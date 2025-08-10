Tímea sosem volt ilyen vékony: „Sokan kételkedtek bennem”

Demeter Tímea (53) sokáig fel sem fogta, hogy mit mutat a tükör és a mérleg. Akkor döbbent rá, hogy mennyire elszaladtak vele a kilók, amikor visszanézte az ötvenedik szülinapján készült fotókat. Ekkora tűzte ki célul a fogyást, és kezdett gyökeres életmódváltásba.
Vannak, akik egész életükben harcban állnak a mérleggel. Tímea is így gondol vissza magára, hiszen azt mondja, hogy gyerekkora óta kövér volt.
– Mindig sportoltam valamit, zumbára, aerobikra, kézilabdázni jártam – meséli. – Mozogni szerettem, de ez nem volt elég a fogyáshoz, mert nagyon rosszul álltam a táplálkozáshoz. Sokszor koplaltam, illetve amiből lehetett light verziót választottam, de gyakran ezek is tele vannak cukorral. Csak sovány húsokat ettem, kerültem a zsírt, de fogyasztottam rizst, krumplit és rettentően kenyeres voltam, még a levesek mellé is elfogyasztottam egy-két szeletet. A férjemmel szerettünk esténként jól beenni, és a csemegéket sem vontam meg magamtól. Időről időre visszajött az elhatározás, hogy szeretnék lefogyni, főleg amikor láttam, hogy másnak sikerült. De hiába próbáltam, nekem egyszerűen minden nekifutásom kudarcba fulladt. Ha le is ment egy-két kiló, kis idő múlva a duplája jött vissza.
Tímea 2023-ban váltott életmódot, teljesen új alapokra helyezve az étkezéseit.
– Sok táplálkozási- és életmódtanácsadót követtem – árulja el. – Egyszer feldobta az internet Erik oldalát és követni kezdtem. Olyan hatással volt rám, mint előtte még senki. Láttam, hogy milyen sokan lefogytak a módszerével, minden nap vártam, hogy feltegye, aznap mit eszik. Valahogy olyan kisugárzása és meggyőző ereje van, hogy úgy éreztem, ez nekem való és ha másnak sikerült, akkor én is meg tudom csinálni. Áprilisban találtam rá, és júniusban egyik napról a másikra leváltottam az étkezéseimet, az ő ingyenes, nyilvános tanácsai, javaslatai alapján. A munkahelyemen sokan kétkedtek bennem, a módszerben, de nem hallgattam rájuk. Már két hónap alatt tíz kilót fogytam. Egy év alatt pedig több mint 30 kilótól szabadultam meg, amit azóta is könnyedén tartok. Fejben eldöntöttem, hogy megcsinálom, és onnantól kezdve számomra nem volt kérdés. Nem voltak megingások, hullámvölgyek – árulta el a Fanny magazinnak Tímea, aki 95 kilóról végül 61 kilóra fogyott.
Az XL, XXL-es ruháit M, S méretekre cserélte, sokkal energikusabb és jobb a közérzete.
– Korábban mindig azt mondtam, hogy milyen jó a soványaknak, mert könnyen találnak magukra ruhát, a próbababákra csak olyan darabokat adtak, amik rám nem voltak jók – árulja el. – Most meg, amikor a lányommal vásárolni megyünk, csodálkozva nézzük, hogy milyen kicsi darabok is jók rám. Ő is szokta mondani: anya, olyan jól nézel ki. Mások is megdicsérnek, amit korábban soha nem tettek. Nagyon jó érzés ilyen visszajelzéseket kapni, de számomra ez már nem a fogyásról szól, hanem az egészséges életről és arról, hogy jól érzem magam. Régen ebéd után le kellett feküdnöm egy picit aludni, éjjel meg 2-ig forgolódtam. Mostanában meg, ha lefekszem két perc alatt elalszom, viszont elég négy-öt óra alvás. Hallom a fiataloktól is, hogy folyton fáradtak, álmosak, szinte vonszolják magukat a lépcsőn. Nagyon boldog vagyok, amiért én már nem így élek. Régen azt nem tudtam elképzelni, hogy valaha így le tudok fogyni, most meg azt tartom elképzelhetetlennek, hogy visszatérjek a régi életmódomra. Mindenkinek azt üzenem, hogy merjen belefogni, mert megéri!
Tímea a három műszakos munkája mellett, hetente kétszer-háromszor edzőterembe jár, vagy 10 km-t sétál egy horgásztó körül. Teljesen elhagyta a cukrot, lisztet, sok tojást, szalonnát, húst, zöldséget, salátát fogyaszt.
