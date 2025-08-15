Hiába diétázol, ha ezt eszed – azonnal tüntesd el a konyhádból

Egy friss brit kutatás nemrégiben megerősítette azt, amit sokan régóta sejtettek: ha több friss, kevésbé feldolgozott ételt teszünk a tányérunkra, nemcsak könnyebb lesz megszabadulnunk a felesleges kilóktól, de az étvágyunkat is egyszerűbben kordában tarthatjuk. Mindezt úgy, hogy közben nem köt minket diéta, és éheznünk sem kell.

Diéta szempontjából a friss ételek jelentik a legjobb választást

Fotó: vasanty / Shutterstock

A kutatás röviden

Összesen 55 túlsúlyos vagy elhízott felnőtt – többségük nő – vett részt egy 16 hetes kutatásban. Kétféle étrendet próbáltak ki, mindkettő megfelelt a hivatalos táplálkozási ajánlásoknak. A különbség csak az ételek feldolgozottsági fokában volt.

Minimálisan feldolgozott étrend: például éjszakai zabkása, friss alapanyagból készült tésztaételek, sült csirkés fogások.

Ultrafeldolgozott étrend: például fagyasztott készételek, csomagolt reggeli szeletek.

Mindkét étrend tartalmazott zöldségeket, gyümölcsöket, teljes kiőrlésű gabonaféléket, fehérjeforrásokat, tejtermékeket és egészséges zsírokat, valamint korlátozta a hozzáadott cukrot és a telített zsírokat.

Mit mutattak az eredmények?

Nyolc hét elteltével...

... a kevésbé feldolgozott ételeket fogyasztók átlagosan a testsúlyuk 2 százalékát adták le.

... az ultrafeldolgozott étrendet követők is fogytak, de csak 1 százalékot.

... a friss ételeket fogyasztók arról számoltak be, hogy kevesebb sóvárgást éreztek, és könnyebben tudták szabályozni az étvágyukat.

Dr. Samuel Dicken, a kutatás vezetője szerint a 2 százalékos fogyás nyolc hét alatt, mindenféle kalóriaszámlálás nélkül, kifejezetten figyelemre méltó. Ha valaki hosszú távon is tartaná ezt az étrendet, a férfiak akár 13%, a nők 9% súlycsökkenést érhetnének el egy év alatt. Az ultrafeldolgozott étrendnél ezek a számok jóval alacsonyabbak: körülbelül 5% és 4%.

A meglepetés

A kutatók arra számítottak, hogy az ultrafeldolgozott ételeket fogyasztók híznak, ehelyett ők is fogytak. Ennek oka, hogy a résztvevők korábbi étrendje még egészségtelenebb volt, így a kísérletben megszabott, „szabályozott” ultrafeldolgozott étrend is előrelépést jelentett a számukra.