Riasztották a tűzoltókat a Ceglédi útra, durva baleset történt

Ismét ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, miután az árokba borult egy kisteherautó Lajosmizsén, a Ceglédi úton. A helyi önkormányzati tűzoltók végzik a műszaki mentést, amely során áramtalanították a járművet. A társhatóság is a helyszínre érkezett - számol be róla a katasztrófavédelem.