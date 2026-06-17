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Fehér kényelmes sportcipő viselése, amivel elkerülhetők a rossz cipő tünetei

Életre szóló következményeket okozhat egy rossz lábbeli

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 17. 10:30
lábfájdalomcipőválasztásbetegség
Jól tudjuk, mennyire fontos a kényelmes lábbeli, amelyben kis túlzással az egész napot töltjük. Arra viszont már ritkábban gondolunk, hogy ha nem választjuk meg jól a surranónkat, akkor egy rossz cipő tüneteket is okozhat; a viselésének következményei fájdalomban és kellemetlen érzésekben mutatkozhatnak meg.
László Juli
A szerző cikkei
  • Érdemes megérteni, miért jelent problémát a nem megfelelő cipő viselése.
  • Több negatív eredménye is lehet, ha hosszú távon rossz lábbelit hordunk.
  • Könnyedén felismerhetjük a jeleket és változtathatunk a szokásainkon. 

Estére elfáradó lábakkal, sajgó sarkakkal, talpakkal és lábujjakkal küzdesz, és valódi megkönnyebbülést jelent, amikor a nap végén végre lerúghatod magadról a lábbelit? A magas- vagy éppen túlságosan vékony és kemény talpú, lapos sarkú, keskeny orrú, problémás talpbetéttel ellátott, esetleg rosszul kialakított, nem a méretünknek, illetve a lábfejformánknak megfelelő rossz cipő tünetekkel járhat, hosszú távon pedig meg is betegíthet minket.

Rossz cipő tüneteket okozva egy nőnek
A rossz cipő tüneteket okozhat, a viselésének negatív következményeit minden egyes nap érezhetjük. 
Fotó: Andrey_Popov / Shutterstock

Egy rossz cipő tüneteket okozhat

Miért okoz fájdalmat a rossz cipő?

A nem megfelelő cipő nem azonnal okoz fájdalmat és egészségügyi problémát. Ez egy hosszú folyamat, ami lassan és fokozatosan, hónapok, akár évek alatt alakul ki, és nemcsak a lábainkat érintheti. Fontos megérteni, hogy mekkora terhelésnek vannak kitéve a mindennapokban a lábaink, amelyekre az egész testsúlyunk ránehezedik, valamint minden egyes lépésnél az a feladata, hogy egyensúlyozzon minket. Ezért elengedhetetlen a megfelelő támasztékot nyújtó és jó minőségű lábbeli, amelynek viselésével megelőzhető a bokánk kifelé vagy befelé dőlése, a térd elfordulása, a talpboltozat deformálódása, sőt a derék és a csípő terhelődése is.

Hogyan ismerhető fel, hogy rossz cipőt hordunk?

Gyakori, hogy bár érzünk itt-ott nyomást és egyéb kellemetlenséget, egyszerűen megszokjuk, és idővel már eszünkbe sem jut, hogy le kellene cserélni a lábbelinket. A testünk üzeneteire azonban érdemes figyelni! Nézzük, melyek lehetnek a leggyakoribb figyelemfelhívó jelek:

  • nehézláb-érzés;
  • gyakori lábfáradás;
  • fájdalom a boka és a sarok területén;
  • kellemetlen lábérzetek reggel;
  • fáradt talpboltozat;
  • bokasüllyedés;
  • térdfájdalom, főleg ha sokat állunk, sétálunk;
  • sajgó csípő és derék;
  • rossz tartás, görnyedés.
Fájdalom miatt talpát masszírozó férfi
A talp területe különösen fájhat, ha egész nap egy rossz kialakítású és nem megfelelő betéttel ellátott cipőben vagyunk.
Fotó: DimaBerlin / Shutterstock

Ezek lehetnek a rossz cipők viselésének következményei

Sokan küzdenek mozgásszervi problémákkal, vissza-visszatérő vagy krónikus fájdalmakkal, mégis kevesekben merül fel, hogy a rossz lábbeliben keressék a magyarázatot – pedig egy rossz cipő számtalan problémát idézhet elő.

Bütyök: a nagylábujj elferdülését jelenti, amikor egy csontos dudor alakul ki a lábfej belső oldalán. A szűk és hegyes orrú cipők viselése nagy mértékben növeli a deformitás kialakulási esélyét.

Kalapácsujj: ilyenkor a lábujjak középső ízülete behajlik, ez pedig fájdalmat és nyomást okoz. Gyakran a túl szoros, kisebb méretű vagy rövid elejű cipők kényszerítik ilyen helyzetbe az ujjakat.

Talpi bőnye: ebben az esetben a talp alsó részén futó kötőszövet begyullad, és elsősorban a saroknál okoz éles fájdalmat. Általában a rossz vagy nem megfelelő alátámasztású cipők váltják ki.

Sarkantyú: sarokcsonton megjelenő apró csontkinövés, amely járáskor szúró fájdalmat idézhet elő. A tartós túlterhelés és a nem megfelelő cipőhasználat következménye lehet.

Bőrkeményedés, tyúkszem, hólyagok: ezek valójában a bőr védekező reakciói, ami a folyamatos nyomásra és dörzsölődésre adott válasz. Nem megfelelő méretű, anyagú cipők miatt fordul elő leggyakrabban.

Körömproblémák: egy rossz cipőtől a köröm is benőhet, ami nemcsak fájdalmat, hanem gyulladást is kiválthat. Főként szűk cipők viselése és korlátozott lábujjtér következtében alakulnak ki.

Érdemes még kiemelni az ízületi és mozgásszervi következményeket, hiszen egy rossz lábbeli bokasérülést, térd-, csípő-, derék- és hátfájdalmat is okozhat. 

Nem kell mindig sportcipőt viselnünk

Attól függetlenül, hogy egy rosszul megválasztott lábbeli sok problémát okozhat, nem kell minden ilyen cipőt száműznünk. A gond ugyanis nem azzal van, ha időnként felveszünk egy mutatósabb, de kényelmetlenebb darabot, hanem azzal, ha csak és kizárólag ilyet hordunk. Azt is érdemes kiemelni, hogy attól, hogy egy cipőt kényelmesnek érzünk, még nem biztos, hogy ideális a számunkra. A legjobb, ha felkeresünk egy ortopéd szakembert és beméretjük a lábunkat, ha szükséges talpbetétet készíttetünk. Akkor is tanácsos szakértőhöz fordulni, ha már tartósan fennáll fájdalom, a panaszok erőteljesebbé válnak, illetve a mindennapi mozgásunkat és tevékenységeinket is befolyásolják a tünetek. 

Gondot okoz a megfelelő méreű cipő megtalálása? Nézd meg, mit javasol egy szakértő:

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