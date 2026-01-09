Valgus lábállás: amikor az X-lábúság több mint esztétikai kérdés

A valgus az alsó végtag tengelyeltérését jelenti.

X-lábúságnál a térdek közelebb kerülnek egymáshoz.

Gyerekkorban gyakran átmeneti jelenség.

Felnőttkorban túlterheléshez vezethet.

Hatással van a térd, csípő és boka ízületeire.

Megfelelő terápiával jól korrigálható vagy javítható.

Az X-lábúság, tudományos nevén a valgus lábállás során az alsó végtag tengelye befelé tér el, ami leggyakrabban a térdek összeérésében nyilvánul meg. Miközben a térdek közelítenek egymáshoz, a bokák között nagyobb távolság marad. Ez az eltérés megváltoztatja a testsúly eloszlását járás és állás közben.

Az X-lábúság gyerekkorban a leggyakoribb

Fotó: Science Photo Library via AFP / AFP

Hogyan alakul ki az X-lábúság?

Gyerekkorban a valgus állás sokszor a fejlődés természetes része. A járás tanulásának és a csontozat érésének időszakában az alsó végtag tengelye fokozatosan alakul ki. A legtöbb esetben az eltérés magától rendeződik, ha azonban ez nem történik meg, érdemes szakértőhöz fordulni. Felnőttkorban már gyakrabban kóros eltérésről beszélünk, különösen, ha az állapot fájdalommal vagy mozgáskorlátozottsággal jár.

A szakértők szerint a valgus lábállás hosszú távon fokozott terhelést ró a térd belső és külső részeire, ami ízületi kopáshoz vezethet.

Mi okozhat valgus lábállást?

A valgus kialakulásának hátterében több tényező is állhat. Gyerekeknél gyakori ok a kötőszöveti lazaság vagy az izomegyensúly átmeneti zavara, ezért fontos, hogy már gyerekkorban megfelelő lábbelit adjunk a gyerkőceinkre. Felnőtteknél a leggyakoribb kiváltó tényezők közé tartozik a túlsúly, a mozgáshiány és a helytelen terhelés, illetve a meglévő lúdtalp kezeletlensége.

Bizonyos sportágak vagy az egyoldalú fizikai megterhelés szintén hozzájárulhat az eltéréshez. A nem megfelelő cipőviselés, különösen a lábboltozatot nem támogató lábbelik, tovább ronthatják az alsó végtag statikáját.

Ritkább esetekben hormonális tényezők, csontanyagcsere-zavarok vagy korábbi sérülések is szerepet játszhatnak az X-lábúság kialakulásában. A szakértők hangsúlyozzák, hogy a kiváltó ok pontos ismerete nélkül a kezelés kevésbé lesz hatékony.