Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
33°C Székesfehérvár

Lőrinc névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A test, amit mindenki megcsodál – Így lesz tökéletes homokóra alkatod

diéta
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 10. 11:45
testalkatHomokóra
Mindannyian ismerjük azt az érzést, amikor rápillantunk valakire és azt gondoljuk, “na neki tökéletes a teste”. Van azonban egy jó hírünk: a homokóra alkat egyáltalán nem elérhetetlen, ugyanis egy kis tudatossággal te is büszke tulajdonosává válhatsz!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Vannak olyan adottságok, amivel kevés ember büszkélkedhet, ilyen a homokóra alkat is, amit valószínűleg már te is láttál az óriásplakátokon, a reklámokban vagy magazinokban. Hallatán olyan ismert szépségikonok juthatnak eszedbe, mint Marilyn Monroe vagy Jennifer Lopez. Azonban fontos tisztázni, hogy a hírességek és modellek, akiket a fotókon látunk, valójában nem rendelkeznek ezekkel a tökéletes méretekkel, hiszen plasztikai műtéteket, alakformáló ruhákat és profi képszerkesztő alkalmazásokat használnak. Ennek ellenére van néhány trükk, amellyel közelebb kerülhetsz a vágyott alakhoz.

homokóra alkat, plank, edzés
A plankelés is hozzájárul ahhoz, hogy tökéletes homokóra alkatod legyen.
Fotó: PeopleImages.com - Yuri A /  Shutterstock 

Így érheted el a tökéletes homokóra alkatot

Ha szeretnél formásabb vállakat és csípőt, valamint vékonyabb derekat, léteznek természetes módszerek, amiket most összegyűjtöttünk neked. Ahhoz azonban, hogy ilyen alkatot  varázsolj magadnak az étkezésre és a mozgásra is oda kell figyelned. Ha eleve vékony vagy, kezdd azzal, hogy a vállaid és mellkasod körüli izmokat építed, hogy szélesedjen a felsőtested. Ha van egy kis pocakod, akkor inkább a derekad keskenyítésére fókuszálj.

Ezekkel a gyakorlatokkal csökkenheted a derékbőségedet

Mivel nem létezik helyi zsírégetés, elsősorban a fogyásra kell koncentrálnod, az alábbiak pedig hozzájárulhatnak a középső testrész zsírjának eltüntetéséhez.

  • Jóga: egy korábbi tanulmány szerint ez a mozgásforma 3 hónap alatt 3,8 centiméteres veszteséget eredményezett a derékbőségből. (íj, csónak, fordított harcos póz)
  • Plank: ez a has- és törzserősítő gyakorlat segíthet a derékvonal karbantartásában.
  • HIIT: a magas intenzitású intervallum edzés hatékony a hasi zsír eltüntetésében.
homokóra alkat, guggolás, edzés
Guggolj a formás fenékért, ami a homokóra alkat elengedhetetlen része!
Fotó: Dasha Petrenko /  Shutterstock 

Ezekkel a gyakorlatokkal erősítheted és formálhatod a csípődet

Ha a derékbőséged csökkentése miatt fogyni kezdesz, akkor természetesen a csípőbőségedből is veszteni fogsz, ezekkel a gyakorlatokkal azonban ellensúlyozhatod a folyamatot. Ellenben fontos kiemelni, hogy nagyobb súlyokkal és kisebb ismétlésszámmal dolgozz.

  • Guggolás: tökéletes gyakorlat az erős alsótest felépítéséhez. Minél mélyebbre guggolsz, annál jobban bekapcsolódik a fenék. Végezz 4-6 sorozatot 10-12-es ismétlésszámmal.
  • Kitörés: ez az alsótest gyakorlat tónusosabbá teszi a combokat és a feneket. Végezz 4 sorozatot 10-12-es ismétlésekkel mindkét lábra.
  • Csípőemelés: ez a fenékcentrikus gyakorlat nagyon hatásos, ha a homokóra alkat a cél. Végezz belőle szintén 4-6 sorozatot 10-12-es ismétlésekkel.

Ezekkel a gyakorlatokkal formálhatod a vállaidat és a mellkasod

A vállaid és mellkasod jelenthetik talán a legnagyobb kihívást, hiszen a legtöbben fittnek akarnak kinézni, nem pedig masszívnak.

  • Fekvőtámasz: akár a könnyített, akár a nehezített verziót választod, tökéletes módja annak, hogy formázd a felsőtested, köztük a melled és a vállad.
  • Fekvőtámasz falnak támaszkodva: szinte ugyanaz, mint az előző gyakorlat, csak sokkal egyszerűbb opció.
homokróra alkat, étkezés, diéta
A homokóra alkat eléréséhez elengedhetetlen az étkezés.
Fotó: Prapass Pulsub /  Getty Images

Tartsd szem előtt az étkezésed

Bár a diéta fontos, önmagában nem elég, hogy homokóra alkatod legyen, ezért fontos, hogy az egészséges táplálkozásra is hangsúlyt fektess.

  • Figyelj a megfelelő vitaminok, ásványi anyagok és tápanyagok bevitelére.
  • Kerüld a feldolgozott élelmiszereket és hozzáadott cukrokat.
  • Válassz egészséges zsírokat, például avokádót és olívaolajat.
  • Ügyelj az adagok méretére.
  • Igyál elegendő folyadékot.

Az alábbi videó a csípőemelés helyes kivitelezésében lesz segítségedre:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu