Hihetetlen fogyás: ezzel a módszerrel szabadult meg Dóra 29 kilótól

A női test egyik legnagyobb változása a kismamaság. Dóri a második várandósága alatt és után hízott meg olyannyira, ami már fizikailag és lelkileg is nagy teher volt számára. Inspiráló fogyástörténetét a Fanny magazin hasábjain osztotta meg.

Dóra közel 30 kilótól szabadult meg. Többek közt a ketogén diéta volt segítségére a fogyásban Fotó: Fanny magazin

Szénhidrátfüggőség kismamaként – így kezdődött Dóra súlyproblémája

Dóri az apai nagymamájának az alkatát örökölte, mindig is hajlamos volt a hízásra.

– A többiek akkor sem híztak, hogy ha somlóit somlóival ettek – árulja el. – Én meg akkor is, ha csak ránéztem! Mindig volt rajtam súlyfelesleg, hol több, hol kevesebb, de alapvetően formás voltam. Szakközépiskolában kezdett el zavarni a súlyom, ezért a nyári szünetben elkezdtem Rubint Réka videóira edzeni, később cross fittre, köredzésekre jártam. Az első fiam születése előtt 74 kg voltam, ami lehet, hogy soknak tűnik a 170 centis magasságomhoz, de szerintem átlagos testalkatom volt, M-es ruhákat hordtam. Akkor már a sport mellett, figyeltem valamennyire az étkezésre is. A második terhességemnél jött a lavina: 2021-ben lettem várandós a második fiammal, amikor is szénhidrátot szénhidráttal kívántam. Csak a gyorséttermi ételek érdekeltek, hamburger, csips. Húst nem ettem, a zöldségekre meg rá sem bírtam nézni. Bőven 110 kg voltam, amikor elmentem szülni, de még a szülés után is 100 kg fölött maradtam, és sajnos nem szűnt meg a szénhidrát iránti vágyam sem.

Hogyan befolyásolta a túlsúly Dóra mindennapjait?

Két kisgyerek mellett nem volt ideje, energiája foglalkozni magával, az életmódjával.

– Azt ettem, amit éppen találtam – vallja be. – Viszont egy idő után rettentően zavart az, ahogy a testem kinézett. Elkezdtem újra tornázni, mert azt gondoltam, hogy ha megvan a sport, akkor bármit ehetek és fogyni fogok. Igen ám, de 30 fölött, 2 gyerek után ez már nem működött úgy, mint tizenévesen. Nem fogytam, bár igaz, hogy nem is híztam.

Tavaly nyáron 108,6 kg voltam, folytam szét. Emeletes házban lakunk, mire feljöttem a lépcsőn, már nem kaptam levegőt. Anyukaként nem tudtam érdemben hozzátenni a gyerekeim életéhez.

A játszótéren azt néztem, hogy hol tudok leülni. Ha strandra mentünk, a férjemmel mentek be a vízbe, mert én takargattam magam. A túlsúly mindenre rányomta a bélyegét, nem volt kedvem semmihez. Evészavarral küzdöttem, a legtöbb nőhöz hasonlóan, én is kipróbáltam divatdiétákat, illetve koplaltam is, de ha le is ment valami, később kétszeresen visszajött.