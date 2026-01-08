Pánik a szállodában: Lezuhant a színpadról a 72 éves magyar énekesnő – Videó

Egy pillanat alatt dermedt csend lett annak a visegrádi hotelnek az aulájában, ahol a bombaformában lévő Marcellina koncertet adott a Marcellina Pjt női zenekarával, még a 2025-ös esztendő végén. A 72 évesen is roppant csinos énekesnő ugyanis már az első dal után padlóra került: szó szerint leesett a színpadról.

Marcellina balesetet szenvedett (Fotó: Marcellina)

Marcellina balesete után gyakorlatilag sokkot kapott a közönség, a kés is megállt a levegőben. Kisvártatva az első sorban ülő nézők pattantak fel, hogy a kínzó fájdalmakat átélő énekesnő segítségére siessenek. A szaxofonos-énekesnő csodával határos módon a színpad szeretetének és a profizmusának köszönhetően végig tudta csinálni a bulit, amit végül vastapssal jutalmazott a közönség. Akkor elvitte őt az adrenalin, ám azóta is komoly fájdalmai vannak, és legalább két hónapig ezzel a fájdalommal kell élnie.

"Tulajdonképpen az első dal után, az üdvözlőszövegnél leestem a színpadról. Rögtön kaptam is pár hozzászólást, hogy ilyen öreg korban miért kell ilyen magassarkú cipőt felvenni. Nyilvánvaló, hogy magas sarkú kis csizma volt rajtam, és persze Murphy, hogy a lépcső sarkába beleakadt a cipősarok. Lezuhantam. Igazából nagyon szerencsésen estem, annak ellenére, hogy még most sem tudok rendesen ülni, csak oldalt. Bár egy barátnőm ajánlotta, hogy vegyek egy olyan párnát, aminek lyukas a közepe, mivel az ülőcsontom zúzódott. Kínlódom vele rendesen, ráadásul az orvos is azt mondta, hogy ezzel semmit sem lehet tenni, várni kell, amíg meggyógyul, ami körülbelül két hónap"

– kezdte a Borsnak a tisztességtelen ajánlatokat is szép számmal kapó Marcellina, aki azt is megtudta, rosszabbul járt, mintha eltört volna a csontja.

Marcellina esése megijesztette a közönséget

A pórul járt énekesnő elképesztően hálás a közönségének, hiszen a segítségükkel került valahogy vissza a színpadra, hogy aztán egy olyan emlékezetes bulit csapjon, mintha semmi sem történt volna.

Ha nem nyaláboltak volna fel, valószínűleg fekve maradok. Láttam az ijedt arcokat, a zenekaromat, a lányokat, akik dermedten bámultak. Azt hitték, hogy itt a vége, fuss el véle a koncertnek, de jött az adrenalin! Én estem már le színpadról, be a zenekari árokba, akkor eltört a lábam. Akkor is végigénekeltem a nótát a csillagos egeket látva. Most is táncoltam a végén, a fájdalom balesetet követi 3-4. napban tetőzött

– fogalmazott az énekesnő, aki némiképp viccesnek tartja, hogy az október 26-i nagy koncertjén méterekkel a színpad felett lógott egy trapézon, akkor minden tökéletesen működött a közönség nagy csodálatára, ám most egy kis lépcső "betette neki a kaput".