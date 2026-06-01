Megtalálták Szauron szemét? Ez a furcsa tárgy tartja lázban az ufókutatókat

PUBLIKÁLÁS: 2026. június 01. 20:45
Izzó gömböt láttak Amerika légterében. A Szauron szemére keresztelt rejtélyes objektum mögött egyesek idegen technológiát sejtenek.
  • Hét kormányzati alkalmazott jelentett egymástól függetlenül azonosíthatatlan repülő tárgyakat.
  • Három ügynökcsapat narancs gömböket látott, amelyekből kisebb vörös gömbök kerültek elő.
  • Egy sziklacsúcs tetején a Gyűrűk Ura című trilógiából ismert Szauron-szemére hasonlító izzó objektum lebegett.
  • Egy amerikai hírszerző helikopterrel üldözött egy föld felett lebegő tűzforró ufót.
  • A Pentagon nem tudja megmagyarázni a rejtélyes gömböket.

Szauron szeme úgy tűnik, nem csak a fantázia szüleménye. Legalábbis hét amerikai kormányzati tisztviselő szerint, akiknek a titkosított beszámolói nemrég kiszivárogtak. Ezek szerint az Egyesült Államok egén olyan ufóparádé zajlott 2023-ban, hogy a Men in Black ügynökei is kétségbeesve vakargatták volna a fejüket.

Űrhajó helyett csak izzó gömböket láttak, egyet egy sziklacsúcs felett, ami a Gyűrűk Ura trilógiából ismert Szauron szemére emlékeztette a szemlélődőket.  Fotó: 123RF

A nemrégiben nyilvánosságra került akták szerint a szövetségiek több helyszínen is megmagyarázhatatlan, izzó, lebegő gömbökbe botlottak. A legbizarrabb incidenst két ügynök jelentése őrizte meg, akik egy sziklacsúcs tetején egy hatalmas, izzó narancssárga gömbre lettek figyelmesek. A leírásuk alapján a jelenség megszólalásig hasonlított a Gyűrűk Ura-filmekből ismert Szauron szemére azzal az apró különbséggel, hogy nem volt „pupillája”.

Valószínűleg Szauron szeméhez tartoztak azok a kisebb narancssárga gömbök is, amelyeket osztódni láttak az amerikai légtérben. Egy másik alkalommal ugyanis a szövetségi ügynökök három különálló csoportja nézte végig döbbenten, ahogy a gömbök hirtelen kisebb, vörösen izzó gömböket bocsátottak ki magukból. A beszámolóik alapján a jelenség olyan volt, mintha egy ufó-anyahajó szabadjára engedett volna egy fürkészrajt.

Egy másik alkalommal egy helikopteres keresőakció során egy „szuperforró”, izzó gömbre lettek figyelmesek, amely alig 32 km/órás sebességgel lebegett a föld felett. Amikor közelebb mentek, a tisztviselő szerint még négy-öt másik gömb is felbukkant, amelyek ütemesen, hol fényesebben, hol halványabban lángoltak fel az éjszakában.

Habár a Pentagon igyekszik hűteni a kedélyeket, ezek a kiszivárgott akták világosan megmutatják: odafent valami nagyon furcsa dolog zajlik, és már senki sem hiszi el a meteorológiai lufis sztorikat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
