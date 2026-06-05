Ambrus AttilaBL-döntőScherer PéterExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Fatime névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Ettől az édességtől halnak meg a legtöbben – te meg mernéd kóstolni?

Ettől az édességtől halnak meg a legtöbben – te meg mernéd kóstolni?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Japán
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 05. 09:15
mochiédességfulladás
Cuki, színes, és szinte eteti magát a világ legveszélyesebb sütije. Milliók rajonganak ezért a trendi ázsiai finomságért, de kevesen tudják, hogy a mochi valójában egy alattomos gyilkos, amely minden évben szedi a halálos áldozatait. Mutatjuk, miért!
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • A hagyományos ázsiai édesség, a mochi rendkívül ragadós és ruganyos textúrája miatt könnyen elzárhatja a légutakat.
  • Japánban évente átlagosan tucatnyi halálos áldozatot követel.
  • Apró darabokra vágással, alapos rágással és folyadék fogyasztásával a fulladásos balesetek megelőzhetők.

Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a legveszélyesebb ételek a mérgező gömbhalak vagy az egzotikus, tüskés gyümölcsök. A valóság ezzel szemben az, hogy a legdurvább veszélyforrás egy egészen ártalmatlannak tűnő finomság képében leselkedik ránk az ázsiai bolt polcán. A fiatalok körében elképesztő TikTok-őrületet generáló távol-keleti mochi ugyanis egy olyan fizikai tulajdonsággal bír, ami pillanatok alatt képes tragédiába fojtani a nassolást.

Színes mochik
A színes mochi könnyen fulladást okozhat, ha nem rágod meg elégszer.
Fotó: Julie208 /   shutterstock

Így lesz a mochi halálos finomság

Egy puha, kerek, többnyire élénk színű falatka, amit édes krémekkel töltenek meg. A mochi állaga leginkább a rágógumi és a gyurma keverékére hasonlít, hiszen ruganyos, nyúlós és hihetetlenül tapadós. És pontosan ez az egyedi textúra teszi a világ legveszélyesebb édességévé.

A hagyományos recept szerint egy speciális, rendkívül magas keményítőtartalmú rizsből készül, amit addig döngölnek hatalmas kalapácsokkal, amíg egy sűrű, ragadós massza lesz. Amikor az ember beleharap a mochiba, a süti nem omlik szét a szánkban, ehelyett egyben marad, és úgy viselkedik, mint az enyv. Tehát ha valaki nem rágja meg elégszer a falatot (legalább húsz-harmincszor), az egész egyetlen hatalmas, gumiszerű golyóként csúszik le a torán. Ott viszont a nyállal érintkezve még jobban megduzzad, és pillanatok alatt elzárja a légutakat. Mivel se lenyelni, se kiköpni nem lehet, a fulladás szinte kivédhetetlen, ha nincs a közelben azonnali segítség.

Horror a családi asztalnál

Japánban a mochi fogyasztása évszázados hagyomány, különösen az újévi időszakban, amikor a helyiek egy hagyományos levesben tálalva eszik. Az ünnepi hangulat azonban rendszeresen tragédiába torkollik. Minden egyes év elején megrázó hírek érkeznek Tokióból: évente átlagosan tucatnyi ember veszti életét a sütemény miatt. A japán hatóságok  könyörögve kérik a lakosságot: vágják egészen apró darabokra a finomságot, mielőtt a szájukba veszik!

Hogyan élheted túl a mochi-kalandot?

Bár a falatozás felér egy gasztronómiai orosz rulettel, a hihetetlen népszerűsége miatt itthon is szinte minden sarkon belebotlani a boltokban. Nem kell teljesen lemondanod róla, de ha megkívántad a mochit, 3 aranyszabályt kötelező betartanod, hogy ne a sürgősségin köss ki:

  1. Soha ne edd egyben! Bármilyen falatnyi is a sütemény, mindig vágd fel késsel apró darabkákra.
  2. Rágj, mintha az életed múlna rajta! Mert szó szerint azon múlik. Addig ne nyeld le, amíg teljesen folyékonnyá nem vált a szádban.
  3. Készíts oda egy pohár vizet! Mindig legyen nálad folyadék, ami segíthet lemosni a falatot, ha mégis megakadna a torkodon.

Az alábbi videóban a mochi mellett egyéb különleges ételeket is is megkóstolnak:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu