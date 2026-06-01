Tragédia: második világháborús bomba robbant fel egy ház alatt, legalább 5 ember meghalt

Legalább 5 ember halt meg, miután egy második világháborús bomba robbant fel egy ház alatt – közölte a rendőrség. A robbanás vasárnap délután (május 31.) történt a Indonézia keleti részén Pápua tartományban.
A Jakarta Globe szerint a bomba a Walter Mongonsidi utca part menti részén, egy cölöpös ház alatt volt elrejtve, és a robbanás következtében kilenc közeli ház dőlt össze. Vasárnap este a hatóságok az áldozatok evakuálására és a robbanás okainak kivizsgálására összpontosítottak.
Cahyo Sukarnito, a helyi rendőrség szóvivője az esetről a következőket mondta:
A robbanás valószínűleg egy második világháborús bomba miatt következett be. A nyomozás még folyamatban van.
A KOMPAS szerint hozzátette:
− Jelenleg elsősorban az áldozatok ellátására, az evakuálásra és a helyszín biztosítására koncentrálunk. A helyszínen lévő személyzet továbbra is együttműködik az illetékes szervekkel annak biztosítása érdekében, hogy minden áldozatot azonnal megtaláljanak és megkapják a szükséges segítséget – folytatta Sukarnito.
Az incidensben öt ember meghalt, és körülbelül 20-an megsérültek.
Egy szemtanú szerint a bomba azért robbant fel, mert a helyiek babrálgatták és megpróbálták kinyitni a szerkezetet. Ezt az állítást hivatalosan továbbra sem erősítették meg. A helyszínen videófelvételek is készültek, amelyek jól megmutatják a robbanás következményeinek mértékét, ezeken látható, hogy több ház is súlyos károkat szenvedett. A térfigyelő kamerák felvételei azt a pillanatot is megörökítették, amikor a bomba felrobbant, és tűzgolyót lőtt a levegőbe.
Nem ritka, hogy évtizedek óta ott fekvő bombák véletlenszerűen felrobbannak; 2024-ben egy feltehetően a második világháborúból származó bomba robbant fel egy japán repülőtér kifutópályája alatt - emlékeztet cikkében az Unilad.
