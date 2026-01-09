Valgus lábállás: amikor az X-lábúság több mint esztétikai kérdés

Az X-lábúság, tudományos nevén a valgus lábállás során az alsó végtag tengelye befelé tér el, ami leggyakrabban a térdek összeérésében nyilvánul meg. Miközben a térdek közelítenek egymáshoz, a bokák között nagyobb távolság marad. Ez az eltérés megváltoztatja a testsúly eloszlását járás és állás közben.
Gyerekkorban a valgus állás sokszor a fejlődés természetes része. A járás tanulásának és a csontozat érésének időszakában az alsó végtag tengelye fokozatosan alakul ki. A legtöbb esetben az eltérés magától rendeződik, ha azonban ez nem történik meg, érdemes szakértőhöz fordulni. Felnőttkorban már gyakrabban kóros eltérésről beszélünk, különösen, ha az állapot fájdalommal vagy mozgáskorlátozottsággal jár.
A szakértők szerint a valgus lábállás hosszú távon fokozott terhelést ró a térd belső és külső részeire, ami ízületi kopáshoz vezethet.
A valgus kialakulásának hátterében több tényező is állhat. Gyerekeknél gyakori ok a kötőszöveti lazaság vagy az izomegyensúly átmeneti zavara, ezért fontos, hogy már gyerekkorban megfelelő lábbelit adjunk a gyerkőceinkre. Felnőtteknél a leggyakoribb kiváltó tényezők közé tartozik a túlsúly, a mozgáshiány és a helytelen terhelés, illetve a meglévő lúdtalp kezeletlensége.
Bizonyos sportágak vagy az egyoldalú fizikai megterhelés szintén hozzájárulhat az eltéréshez. A nem megfelelő cipőviselés, különösen a lábboltozatot nem támogató lábbelik, tovább ronthatják az alsó végtag statikáját.
Ritkább esetekben hormonális tényezők, csontanyagcsere-zavarok vagy korábbi sérülések is szerepet játszhatnak az X-lábúság kialakulásában. A szakértők hangsúlyozzák, hogy a kiváltó ok pontos ismerete nélkül a kezelés kevésbé lesz hatékony.
A valgus kezelése mindig egyéni mérlegelést igényel. Panaszmentes esetekben rendszeres megfigyelés is elegendő lehet, különösen gyerekkorban. Amennyiben fájdalom, gyors fáradás vagy mozgáskorlátozottság jelentkezik, célzott beavatkozás szükséges.
A gyógytorna kulcsszerepet játszik a kezelésben. Az izomegyensúly helyreállítása, a csípő- és térdstabilizáló izmok erősítése csökkenti az ízületekre nehezedő terhelést. Egy rendszeres, szakember által irányított mozgásprogram hosszú távon is javulást hozhat.
Szükség esetén talpbetétek vagy ortopéd cipők segíthetnek a terhelés korrigálásában. Súlyos, előrehaladott esetekben ortopédiai beavatkozás is szóba jöhet, de ez ritkán indokolt. A korai felismerés és az időben megkezdett terápia jelentősen javítja a kilátásokat.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.