Ettől az édességtől halnak meg a legtöbben – te meg mernéd kóstolni?

Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a legveszélyesebb ételek a mérgező gömbhalak vagy az egzotikus, tüskés gyümölcsök. A valóság ezzel szemben az, hogy a legdurvább veszélyforrás egy egészen ártalmatlannak tűnő finomság képében leselkedik ránk az ázsiai bolt polcán. A fiatalok körében elképesztő TikTok-őrületet generáló távol-keleti mochi ugyanis egy olyan fizikai tulajdonsággal bír, ami pillanatok alatt képes tragédiába fojtani a nassolást.
Egy puha, kerek, többnyire élénk színű falatka, amit édes krémekkel töltenek meg. A mochi állaga leginkább a rágógumi és a gyurma keverékére hasonlít, hiszen ruganyos, nyúlós és hihetetlenül tapadós. És pontosan ez az egyedi textúra teszi a világ legveszélyesebb édességévé.
A hagyományos recept szerint egy speciális, rendkívül magas keményítőtartalmú rizsből készül, amit addig döngölnek hatalmas kalapácsokkal, amíg egy sűrű, ragadós massza lesz. Amikor az ember beleharap a mochiba, a süti nem omlik szét a szánkban, ehelyett egyben marad, és úgy viselkedik, mint az enyv. Tehát ha valaki nem rágja meg elégszer a falatot (legalább húsz-harmincszor), az egész egyetlen hatalmas, gumiszerű golyóként csúszik le a torán. Ott viszont a nyállal érintkezve még jobban megduzzad, és pillanatok alatt elzárja a légutakat. Mivel se lenyelni, se kiköpni nem lehet, a fulladás szinte kivédhetetlen, ha nincs a közelben azonnali segítség.
Japánban a mochi fogyasztása évszázados hagyomány, különösen az újévi időszakban, amikor a helyiek egy hagyományos levesben tálalva eszik. Az ünnepi hangulat azonban rendszeresen tragédiába torkollik. Minden egyes év elején megrázó hírek érkeznek Tokióból: évente átlagosan tucatnyi ember veszti életét a sütemény miatt. A japán hatóságok könyörögve kérik a lakosságot: vágják egészen apró darabokra a finomságot, mielőtt a szájukba veszik!
Bár a falatozás felér egy gasztronómiai orosz rulettel, a hihetetlen népszerűsége miatt itthon is szinte minden sarkon belebotlani a boltokban. Nem kell teljesen lemondanod róla, de ha megkívántad a mochit, 3 aranyszabályt kötelező betartanod, hogy ne a sürgősségin köss ki:
Az alábbi videóban a mochi mellett egyéb különleges ételeket is is megkóstolnak:
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