó: Tatjana Baibakova / Shutterstock

A leptinrezisztencia különösen a negyvenes éveikben járó nőknél jelentkezik gyakrabban, mivel ilyenkor már hormonális változások is belépnek a képbe (pl. ösztrogénszint-csökkenés, inzulinérzékenység romlása). Ezek pedig tovább fokozzák az éhségérzetet és a zsírlerakódást is. A legnagyobb csapda, amit magadnak állíthatsz ilyenkor, az a klasszikus diéták követése – főleg az alacsony kalóriás, éhezős fajták – ezek csak ronthatnak az állapoton, mert még jobban felborítják a hormonrendszert. Hiába eszel „csak egy kicsit több kalóriát”. Ilyenkor a tested már egyáltalán nem úgy működik, mint korábban. A régi diéták, régi adagok és trükkök már nem valószínű, hogy a megszokott eredményt hozzák majd.