Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-1°C Székesfehérvár

Piroska névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Amikor a láb boltozata elfárad: így alakul ki a lúdtalp időskorban

Amikor a láb boltozata elfárad: így alakul ki a lúdtalp időskorban

betegség
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 18. 10:15
lúdtalpidőskor
Az életkor előrehaladtával a láb statikája megváltozik, ami sokaknál fájdalommal és járási nehézségekkel járhat. A lúdtalp időskorban nem csupán kényelmetlenséget okoz, hanem az egész mozgásszervi rendszerre hatással lehet, ezért a felismerése és kezelése kiemelten fontos.
Zedna Life
A szerző cikkei
  • A lúdtalp a láb boltozatának süllyedése.
  • Időskorban gyakran szerzett formában jelenik meg.
  • Fájdalmat okozhat a lábban, térdben és derékban.
  • A járás bizonytalanná válhat.
  • Megfelelő eszközökkel és tornával javítható.
  • Kezelés nélkül más ízületeket is túlterhelhet.

A lúdtalp időskori megjelenése legtöbbször a láb izmainak és szalagjainak fokozatos gyengülésével függ össze. Az évek során csökken az izomtónus, romlik a kötőszövetek rugalmassága, ami a láb hosszanti és harántboltozatának süllyedéséhez vezethet.

Lúdtalp elleni talpbetét kipróbálása
Lúdtalp ellen speciális talpbetéteket alkalmaznak.
Fotó: Creative_Bird /  Shutterstock 

Mi növelheti a lúdtalp kialakulásának kockázatát?

A testsúlynövekedés, a korábbi mozgásszegény életmód és a nem megfelelő lábbeli viselése tovább növeli a lúdtalp kialakulásának kockázatát. Gyakori, hogy a lúdtalp térd- vagy csípőízületi kopással együtt jelenik meg, mivel a megváltozott terheléslánc az egész alsó végtagra hat.

Idősebb korban a keringési problémák és az idegrendszeri eltérések is hozzájárulhatnak a láb stabilitásának romlásához, ami tovább súlyosbíthatja a panaszokat.

Milyen tünetekkel járhat a lúdtalp?

A lúdtalp tünetei fokozatosan alakulnak ki. Kezdetben a láb gyors elfáradása, égő vagy húzó érzés jelentkezhet hosszabb állás vagy séta után. Később a fájdalom állandósulhat, és nemcsak a talpra, hanem a bokára, térdre vagy akár a deréktájra is kisugározhat.

Gyakori panasz a reggeli indítási fájdalom, amikor az első lépések kifejezetten kellemetlenek. A járás bizonytalanná válhat, ami növeli az elesés kockázatát. Előfordulhat lábujjdeformitás, kalapácsujj vagy bőrkeményedés megjelenése is. Szakértők szerint az időskori lúdtalp gyakran aluldiagnosztizált, pedig a panaszok hátterében sokszor ez az eltérés áll.

Hogyan kezelhető és enyhíthető a lúdtalp időskorban?

A lúdtalp kezelése idősebb korban elsősorban konzervatív módszereken alapul. A megfelelően kialakított ortopéd talpbetét segít tehermentesíteni a lábat, javítja a terheléseloszlást és csökkenti a fájdalmat. A talpbetét kiválasztása egyéni vizsgálat alapján történik.

A rendszeres, célzott lábtorna gyakorlatok erősítik a talp izmait és javítják az egyensúlyt. Ezek nem megterhelők, és otthon is könnyen végezhetők. A kényelmes, stabil cipő viselése szintén alapvető fontosságú.

Súlyosabb esetekben, amikor a fájdalom jelentősen rontja az életminőséget, ortopéd szakorvosi konzultáció szükséges. Műtéti megoldás időskorban ritkán indokolt, de egyéni mérlegelés alapján szóba kerülhet.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu