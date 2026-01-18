Amikor a láb boltozata elfárad: így alakul ki a lúdtalp időskorban

A lúdtalp időskori megjelenése legtöbbször a láb izmainak és szalagjainak fokozatos gyengülésével függ össze. Az évek során csökken az izomtónus, romlik a kötőszövetek rugalmassága, ami a láb hosszanti és harántboltozatának süllyedéséhez vezethet.
A testsúlynövekedés, a korábbi mozgásszegény életmód és a nem megfelelő lábbeli viselése tovább növeli a lúdtalp kialakulásának kockázatát. Gyakori, hogy a lúdtalp térd- vagy csípőízületi kopással együtt jelenik meg, mivel a megváltozott terheléslánc az egész alsó végtagra hat.
Idősebb korban a keringési problémák és az idegrendszeri eltérések is hozzájárulhatnak a láb stabilitásának romlásához, ami tovább súlyosbíthatja a panaszokat.
A lúdtalp tünetei fokozatosan alakulnak ki. Kezdetben a láb gyors elfáradása, égő vagy húzó érzés jelentkezhet hosszabb állás vagy séta után. Később a fájdalom állandósulhat, és nemcsak a talpra, hanem a bokára, térdre vagy akár a deréktájra is kisugározhat.
Gyakori panasz a reggeli indítási fájdalom, amikor az első lépések kifejezetten kellemetlenek. A járás bizonytalanná válhat, ami növeli az elesés kockázatát. Előfordulhat lábujjdeformitás, kalapácsujj vagy bőrkeményedés megjelenése is. Szakértők szerint az időskori lúdtalp gyakran aluldiagnosztizált, pedig a panaszok hátterében sokszor ez az eltérés áll.
A lúdtalp kezelése idősebb korban elsősorban konzervatív módszereken alapul. A megfelelően kialakított ortopéd talpbetét segít tehermentesíteni a lábat, javítja a terheléseloszlást és csökkenti a fájdalmat. A talpbetét kiválasztása egyéni vizsgálat alapján történik.
A rendszeres, célzott lábtorna gyakorlatok erősítik a talp izmait és javítják az egyensúlyt. Ezek nem megterhelők, és otthon is könnyen végezhetők. A kényelmes, stabil cipő viselése szintén alapvető fontosságú.
Súlyosabb esetekben, amikor a fájdalom jelentősen rontja az életminőséget, ortopéd szakorvosi konzultáció szükséges. Műtéti megoldás időskorban ritkán indokolt, de egyéni mérlegelés alapján szóba kerülhet.
