Amikor a láb boltozata elfárad: így alakul ki a lúdtalp időskorban

A lúdtalp a láb boltozatának süllyedése.

Időskorban gyakran szerzett formában jelenik meg.

Fájdalmat okozhat a lábban, térdben és derékban.

A járás bizonytalanná válhat.

Megfelelő eszközökkel és tornával javítható.

Kezelés nélkül más ízületeket is túlterhelhet.

A lúdtalp időskori megjelenése legtöbbször a láb izmainak és szalagjainak fokozatos gyengülésével függ össze. Az évek során csökken az izomtónus, romlik a kötőszövetek rugalmassága, ami a láb hosszanti és harántboltozatának süllyedéséhez vezethet.

Lúdtalp ellen speciális talpbetéteket alkalmaznak.

Fotó: Creative_Bird / Shutterstock

Mi növelheti a lúdtalp kialakulásának kockázatát?

A testsúlynövekedés, a korábbi mozgásszegény életmód és a nem megfelelő lábbeli viselése tovább növeli a lúdtalp kialakulásának kockázatát. Gyakori, hogy a lúdtalp térd- vagy csípőízületi kopással együtt jelenik meg, mivel a megváltozott terheléslánc az egész alsó végtagra hat.

Idősebb korban a keringési problémák és az idegrendszeri eltérések is hozzájárulhatnak a láb stabilitásának romlásához, ami tovább súlyosbíthatja a panaszokat.

Milyen tünetekkel járhat a lúdtalp?

A lúdtalp tünetei fokozatosan alakulnak ki. Kezdetben a láb gyors elfáradása, égő vagy húzó érzés jelentkezhet hosszabb állás vagy séta után. Később a fájdalom állandósulhat, és nemcsak a talpra, hanem a bokára, térdre vagy akár a deréktájra is kisugározhat.

Gyakori panasz a reggeli indítási fájdalom, amikor az első lépések kifejezetten kellemetlenek. A járás bizonytalanná válhat, ami növeli az elesés kockázatát. Előfordulhat lábujjdeformitás, kalapácsujj vagy bőrkeményedés megjelenése is. Szakértők szerint az időskori lúdtalp gyakran aluldiagnosztizált, pedig a panaszok hátterében sokszor ez az eltérés áll.

Hogyan kezelhető és enyhíthető a lúdtalp időskorban?

A lúdtalp kezelése idősebb korban elsősorban konzervatív módszereken alapul. A megfelelően kialakított ortopéd talpbetét segít tehermentesíteni a lábat, javítja a terheléseloszlást és csökkenti a fájdalmat. A talpbetét kiválasztása egyéni vizsgálat alapján történik.

A rendszeres, célzott lábtorna gyakorlatok erősítik a talp izmait és javítják az egyensúlyt. Ezek nem megterhelők, és otthon is könnyen végezhetők. A kényelmes, stabil cipő viselése szintén alapvető fontosságú.