Megtalálták Szauron szemét? Ez a furcsa tárgy tartja lázban az ufókutatókat

Hét kormányzati alkalmazott jelentett egymástól függetlenül azonosíthatatlan repülő tárgyakat.

Három ügynökcsapat narancs gömböket látott, amelyekből kisebb vörös gömbök kerültek elő.

Egy sziklacsúcs tetején a Gyűrűk Ura című trilógiából ismert Szauron-szemére hasonlító izzó objektum lebegett.

Egy amerikai hírszerző helikopterrel üldözött egy föld felett lebegő tűzforró ufót.

A Pentagon nem tudja megmagyarázni a rejtélyes gömböket.

Szauron szeme úgy tűnik, nem csak a fantázia szüleménye. Legalábbis hét amerikai kormányzati tisztviselő szerint, akiknek a titkosított beszámolói nemrég kiszivárogtak. Ezek szerint az Egyesült Államok egén olyan ufóparádé zajlott 2023-ban, hogy a Men in Black ügynökei is kétségbeesve vakargatták volna a fejüket.

Űrhajó helyett csak izzó gömböket láttak, egyet egy sziklacsúcs felett, ami a Gyűrűk Ura trilógiából ismert Szauron szemére emlékeztette a szemlélődőket. Fotó: 123RF

A nemrégiben nyilvánosságra került akták szerint a szövetségiek több helyszínen is megmagyarázhatatlan, izzó, lebegő gömbökbe botlottak. A legbizarrabb incidenst két ügynök jelentése őrizte meg, akik egy sziklacsúcs tetején egy hatalmas, izzó narancssárga gömbre lettek figyelmesek. A leírásuk alapján a jelenség megszólalásig hasonlított a Gyűrűk Ura-filmekből ismert Szauron szemére azzal az apró különbséggel, hogy nem volt „pupillája”.

UFO-akták: Szauron szeméből nem csak egy van

Valószínűleg Szauron szeméhez tartoztak azok a kisebb narancssárga gömbök is, amelyeket osztódni láttak az amerikai légtérben. Egy másik alkalommal ugyanis a szövetségi ügynökök három különálló csoportja nézte végig döbbenten, ahogy a gömbök hirtelen kisebb, vörösen izzó gömböket bocsátottak ki magukból. A beszámolóik alapján a jelenség olyan volt, mintha egy ufó-anyahajó szabadjára engedett volna egy fürkészrajt.

„Helikopterből láttuk a tűzforró ufót”

Egy másik alkalommal egy helikopteres keresőakció során egy „szuperforró”, izzó gömbre lettek figyelmesek, amely alig 32 km/órás sebességgel lebegett a föld felett. Amikor közelebb mentek, a tisztviselő szerint még négy-öt másik gömb is felbukkant, amelyek ütemesen, hol fényesebben, hol halványabban lángoltak fel az éjszakában.