– Ha ritkán megkívánom a kenyeret, akkor sütök magamnak mandulalisztből, aranylenmaglisztből, szezámmagból, túróból – mondja. – Tortákat is szeretek sütni, leginkább dióból, mákból, kakaóból, mandulalisztből, túróból, mascarponéből. Amióta ketogén étkezést folytatok, imádok kísérletezni, új recepteket kitalálni. A lányunk már nem él velünk, a férjem pedig jobban szereti a hagyományosabb ételeket, így neki általában külön főzök. Természetesen vannak csaló étkezéseim, például ilyenkor, ha megkívánok két gombóc fagyit, akkor lelkifurdalás nélkül elfogyasztom, és másnap visszatérek a megszokott étrendemhez, mintha mi sem történt volna. Ami még fontos, hogy nyolcórás időablakba tömörítem az étkezéseimet. Kezdetben kicsit nehéz volt, hogy amikor például este haza értünk a férjemmel, akkor ő nekiállt vacsorázni, én meg inkább elmentem aludni. De mostanra annyira ráállt a szervezetem, hogy könnyedén tudom tartani.
Adagok és kalóriák
Korsch Erik ketogén életmódprogram tanácsadó szerint ha valaki fogyni szeretne vagy izmot építeni, annak nem elég megsaccolni, hogy mennyit egyen egy nap.
– Gyakran megkapom a kérdést a receptjeim kapcsán, hogy egy-egy étel hány adag?! – mondja a szakértő. – Fontos tudni, hogy soha nem adagokról beszélek, hanem kalóriákról és tápanyag bevitelről. Egy 150 centis, 52 kilós nőnek nem ugyanannyi az adagja, mint egy 181 centis 90 kilós férfinek, nem ugyanannyi a testzsír százalékuk, az izomtömegük, nem hasonlítható össze a mozgásuk és a sport teljesítményük sem. Ezért nagyon fontos megtalálni a megfelelő kalória bevitelt és ezen belül jól elosztani a tápanyagokat, fehérjét, zsírt, szénhidrátot. Ami az egyiknek egy adag, az másnak lehet, hogy egy egész napi szükségletét lefedi. Az adagok azon is múlnak, hogy mi kerül még a tányérra aznap. Tudatosan le kell mérni a nyers alapanyagokat és kiszámolni a tápanyagértékét. A kalória szükséglet nagyon egyéni, hiszen azon is múlik, hogy ki milyen magas, hány kiló, mennyit mozog egy nap stb. Az interneten található applikációk csak nagyjából tudják kiszámolni. Érdemes egy-két hétig tesztelni az adott mennyiséget és ha szükséges, emelni vagy csökkenteni rajta, amíg meg nem találjuk az ideális napi kalóriát magunknak.
Hozzávalók: 1 közepes méretű brokkoli, 10 dkg sonka, 1 fél kápia paprika, 10 dkg csirkemell, 5 dkg túró, só, bors, 2 tojás, 1 kis doboz tejföl, 5 dkg sajt, szezámmag.
Elkészítés: a brokkolit rózsáira szedjük, enyhén sós vízben puhára főzzük. Ezután kivesszük a vízből és kisebb darabokra vágjuk. A csirkemellet apró csíkokra szeljük és lepirítjuk, a kápia paprikát és a sonkát vékony csíkokra vágjuk. A tejfölt elkeverjük egy kevés sóval, borssal, illetve a tojással és a túróval. Összekeverjük az összes hozzávalót és egy sütőpapírral kibélelt kör alakú sütőformába kanalazzuk, rászórjuk a sajtot, majd 180 fokon 20 percig sütjük.
Hozzávalók: 5 tojás, édesítő, 4 dl görög joghurt, 1 citrom lereszelt héja, vanília aroma, 4 dkg protein por.
Elkészítés: összekeverjük a hozzávalókat, torta formába öntjük, és 170 fokon 50 percig sütjük. A végén leönthetjük csokival, megszórhatjuk pisztáciával, szeletelt mandulával.
Hozzávalók: 1 csomag étkezési zselatin, 1 dl mandulatej / kókusztej, 5 dkg kakaó, édesítő, vanília aroma, rumaroma, 5 dkg étcsoki, 40 dkg rögös túró.
Elkészítés: körülbelül 1 dl vízben felmelegítjük az étkezési zselatint, hozzáadjuk a növényi tejet és felforraljuk. Beletesszük a kakaót, édesítőt, vanília aromát, rumaromát, étcsokit, túrót. Habverővel összekeverjük, formába öntjük, majd dermedésig hűtőbe tesszük.
