„Továbbra is számítunk rád!” - Orbán Viktor üzent Csizmadia Lászlónak

Csizmadia László hétfőn lemondott a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány Kuratóriumának elnökségéről. A visszavonuló elnök a távozását előrehaladott korával indokolta.
Csizmadia Lászlónak most Orbán Viktor a közösségi oldalán üzent. A Fidesz elnöke köszönetet mondott a távozó vezetőnek a sok éves fáradhatatlan munkájáért, kitartásáért és barátságáért.
Kedves László! Köszönjük sok éves fáradhatatlan munkádat, kitartásodat és barátságodat. Továbbra is számítunk rád! Bajtársi üdvözlettel, Viktor
- olvasható Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett posztjában.
