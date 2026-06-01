Elpusztultak a sejtjei a naptól a magyar nőnek: ezt a végzetes hibát sose kövesd el nyaraláskor

Liliána 2019-ben naptej nélkül, dehidratáltan feküdt a tűző napra.

Az UV-sugárzás pusztulásnak indította a sejtjeit és rendkívül fényérzékennyé tette a bőrét.

A mindennapjait katonai szigorral éli, többek között az illatanyagokat is el kellett hagynia.

A felhőtlen pihenés, a nyári kikapcsolódás mindannyiunknak fontos, mondhatni ez az év legvártabb időszaka. A legjobb nyaralási tippek viszont mit sem érnek, ha figyelmen kívül hagyjuk a legfontosabb szabályt, vagyis hogy óvjuk magunkat az UV-sugárzással szemben! Liliána csak egyszer mondott nemet a naptejre, és örökre megváltozott az élete.

Illusztráció: Unsplash

Miért fontos a naptej használata nyaraláskor?

A naptej nemcsak azért fontos, hogy ne égj le a napon. Ha nem használod, annak nemcsak a bőröd látja kárát, hanem az egészséged is kockára teszed. Talán éppúgy, mint Liliána, akinek a 2019-es nyaralása megváltoztatta az életét. A horvát tengerparton pihent, egyik éjszaka pedig bulizni volt. Másnap dél körül kifeküdt a napra, ám nem használt naptejet, miközben az éjszakai italozás miatt dehidratált és másnapos volt. Mindössze egy órát töltött el így a strandon, másnapra azonban több mint 500 pattanás és fájdalmas kiütés lepte el a testét. A pattanások ellen minden eszközt bevetett, amit csak tudott, és orvosról orvosra járt, hogy kiderítse, milyen rejtélyes betegsége alakulhatott ki.

Körülbelül hat éven keresztül nem hordtam se topot, se bikinit, se semmit. A hátam, a mellkasom, meg igazából a lábam is olyan durván kiütéses, pattanásos volt, hogy egyszerűen borzasztó látványt nyújtott

– emlékezett vissza Liliána.

Az UV-sugárzás roncsolta a szervezetét

Ma már tudja, hogy mit művel a bőrrel a nap, és mennyire fontos a bőrvédelem, az orvosi vizsgálatok eredményei ugyanis nemrég szembesítették vele, hogy a dehidratált, gyenge szervezetére olyan csapást mért az UV-sugárzás, aminek következtében elpusztultak a sejtjei a bőre mélyebb rétegeiben.

– A bőr ugyan cserélődik, de a történtek sejtszinten okoztak elváltozást. A sejtjeim úgy károsodtak, hogy az egész testem fényérzékennyé vált – árulta el a magyar nő a sokkoló részleteket. Azóta az egész életét komoly keretek között éli. A mindennapjai szigorú, megalkuvást nem tűrő szabályok szerint telnek. A sejtpusztulás óta olyan érzékeny a bőre, hogy a legjobb tisztálkodási szereket sem használhatja, ráadásul az öltözködési szokásait is meg kellett változtatnia.

El kellett hagyni mindenféle illatanyagnak a használatát, tehát az öblítőét, mosószerét, parfümét, tusfürdőét. A hajmosást is teljesen meg kellett változtatni: hogyha hajat mosok és vizes, akkor nem érhet a hátamhoz. Külön kell leöblíteni. Nem aludhatok másnál, mert más ugye használ öblítőt, például az ágynemű mosásakor. Hogyha másnap egy ilyen ágyban kelnék fel, akkor biztos, hogy megjelenne rajtam valami. Ha kilépek az utcára, akkor is legalább 50 faktoros fényvédőt kell a bőrömre kenjek

– részletezte a Borsnak Liliának. Érthetően mára a bőrvédelem a legfontosabb számára, és minden szuper tippet betart, hogy ne égjen le.