Majdnem megvakult egy 11 éves kislány, amikor az arcába robbant egy mikróba tett játék

Súlyos égési sérüléseket szenvedett és kis híján elveszítette a látását egy 11 éves skót kislány, miután egy népszerű, puha „squishy” játék felrobbant az arcában.

A baleset 2026. május 3-án történt az Irvine városában élő Scarlet Rowe otthonában. A lány a konyhában játszott egy csillámos, puha játékkockával, amikor édesanyja, Gina Rowe hangos sikoltozásra és felfordulásra lett figyelmes. A nő elmondása szerint Scarlet a mosogatónál állt és azt ismételgette, hogy valami a szemébe került. Amikor közelebb ment hozzá, csillámos, nyálkaszerű anyagot látott a lánya arcán és szeménél. A kislány közben azt kiabálta, hogy égeti a bőrét.

Nem sokkal később egyik testvére árulta el, hogy Scarlet korábban a játékot a mikrohullámú sütőbe tette. A kislány később elmondta, hogy egy közösségi médiában terjedő trendet követett, amely szerint a squishy játékokat felmelegítve puhábbá lehet tenni. Elmondása szerint a játék mindössze tíz másodpercet töltött a mikróban. Miután kivette és összenyomta, a forró belső anyag hirtelen az arcába és a bal szemébe robbant.

A család azonnal kórházba sietett vele. Az orvosok később közölték, hogy további kezelésekre is szükség lehet. Egy ideig azt is vizsgálták, szükség lesz-e bőrátültetésre, bár akkor még reménykedtek benne, hogy ezt sikerül elkerülni. Az édesanya szerint a lány akár a látását is elveszíthette volna. A történtek után kitiltotta az ilyen típusú játékokat az otthonukból és arra figyelmeztette a szülőket, hogy ne becsüljék alá az internetes kihívások veszélyeit.

A játék gyártója, a One for Fun közleményben reagált az esetre. Közölték, hogy a terméket nem melegítésre vagy mikrohullámú sütőben történő használatra tervezték. Hangsúlyozták, hogy együttéreznek a családdal, és mielőbbi felépülést kívánnak a kislánynak. A vállalat bejelentette, hogy az esetet követően a jövőben „Ne melegítse fel!” figyelmeztetést helyeznek el a terméken és a hasonló játékokon is. Scarlet később elmondta szüleinek, hogy nem volt tisztában a veszélyekkel, egyszerűen csak azt látta az interneten, hogy mások is így használják a játékot, írja a People