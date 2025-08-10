Tímea sosem volt ilyen vékony: „Sokan kételkedtek bennem”

Demeter Tímea (53) sokáig fel sem fogta, hogy mit mutat a tükör és a mérleg. Akkor döbbent rá, hogy mennyire elszaladtak vele a kilók, amikor visszanézte az ötvenedik szülinapján készült fotókat. Ekkora tűzte ki célul a fogyást, és kezdett gyökeres életmódváltásba.

Demeter Tímea fogyásában sokan kételkedtek, végül 34 kilót sikerült leadnia.

A fogyás ára: „Sokszor koplaltam”

Vannak, akik egész életükben harcban állnak a mérleggel. Tímea is így gondol vissza magára, hiszen azt mondja, hogy gyerekkora óta kövér volt.

– Mindig sportoltam valamit, zumbára, aerobikra, kézilabdázni jártam – meséli. – Mozogni szerettem, de ez nem volt elég a fogyáshoz, mert nagyon rosszul álltam a táplálkozáshoz. Sokszor koplaltam, illetve amiből lehetett light verziót választottam, de gyakran ezek is tele vannak cukorral. Csak sovány húsokat ettem, kerültem a zsírt, de fogyasztottam rizst, krumplit és rettentően kenyeres voltam, még a levesek mellé is elfogyasztottam egy-két szeletet. A férjemmel szerettünk esténként jól beenni, és a csemegéket sem vontam meg magamtól. Időről időre visszajött az elhatározás, hogy szeretnék lefogyni, főleg amikor láttam, hogy másnak sikerült. De hiába próbáltam, nekem egyszerűen minden nekifutásom kudarcba fulladt. Ha le is ment egy-két kiló, kis idő múlva a duplája jött vissza.

„Kételkedtek a munkahelyemen”

Tímea 2023-ban váltott életmódot, teljesen új alapokra helyezve az étkezéseit.

– Sok táplálkozási- és életmódtanácsadót követtem – árulja el. – Egyszer feldobta az internet Erik oldalát és követni kezdtem. Olyan hatással volt rám, mint előtte még senki. Láttam, hogy milyen sokan lefogytak a módszerével, minden nap vártam, hogy feltegye, aznap mit eszik. Valahogy olyan kisugárzása és meggyőző ereje van, hogy úgy éreztem, ez nekem való és ha másnak sikerült, akkor én is meg tudom csinálni. Áprilisban találtam rá, és júniusban egyik napról a másikra leváltottam az étkezéseimet, az ő ingyenes, nyilvános tanácsai, javaslatai alapján. A munkahelyemen sokan kétkedtek bennem, a módszerben, de nem hallgattam rájuk. Már két hónap alatt tíz kilót fogytam. Egy év alatt pedig több mint 30 kilótól szabadultam meg, amit azóta is könnyedén tartok. Fejben eldöntöttem, hogy megcsinálom, és onnantól kezdve számomra nem volt kérdés. Nem voltak megingások, hullámvölgyek – árulta el a Fanny magazinnak Tímea, aki 95 kilóról végül 61 kilóra fogyott.