Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-3°C Székesfehérvár

Marcell névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Valgus lábállás: amikor az X-lábúság több mint esztétikai kérdés

Valgus lábállás: amikor az X-lábúság több mint esztétikai kérdés

deformitás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 09. 12:15
X-lábbetegség
Az úgynevezett valgus lábállás gyerek- és felnőttkorban is gyakori eltérés, amely nemcsak a testtartást, hanem az ízületek terhelését is befolyásolhatja. A közismert nevén X-lábúság sokáig panaszmentes lehet, de bizonyos esetekben fájdalmat, kopást és mozgásszervi problémákat is okozhat.
Zedna Life
A szerző cikkei
  • A valgus az alsó végtag tengelyeltérését jelenti.
  • X-lábúságnál a térdek közelebb kerülnek egymáshoz.
  • Gyerekkorban gyakran átmeneti jelenség.
  • Felnőttkorban túlterheléshez vezethet.
  • Hatással van a térd, csípő és boka ízületeire.
  • Megfelelő terápiával jól korrigálható vagy javítható.

Az X-lábúság, tudományos nevén a valgus lábállás során az alsó végtag tengelye befelé tér el, ami leggyakrabban a térdek összeérésében nyilvánul meg. Miközben a térdek közelítenek egymáshoz, a bokák között nagyobb távolság marad. Ez az eltérés megváltoztatja a testsúly eloszlását járás és állás közben.

X-lábúsággal rendelkező gyerek
Az X-lábúság gyerekkorban a leggyakoribb
Fotó: Science Photo Library via AFP /  AFP

Hogyan alakul ki az X-lábúság?

Gyerekkorban a valgus állás sokszor a fejlődés természetes része. A járás tanulásának és a csontozat érésének időszakában az alsó végtag tengelye fokozatosan alakul ki. A legtöbb esetben az eltérés magától rendeződik, ha azonban ez nem történik meg, érdemes szakértőhöz fordulni. Felnőttkorban már gyakrabban kóros eltérésről beszélünk, különösen, ha az állapot fájdalommal vagy mozgáskorlátozottsággal jár.

A szakértők szerint a valgus lábállás hosszú távon fokozott terhelést ró a térd belső és külső részeire, ami ízületi kopáshoz vezethet.

Mi okozhat valgus lábállást?

A valgus kialakulásának hátterében több tényező is állhat. Gyerekeknél gyakori ok a kötőszöveti lazaság vagy az izomegyensúly átmeneti zavara, ezért fontos, hogy már gyerekkorban megfelelő lábbelit adjunk a gyerkőceinkre. Felnőtteknél a leggyakoribb kiváltó tényezők közé tartozik a túlsúly, a mozgáshiány és a helytelen terhelés, illetve a meglévő lúdtalp kezeletlensége. 

Bizonyos sportágak vagy az egyoldalú fizikai megterhelés szintén hozzájárulhat az eltéréshez. A nem megfelelő cipőviselés, különösen a lábboltozatot nem támogató lábbelik, tovább ronthatják az alsó végtag statikáját.

Ritkább esetekben hormonális tényezők, csontanyagcsere-zavarok vagy korábbi sérülések is szerepet játszhatnak az X-lábúság kialakulásában. A szakértők hangsúlyozzák, hogy a kiváltó ok pontos ismerete nélkül a kezelés kevésbé lesz hatékony.

Hogyan kezelhető az X-láb?

A valgus kezelése mindig egyéni mérlegelést igényel. Panaszmentes esetekben rendszeres megfigyelés is elegendő lehet, különösen gyerekkorban. Amennyiben fájdalom, gyors fáradás vagy mozgáskorlátozottság jelentkezik, célzott beavatkozás szükséges.

A gyógytorna kulcsszerepet játszik a kezelésben. Az izomegyensúly helyreállítása, a csípő- és térdstabilizáló izmok erősítése csökkenti az ízületekre nehezedő terhelést. Egy rendszeres, szakember által irányított mozgásprogram hosszú távon is javulást hozhat.

Szükség esetén talpbetétek vagy ortopéd cipők segíthetnek a terhelés korrigálásában. Súlyos, előrehaladott esetekben ortopédiai beavatkozás is szóba jöhet, de ez ritkán indokolt. A korai felismerés és az időben megkezdett terápia jelentősen javítja a kilátásokat.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu