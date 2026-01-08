Megrendítő vallomást tett Dudás Miki nagyapja, ez történhetett

Dudás Miki holttestére hétfőn találtak rá a lakásában, ügyében halált okozó testi sértés gyanúja miatt indult eljárás. Az esetet csak még szomorúbbá teszi, hogy édesapját másfél évvel ezelőtt verték meg olyan brutálisan, amibe tavaly februárban belehalt. Idősebb Dudás István, Dudás Miki nagypapája szerint van összefüggés a két szörnyűség között.

Meghalt Dudás Miki: a családtagokat sokkolta a tragédia

Dudás Miki halála: a nagypapa gyilkosságtól tart

A fiamat is tönkre tették ezek a szemetek, most pedig az unokámat verte meg valaki…

- nyilatkozta a nagypapa, de persze egyelőre ő sem ismerheti a teljes igazságot.

Odamehettek hozzá valamilyen ürüggyel és meggyőződésem, hogy őt is egyszerűen agyonverték. Hogy a lakásában vagy lent, nem tudni. Az ágyon volt, amikor rátaláltak

- mondta el a megtört férfi a Blikknek.

A Borsnak Dudás Miki édesanyja is megszólalt, a gyászoló asszony még most is azt várja, hogy fia egyszer csak belép az ajtón és megöleli. A megtört anyuka azt is elmondta, most csak abba tud kapaszkodni, hogy Miki az édesapjához ment. Hozzátette ugyanakkor, hogy férje, Dudás István elvesztését még mostanra sem heverte ki, és nem gondolta, hogy ennél nagyobb fájdalom létezhet.

Ahogy azt megírtuk, a rendőrséget Miki gyermekeinek édesanyja, Szigligeti Ivett értesítette, miután több napja nem érte el a férfit. A bezárt lakásba egy zárszakértő segítségével jutottak be, de Dudás Miklóson már nem lehetett segíteni. Lapunknak Pulai Imre olimpiai bajnok kenus elmondta, Miki egyszer azzal hívta, hogy boldogtalan. Megjegyezte, anyagi gondjai nem voltak, viszont segítséget kért: szeretett volna edzősködni, akár ingyen is. Szomorú volt, hogy nem azt csinálta, amit mindig is szeretett volna, és bár Miki lehetőséget kapott, hogy megvalósítsa tervét, a tragikus fordulat miatt erre nem kerülhetett sor.