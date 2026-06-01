Megtalálták Szauron szemét? Ez a furcsa tárgy tartja lázban az ufókutatókat

Szauron szeme úgy tűnik, nem csak a fantázia szüleménye. Legalábbis hét amerikai kormányzati tisztviselő szerint, akiknek a titkosított beszámolói nemrég kiszivárogtak. Ezek szerint az Egyesült Államok egén olyan ufóparádé zajlott 2023-ban, hogy a Men in Black ügynökei is kétségbeesve vakargatták volna a fejüket.
A nemrégiben nyilvánosságra került akták szerint a szövetségiek több helyszínen is megmagyarázhatatlan, izzó, lebegő gömbökbe botlottak. A legbizarrabb incidenst két ügynök jelentése őrizte meg, akik egy sziklacsúcs tetején egy hatalmas, izzó narancssárga gömbre lettek figyelmesek. A leírásuk alapján a jelenség megszólalásig hasonlított a Gyűrűk Ura-filmekből ismert Szauron szemére azzal az apró különbséggel, hogy nem volt „pupillája”.
Valószínűleg Szauron szeméhez tartoztak azok a kisebb narancssárga gömbök is, amelyeket osztódni láttak az amerikai légtérben. Egy másik alkalommal ugyanis a szövetségi ügynökök három különálló csoportja nézte végig döbbenten, ahogy a gömbök hirtelen kisebb, vörösen izzó gömböket bocsátottak ki magukból. A beszámolóik alapján a jelenség olyan volt, mintha egy ufó-anyahajó szabadjára engedett volna egy fürkészrajt.
Egy másik alkalommal egy helikopteres keresőakció során egy „szuperforró”, izzó gömbre lettek figyelmesek, amely alig 32 km/órás sebességgel lebegett a föld felett. Amikor közelebb mentek, a tisztviselő szerint még négy-öt másik gömb is felbukkant, amelyek ütemesen, hol fényesebben, hol halványabban lángoltak fel az éjszakában.
Habár a Pentagon igyekszik hűteni a kedélyeket, ezek a kiszivárgott akták világosan megmutatják: odafent valami nagyon furcsa dolog zajlik, és már senki sem hiszi el a meteorológiai lufis sztorikat.
Így néztek ki az égen a narancssárga ufók:
Ezek a cikkek is tetszeni fognak:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.