Életre szóló következményeket okozhat egy rossz lábbeli

Érdemes megérteni, miért jelent problémát a nem megfelelő cipő viselése.

Több negatív eredménye is lehet, ha hosszú távon rossz lábbelit hordunk.

Könnyedén felismerhetjük a jeleket és változtathatunk a szokásainkon.

Estére elfáradó lábakkal, sajgó sarkakkal, talpakkal és lábujjakkal küzdesz, és valódi megkönnyebbülést jelent, amikor a nap végén végre lerúghatod magadról a lábbelit? A magas- vagy éppen túlságosan vékony és kemény talpú, lapos sarkú, keskeny orrú, problémás talpbetéttel ellátott, esetleg rosszul kialakított, nem a méretünknek, illetve a lábfejformánknak megfelelő rossz cipő tünetekkel járhat, hosszú távon pedig meg is betegíthet minket.

A rossz cipő tüneteket okozhat, a viselésének negatív következményeit minden egyes nap érezhetjük.

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Egy rossz cipő tüneteket okozhat

Miért okoz fájdalmat a rossz cipő?

A nem megfelelő cipő nem azonnal okoz fájdalmat és egészségügyi problémát. Ez egy hosszú folyamat, ami lassan és fokozatosan, hónapok, akár évek alatt alakul ki, és nemcsak a lábainkat érintheti. Fontos megérteni, hogy mekkora terhelésnek vannak kitéve a mindennapokban a lábaink, amelyekre az egész testsúlyunk ránehezedik, valamint minden egyes lépésnél az a feladata, hogy egyensúlyozzon minket. Ezért elengedhetetlen a megfelelő támasztékot nyújtó és jó minőségű lábbeli, amelynek viselésével megelőzhető a bokánk kifelé vagy befelé dőlése, a térd elfordulása, a talpboltozat deformálódása, sőt a derék és a csípő terhelődése is.

Hogyan ismerhető fel, hogy rossz cipőt hordunk? Gyakori, hogy bár érzünk itt-ott nyomást és egyéb kellemetlenséget, egyszerűen megszokjuk, és idővel már eszünkbe sem jut, hogy le kellene cserélni a lábbelinket. A testünk üzeneteire azonban érdemes figyelni! Nézzük, melyek lehetnek a leggyakoribb figyelemfelhívó jelek: nehézláb-érzés;

gyakori lábfáradás;

fájdalom a boka és a sarok területén;

kellemetlen lábérzetek reggel;

fáradt talpboltozat;

bokasüllyedés;

térdfájdalom, főleg ha sokat állunk, sétálunk;

sajgó csípő és derék;

rossz tartás, görnyedés.

A talp területe különösen fájhat, ha egész nap egy rossz kialakítású és nem megfelelő betéttel ellátott cipőben vagyunk.

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Ezek lehetnek a rossz cipők viselésének következményei

Sokan küzdenek mozgásszervi problémákkal, vissza-visszatérő vagy krónikus fájdalmakkal, mégis kevesekben merül fel, hogy a rossz lábbeliben keressék a magyarázatot – pedig egy rossz cipő számtalan problémát idézhet elő.