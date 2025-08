Eszter látványos fogyáson ment keresztül: „Ma már két számmal kisebb ruhákat hordok”

Galambos Eszter több mint 10 kilót adott le

„Már fájdalom nélkül élek”

A rendszeres edzések mellett, az étkezési szokásait is megváltoztatta. Odafigyel arra, hogy reggelire kizárólag lassú felszívódású szénhidrátot fogyasszon, főként teljes kiőrlésű kenyeret, amit ő maga készít kovásszal. Beiktatta a tízórait és uzsonnát, ahol már gyors felszívódású szénhidrát is megengedett. Sok zöldséget fogyaszt, egészségesebb diétakompatibilis alapanyagokat vásárol, basmati rizst, jázmin rizs helyett, főként szezonális zöldségféléket és gyümölcsöt választ.

Fájdalom nélkül élem a mindennapokat, egyre erősebb vagyok

– mondja. "Nem kérek segítséget, ha nehezebb dobozokat kell emelnem, vagy levinnem a lépcsőn az emeletről, ez korábban elképzelhetetlen volt. A fejfájások száma heti több alkalomról havi egy alkalomra csökkent, ez számomra is hihetetlen változás, hiszen fiatal korom óta küzdök migrénes fejfájásokkal. Még messze a kitűzött cél, de már most olyan ruhákat viselhetek, amiket évek óta nem tudtam felvenni, közel két számot csökkent a ruhaméretem. Néha én is megdöbbenek, mennyi minden beleférhet egy napba, ha nem fájdalommal élünk és a mentális egészségünkre is odafigyelünk."

„Életerős, magabiztos anya akartam lenni!”

Eszter számára a kislánya jelentette az elsődleges motivációt.

"Nem engedhettem, hogy az egészségi állapotom, a súlyom, a testi problémáim miatt korlátok közé szoruljon, vagy bármit nélkülözzön" – árulja el. "Ahogy nőtt, ügyesedett, egyre többször kellett futnom utána, meg kellett emelnem, gyorsabban kellett reagálnom. Nem liheghettem levegőért kapkodva pár perc futás után.

Folyamatosan az lebegett a szemem előtt, hogy a lányomnak szüksége van rám, nem robbanhatok le már 50 éves korom előtt, hiszen ott szeretnék lenni aktívan, az élete valamennyi fontos mérföldkövénél. Nem akartam, hogy egy önbizalomhiányos, önmagával elégedetlen anya mellett ugyanezt a mintát követve ő maga is ilyenné váljon.

Tudtam, hogy képes leszek szépen lassan azzá a magabiztos és életerős, önmagával elégedett nővé és anyává válni, amilyen mindig is szerettem volna lenni. Hálás vagyok azért, hogy a párom mindig úgy szeretett, ahogy vagyok, nem tartott kövérnek, mindig bátorított, hogy fogadjam el magam én is. Mindezek ellenére, mikor látta, hogy mennyire szeretném a változást, abban is támogatott."

Sport ízületi problémákkal?! Fitt Alexa edző és dietetikus szerint minden esetben szükséges egy állapotfelmérés az edzés megkezdésekor, hiszen az edző nem tudhatja, milyen problémái lehetnek a hozzáérkező vendégnek. – Sajnos gyakran látok és hallok olyat edzőtermekben, hogy elmarad az állapotfelmérés az első edzés alkalmával és azonnal belecsapnak a kemény edzésekbe – mondja Alexa. – Azt gondolom nincs olyan sport, ami tilos lenne mozgásszervi problémák esetén, sőt! A gyakorlat azt mutatja, hogy a legtöbb esetben pont azok a sportágak, illetve mozdulatsorok szükségesek a mozgásszervi panaszok esetén, amitől az orvos eltilt. De ahhoz, hogy ez jól működjön, szükséges a gyógytornász közreműködése. Fontos, hogy az edző elegendő tudással rendelkezzen ahhoz, hogy a gyógytorna rehabilitációját sikeresen folytatni tudja. A túlsúly minden esetben komoly terhet jelent ez ízületek számára. Ha fennáll egy mozgásszervi probléma, mindenképpen fontos az elhízás kezelése, hogy levegyük a ,,felesleges” terhet az ízületekről és megóvjuk a későbbi porckopástól. Ez idővel csak még több problémát okozna és a mozgástartományt is beszűkíti.

A szakértő receptjei

Reggeli

Málnás-chiás másnapos zabkása