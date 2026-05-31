Borbély Balázs megtörte a csendet: ezért robbant ki veszekedés

Megtörte a csendet Borbély Balázs, aki napokkal a bajnoki aranyérem megszerzése után távozott az ETO FC-től. A 46 éves szakember szép emlékekkel búcsúzik Győrből, többen köszönetet mondtak neki – ám ezúttal is kirobbant egy kisebb vita.

Borbély Balázsnak sokan köszönetet mondtak

Borbély Balázs búcsúbejegyzése

Köszönöm

– írta ki egy nappal a távozása után Borbély Balázs az Instagram-oldalára, ahol a magyar bajnok tréner féltucat fotót osztott meg a számára kellemes győri emlékekről.

A szűkszavú búcsúbejegyzést sokan kedvelték a közösségi médiában, és több győri köszöntet mondott a 46 éves szakembernek

Köszönünk mindent, mester

– olvashatóak az ilyen, és ehhez hasonló hozzászólások. Ám most is akadt egy kisebb veszekedés a kommentelők között.

Bíztunk benned Balázs, jóban-rosszban melletted álltunk. Erre így elmentél az egyik legnagyobb ellenséghez. Hatalmas csalódás

– fogalmazott az egyik kommentelő, utalva arra, hogy Borbély Balázs várhatóan a rivális Fradi edzője lesz. Bár egyesek egyetértettek a kritikus szavakkal, a trénert többen is a védelmükbe vették:

Balázs, ne hallgasson az óvodás ETO-szurkolókra. Tudjuk/tudtuk, hogy ahová megy, ott volt 4 évet, ott van a barátja. Sok sikert.

A Bors egyébként úgy tudja, a Ferencvároshoz távozó szakember maga kérte győri szerződésének felmondását, és úgy gondolta, hogy kérése után békésen tudnak szakítani, ez azonban nem valósult meg.