A bőröd látja kárát, ha nem figyelsz: íme az 5 legnagyobb tévhit a nyári fényvédelemről

Nyáron rengeteget tartózkodunk a szabadban, hiszen végre van lehetőségünk kiélvezni a napsütést és a meleget, de vajon mennyi figyelmet fordítunk a megfelelő fényvédelemre? Ezzel kapcsolatban ugyanis rengeteg tévhit kering: sokan például úgy gondolják, hogy bőven elég, ha csak nyaraláskor használnak naptejet vagy, hogy a barnulás megvéd a káros sugarak ellen. Az említett tévhitek azonban súlyos következményekkel járhatnak, hiszen a magas UV-sugárzás nem csak öregíti a bőrt, hanem növeli a bőrrák kockázatát is. Cikkünkben ezért sorra vesszük a hamis vélekedéseket, amelyeket szem előtt tartva megőrizheted bőröd egészségét.

Számos káros tévhit kering a fényvédelemmel kapcsolatban.

Fotó: nensuria / GettyImages

5 legnagyobb tévhit a fényvédelemről: ezeknek még lehet te is bedőltél

Ha kerülöd a napfényt, nem jutsz elég D-vitaminhoz

Ez az állítás csak részben igaz, hiszen a napvédelem valóban csökkentheti a szervezet D-vitamin termelését, azonban ehhez bőven elég, ha napi 10-15 percet ér minket napfény. Tehát nem szükséges órákat sütkérezni ahhoz, hogy fedezzük D-vitamin szükségletünket.

Csak a napon éghetsz le, az árnyékban nem

Bár az árnyék valóban csökkenti az UV-sugárzás mértékét, egyáltalán nem zárja ki, hogy az árnyékban is leégjünk. Ebben az esetben azt is figyelembe kell vennünk, hogy mi adja az árnyékot. A napernyő például nem ad akkor védelmet, mint egy épület. Ez pedig azt jelenti, hogy árnyékban is használj naptejet!

Az előbarnulás miatt nem fogsz leégi

Az előbarnulás, legyen szó akár a szoláriumról, akár arról, hogy már a tavaszi napsütésben próbáltad megalapozni a színedet, még nem garantálja, hogy nem éghetsz le. Bár a barnaság valóban véd minimálisan a lepirulástól, azonban míg egy világosabb bőrű ember akár 10 perc alatt is leéghet, addig ez az idő csupán néhány perccel nő barnulás után.

A vízálló naptejjel nem kell magad bekenni újra

Bár a vízálló naptej valóban meggátolja, hogy a krém a nedvesség, azaz a víz és az izzadság miatt gyorsan lejöjjön rólad, azonban nem nyújt végleges védelmet a nap hátralevő részében. Ennek következtében érdemes kenned magad pár óránként, hogy megelőzd a legéégést.

A ruha megvéd a napsugarak ellen

A ruha nem mindig véd meg a káros sugarak ellen, ezért az állítás csak részben igaz. A vastagabb anyagok, mint például egy farmering tökéletes választás, viszont egy vékony pamutpóló már nem annyira, ugyanis átengedheti a sugarakat. Egy vizes, fehér póló pedig szinte semmilyen védelmet sem nyújt.