Hatalmas erejű tömegbaleset történt, most mentenek

Összeütközött három személyautó Zsarolyán külterületén, a 4127-es út 31-es kilométerénél. A tömegbaleset következtében két kocsi is az árokba csapódott. A fehérgyarmati hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket - írja a Katasztrófavédelem.

A tűzoltók már a tömegbaleset helyszínén vannak

Fotó: MW (illusztráció)

Nem csak a tömegbaleset nehezíti a közlekedést

Nem sokkal korábban összeütközött két kocsi Taksonynál, az 51-es főút 21-es és 22-es kilométere közötti szakaszán. A szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek, az érintett útszakaszon forgalmi akadály van.

