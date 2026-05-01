Szemféreg betegségben érintett női szem

Duzzadt és viszket a szemed? Férgek tanyázhatnak benne

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 01. 15:15
Fájt, viszketett egy kínai nő szeme, ő pedig nem is sejtette, valójában mekkora veszélyben van. Végül az orvosok közölték vele a sokkoló hírt: szemféreg betegség kínozza. A rémisztő paraziták egy óvatlan pillanatban bárkibe beleköltözhetnek. Mutatjuk, mire figyelj!
  • Egy kínai nő azután fordult orvoshoz, hogy úgy érezte: valami van a jobb szemében. Kiderült, hogy hemzsegtek a férgek a szemhéja alatt.
  • Az orvosok közölték vele, hogy szemféreg betegsége van, amit szerencsére sikerült kezelni.
  • Ezt a kórt a legyek terjesztik, és ritkán terjed állatról emberre. Mutatjuk, hogyan védekezhetsz ellene.

Mintha egy szörnyű rémálma vált volna valóra egy 41 éves, pekingi asszonynak: a kínai nő hétköznapi tünetekkel kereste fel a szemorvosát, aki eleinte egy ártalmatlan szembetegségnek tulajdonította a panaszokat, ám később kiderült, hogy a nő szemében férgek tanyáznak. Az úgynevezett szemféreg betegség bárkit érinthet, úgyhogy alább eláruljuk, milyen tünetek megléte esetén gyanakodhatsz a betegségre, illetve a megléte esetén mit lehet tenni ellene.

Szemféreg betegség
Szemféreg betegség terített le egy nőt. Fotó: 123RF

Mi az a szemféreg betegség?

Az egyik leggyomorforgatóbb betegség, amely állatról emberre terjedhet: a legyek, amelyek szarvasmarhák és háziállatok szemnedvét fogyasztják, táplálkozás közben gyakran parazitákat szednek össze, amelyeknek a lárváit később továbbadják a következő állatnak, akár embernek. Utóbbi ritkán következik be, nemrégiben azonban egy kínai nőnek sikerült összeszednie a betegséget.

A története bejárta a világsajtót: a Kunmingból származó 41 éves asszony a helyi kórház egy szemorvosának arról panaszkodott, hogy úgy érzi, mintha lenne valami a jobb szemében. Akkor még nem gyanakodtak rá, hogy parazita telepedhetett meg ott, így mindössze egy szemcseppet írtak fel neki a látásának javulása érdekében, azt remélve, hogy hamarosan jobban lesz.

Mivel a nő szeme tovább viszketett és ki is pirosodott, egy hónap múlva visszament az orvosához. Az újbóli vizsgálatból kiderült, hogy a szemhéja alatti szövet vörös, a kelleténél nagyobb és gyulladt. A kórság mögött pedig négy élő féreg állt, amelyek a szemhéja alatt tanyáztak.

A parazitákat szerencsére sikerült óvatosan eltávolítani, ám a történet bizonyítja, hogy a szemférgesség korántsem játék, kezelés hiányában ugyanis vakság is lehet a vége. A szemféreg betegség tünetei egyebek mellett a következők lehetnek:

  • idegentest-érzés a szemben;
  • folyamatos viszketés és irritáció;
  • duzzadt szemhéjak;
  • fényérzékenység;
  • és látható mozgás a szemhéj alatt.

A szemféreg betegség megelőzése

A legfontosabb a szemférgesség elleni harcban, hogy ne engedjünk legyeket se a háziállataink, se a saját szemünk közelébe. Az állatokat rovarriasztó cseppekkel vagy nyakörvvel lehet védeni, ezenkívül fontos, hogy mindennap ellenőrizzük a kedvenceink szemeit. Ha bármilyen furcsa váladékozást tapasztalunk, azonnal tisztítsuk meg langyos vízzel vagy speciális szemtisztító folyadékkal. Fontos ügyelnünk rá, hogy az állatok simogatása után sose nyúljunk a szemünkhöz, előtte mindig mossunk alaposan kezet! Az egyik legerősebb védelem a megfelelő higiéniai szabályok betartása. Ha valaki kertes házban él, semmiképp se hagyjon elöl rothadó gyümölcsöt és nyitott szemetet, különben a ház köré vonzhatja a potenciálisan betegséget terjesztő rovarokat.

Ebben a videóban megnézheted, hogy az állatokban miként mutatkozik meg a szemférgesség:

(LivesScience)

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

 

