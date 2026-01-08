Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-6°C Székesfehérvár

Gyöngyvér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Pánik a szállodában: Lezuhant a színpadról a 72 éves magyar énekesnő – Videó

szaxofonos énekesnő
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 08. 06:00
marcellinaszínpadbaleset
A szaxofonos énekesnőt komoly baleset érte az első dal után. Marcellina azóta ülni is alig tud.
Doris
A szerző cikkei

Egy pillanat alatt dermedt csend lett annak a visegrádi hotelnek az aulájában, ahol a bombaformában lévő Marcellina koncertet adott a Marcellina Pjt női zenekarával,  még a 2025-ös esztendő végén. A 72 évesen is roppant csinos énekesnő ugyanis már az első dal után padlóra került: szó szerint leesett a színpadról.

Nehezen indul az év Marcellina számára.
Marcellina balesetet szenvedett (Fotó: Marcellina)

Marcellina balesete után gyakorlatilag sokkot kapott a közönség, a kés is megállt a levegőben. Kisvártatva az első sorban ülő nézők pattantak fel, hogy a kínzó fájdalmakat átélő énekesnő segítségére siessenek. A szaxofonos-énekesnő csodával határos módon a színpad szeretetének és a profizmusának köszönhetően végig tudta csinálni a bulit, amit végül vastapssal jutalmazott a közönség. Akkor elvitte őt az adrenalin, ám azóta is komoly fájdalmai vannak, és legalább két hónapig ezzel a fájdalommal kell élnie.

"Tulajdonképpen az első dal után, az üdvözlőszövegnél leestem a színpadról. Rögtön kaptam is pár hozzászólást, hogy ilyen öreg korban miért kell ilyen magassarkú cipőt felvenni. Nyilvánvaló, hogy magas sarkú kis csizma volt rajtam, és persze Murphy, hogy a lépcső sarkába beleakadt a cipősarok. Lezuhantam. Igazából nagyon szerencsésen estem, annak ellenére, hogy még most sem tudok rendesen ülni, csak oldalt. Bár egy barátnőm ajánlotta, hogy vegyek egy olyan párnát, aminek lyukas a közepe, mivel az ülőcsontom zúzódott. Kínlódom vele rendesen, ráadásul az orvos is azt mondta, hogy ezzel semmit sem lehet tenni, várni kell, amíg meggyógyul, ami körülbelül két hónap"

– kezdte a Borsnak a tisztességtelen ajánlatokat is szép számmal kapó Marcellina, aki azt is megtudta, rosszabbul járt, mintha eltört volna a csontja.

Marcellina esése megijesztette a közönséget

A pórul járt énekesnő elképesztően hálás a közönségének, hiszen a segítségükkel került valahogy vissza a színpadra, hogy aztán egy olyan emlékezetes bulit csapjon, mintha semmi sem történt volna.

Ha nem nyaláboltak volna fel, valószínűleg fekve maradok. Láttam az ijedt arcokat, a zenekaromat, a lányokat, akik dermedten bámultak. Azt hitték, hogy itt a vége, fuss el véle a koncertnek, de jött az adrenalin! Én estem már le színpadról, be a zenekari árokba, akkor eltört a lábam. Akkor is végigénekeltem a nótát a csillagos egeket látva. Most is táncoltam a végén, a fájdalom balesetet követi 3-4. napban tetőzött

 – fogalmazott az énekesnő, aki némiképp viccesnek tartja, hogy az október 26-i nagy koncertjén méterekkel a színpad felett lógott egy trapézon, akkor minden tökéletesen működött a közönség nagy csodálatára, ám most egy kis lépcső "betette neki a kaput".

Marcellina koncert
Marcellina október 26-án méterekkel a színpad felett lógott (Fotó: Marcellina)
Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu