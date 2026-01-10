Dudás Miki drámai halála: kiderült, ezen bukhat el a tettes

Ahogy arról a Bors elsőként számolt be, a hatóságok január 5-én az otthonában találtak rá holtan a 34 éves világbajnok kajakozóra. Dudás Miki tragédiája kapcsán eleinte nem volt szó idegenkezűségről, végül azonban a soron kívül elrendelt boncolás során olyan sérüléseket állapítottak meg, amelyek miatt azóta halált okozó testi sértés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség.

Dudás Miki halála váratlan volt, tavaly még édesapját gyászolta

Fotó: TV2

„Szokták tőlünk kérdezni, hogy van-e tökéletes gyilkosság. Van. De a tettesnek ezt tudnia kell cipelnie magában, a lelkében. Ha minden nyomot eltüntet a tettes, például felgyújtja a helyszínt és szénné ég minden, akkor ezek az ügyek úgy szoktak kiderülni, hogy nem bírja a terhet és elmondja” – nyilatkozta megkeresésünkre Dr. Szeles Géza igazságügyi szakértő.

Volt olyan esete, ahol exhumáltak egy holttestet egy kocsmai fenyegetőzés után. Mindenki úgy tudta, hogy az illető részegen beesett az árokba és megfulladt, de a tettes elszólta magát, majd kiderült, hogy előtte fejbe verte, úgyhogy gyilkossági ügy lett belőle.

Az új DNS-vizsgálatok alapvetőek, hiszen a gyilkosságokat nem szkafanderben követik el, a DNS pedig az emberről számtalan helyről, innen-onnan származhat. Egy általam ismert fenyegetős-zsarolós ügyben az illető nem figyelt, pont akkor pottyant le róla egy szőrszál, amikor a bélyeget a borítékra ragasztotta. A tipikus hiba, hogy értékelhető, megtalálható nyomot hagy tettes a helyszínen. De ismétlem: lelkileg is el kell viselni

– mesélte. A nyomrögzítés mindig alapvető, neki volt egy csecsemőgyilkossági ügye, amely húsz évig nem volt tisztázva, végül – amikor úgy tűnt, azt megússza – DNS-egyezés miatt elkapták a tettest.

Meghalt Dudás Miki: már halált okozó testi sértés gyanúja miatt nyomoznak

A kajakos-realitysztár ügyében egy nap után változott a helyzet, eleinte nem merült fel az emberölés gyanúja: „Hogy mit nyilatkozik a rendőrség, az csak egy dolog. Akkor kezdünk el komolyan foglalkozni egy üggyel, ha a halál körülményei tisztázatlanok, vagy a halál oka az. Itt valószínűleg mindkettő fennállt, ezért rendeltek el – nagyon helyesen – egy közigazgatási eljárást. Ez boncolással jár, ezt egy orvosszakértő végzi.”