Minden vágya, hogy apa legyen, de túlsúlya nem engedi: 200 kilója hátráltatja őt

Zolnai Sándor minden vágya, hogy felülhessen egy repülőre és, hogy végre apa lehessen. A 44 éves somoskőújfalui férfi esetében pedig ezeket a problémákat nem a pénz, hanem az extrém túlsúly okozza. 200 kilogrammos, ami azt jelenti egy mázsát kellene lefogynia. Mivel azonban a kedvenc ételei a rakott krumpli, sült oldalas és a kolbász, ez nem megy neki annak ellenére sem, hogy már többször diétába kezdett. Épp ezért végső kétségbeesésében levelet írt Schobert Norbinak és Rubint Rékának, hogy segítsenek neki.

Sándor 200 kilogramm. Fotó: Tények

Mint Sándor a Tv2 kamerái előtt nyilatkozta, soha nem volt igazán vékony. Azt követően pedig, hogy első felesége megcsalta őt, csak az ételben látott kiutat:

Soha nem voltam azért sovány és azért híztam meg mert este, amikor hazaértem benéztem a hűtőbe és azt ettem amit láttam

- vallotta be őszintén, ahogy azt is elárulta, nagyon szeretne már apa lenni, amiben felesége, a nádszálvékony Viki is társ, azonban a gyermek nem akar összejönni. Schobert Norbi pedig közölte, ennek bizony oka van:

Tudni kell, hogy a fériak esetében is a túlsúly gátolja a nemzőképességet

- jelentette ki határozottan, majd arra is rátért, hogy Sándornak először az étkezési szokásain kell radikálisan változtatni. Nincs liszt, cukor, krumpli, tészta, puding, kolbász. Ezek ugyanis nem kevés szénhidrátot tartalmaznak:

A szénhidrát felviszi a vércukrodatm, ami inzulint termel és ettől hízol. Amint az inzulin szinted csökken, csökkeni fog az étvágyad

- árulta el hozzátéve, amint a ch szint csökkeni fog, úgy fogja a teste kiengedni magából a rengeteg vizet és felesleges zsírt, amit kezdésnek az edzések előtt ekkora túlsúly miatt napi minimum 10-15 perc sétával tud meggyorsítani.