„Továbbra is számítunk rád!” - Orbán Viktor üzent Csizmadia Lászlónak

Csizmadia László hétfőn lemondott a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány Kuratóriumának elnökségéről. A visszavonuló elnök a távozását előrehaladott korával indokolta.

Orbán Viktor Csizmadia Lászlónak üzent a közösségi oldalán Fotó: AFP / AFP

Orbán Viktor Csizmadia Lászlónak üzent

Csizmadia Lászlónak most Orbán Viktor a közösségi oldalán üzent. A Fidesz elnöke köszönetet mondott a távozó vezetőnek a sok éves fáradhatatlan munkájáért, kitartásáért és barátságáért.

Kedves László! Köszönjük sok éves fáradhatatlan munkádat, kitartásodat és barátságodat. Továbbra is számítunk rád! Bajtársi üdvözlettel, Viktor

- olvasható Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett posztjában.