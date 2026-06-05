Ettől az édességtől halnak meg a legtöbben – te meg mernéd kóstolni?

A hagyományos ázsiai édesség, a mochi rendkívül ragadós és ruganyos textúrája miatt könnyen elzárhatja a légutakat.

Japánban évente átlagosan tucatnyi halálos áldozatot követel.

Apró darabokra vágással, alapos rágással és folyadék fogyasztásával a fulladásos balesetek megelőzhetők.

Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a legveszélyesebb ételek a mérgező gömbhalak vagy az egzotikus, tüskés gyümölcsök. A valóság ezzel szemben az, hogy a legdurvább veszélyforrás egy egészen ártalmatlannak tűnő finomság képében leselkedik ránk az ázsiai bolt polcán. A fiatalok körében elképesztő TikTok-őrületet generáló távol-keleti mochi ugyanis egy olyan fizikai tulajdonsággal bír, ami pillanatok alatt képes tragédiába fojtani a nassolást.

A színes mochi könnyen fulladást okozhat, ha nem rágod meg elégszer.

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Így lesz a mochi halálos finomság

Egy puha, kerek, többnyire élénk színű falatka, amit édes krémekkel töltenek meg. A mochi állaga leginkább a rágógumi és a gyurma keverékére hasonlít, hiszen ruganyos, nyúlós és hihetetlenül tapadós. És pontosan ez az egyedi textúra teszi a világ legveszélyesebb édességévé.

A hagyományos recept szerint egy speciális, rendkívül magas keményítőtartalmú rizsből készül, amit addig döngölnek hatalmas kalapácsokkal, amíg egy sűrű, ragadós massza lesz. Amikor az ember beleharap a mochiba, a süti nem omlik szét a szánkban, ehelyett egyben marad, és úgy viselkedik, mint az enyv. Tehát ha valaki nem rágja meg elégszer a falatot (legalább húsz-harmincszor), az egész egyetlen hatalmas, gumiszerű golyóként csúszik le a torán. Ott viszont a nyállal érintkezve még jobban megduzzad, és pillanatok alatt elzárja a légutakat. Mivel se lenyelni, se kiköpni nem lehet, a fulladás szinte kivédhetetlen, ha nincs a közelben azonnali segítség.

Horror a családi asztalnál

Japánban a mochi fogyasztása évszázados hagyomány, különösen az újévi időszakban, amikor a helyiek egy hagyományos levesben tálalva eszik. Az ünnepi hangulat azonban rendszeresen tragédiába torkollik. Minden egyes év elején megrázó hírek érkeznek Tokióból: évente átlagosan tucatnyi ember veszti életét a sütemény miatt. A japán hatóságok könyörögve kérik a lakosságot: vágják egészen apró darabokra a finomságot, mielőtt a szájukba veszik!