Végre kiderült: ezért nem indul be a fogyás 40 felett, hiába diétázol – Mutatjuk a megoldást

Mi teszel, amikor felszalad pár kiló? Kalóriákat számolsz, sportbérletet veszel, és követed a szigorú fogyókúrás étrendedet, mert a fogyás lebeg a szemed előtt. De gondoltál már arra, hogy nem a szénhidrát a bűnös? Mi van, ha valami más áll a hízás hátterében? 40 felett nagy eséllyel jelentkezhet nálad is az anyagcsere egyik legkifinomultabb, ugyanakkor leginkább figyelmen kívül hagyott zavara: a leptinrezisztencia.
A leptin felel azért, hogy eljuttassa az üzenetet az agyadnak arról, hogy már eleget ettél. Abban az esetben viszont, ha gyakran nassolsz, túl sokat vagy rendszertelenül étkezel, vagy állandóan fogyókúrázol, akkor az agy, egy idő után hozzászokik ehhez az állapothoz, és „nem hallgat többé a leptin által leadott jelzésekre”. Ezt az állapotot nevezik leptinrezisztenciának. Ez egy biológiai válasz hosszú évek túlfogyasztására, stresszre, alváshiányra, ingadozó vércukorra és gyulladásszintre, vagy túlzásba vitt diétás időszakokra.
Ha hosszú ideig túl sok leptin termelődik a testedben – például elhízás vagy folyamatos túlevés miatt – a sejtjeid érzéketlenné válnak rá. A normális működés esetén: a zsírszövetek termelik a leptint, az pedig „leállítja” az étvágyat. De ha a sejtek érzéketlenné válnak, az agyhoz nem ér el a teltségérzet üzenete, ezért továbbküldi az éhségjelet. Végül a szervezeted egy ördögi körben találja magát:
A leptinrezisztencia különösen a negyvenes éveikben járó nőknél jelentkezik gyakrabban, mivel ilyenkor már hormonális változások is belépnek a képbe (pl. ösztrogénszint-csökkenés, inzulinérzékenység romlása). Ezek pedig tovább fokozzák az éhségérzetet és a zsírlerakódást is. A legnagyobb csapda, amit magadnak állíthatsz ilyenkor, az a klasszikus diéták követése – főleg az alacsony kalóriás, éhezős fajták – ezek csak ronthatnak az állapoton, mert még jobban felborítják a hormonrendszert. Hiába eszel „csak egy kicsit több kalóriát”. Ilyenkor a tested már egyáltalán nem úgy működik, mint korábban. A régi diéták, régi adagok és trükkök már nem valószínű, hogy a megszokott eredményt hozzák majd.
A jó hír, hogy a leptinrezisztencia visszafordítható! Ugyan nem gyors megoldásokkal, hanem életmódbeli tudatossággal.
1. Rendszeres, kiszámítható étkezés – nincs nassolás, nincs késő esti vacsora
2. Fehérjedús reggeli – csökkenti az éhséghormonjaid szintjét az egész napra
3. Stabil vércukorszint – teljes kiőrlésű gabonák, hüvelyesek, zöldségek lehetnek ebben segítségedre
4. Legalább 7-8 óra alvás – az alváshiány = leptinkáosz
5. Séták, nyugodt mozgás, esetleg erősítés – semmi nagyon megterhelő, mert a testednek nem még több stresszre, hanem több egyensúlyra van szüksége
6. Kerüld a túlzott kalóriamegvonást – a túl szigorú diéták csak fokozni fogják a leptinrezisztenciát
Ne hibáztasd magad, ha a régi diéták és módszerek nem működnek!
Nem mindig a túl sok kalória és a túl kevés mozgás áll a hízás hátterében. A leptinrezisztencia észrevétlen, de makacs tényező, ami sok nő fogyását meghiúsítja – főleg 40 felett.
Nem a te hibád, hogy a tested már nem úgy működik, mint korábban. A leptinrezisztencia nem egy ítélet, de jelzésértékkel bír: szemléletváltásra és új megoldásokra lesz szükséged!
Kezdd el figyelni a tested jelzéseit, és tapasztalni fogod a változást. De légy türelmes, mert amire szükséged van, az nem kevesebb étel, hanem kevesebb stressz és egy kiegyensúlyozottabb életmód.
