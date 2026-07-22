Kiadták a riasztást, ekkor jönnek ismét a zivatarok

Szerdán még kevés helyen várható eső, de csütörtökre már több vármegye riasztást kapott a zivatarok miatt. Ezeken a területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!
Szerdán is sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként gomolyfelhők zavarhatnak meg. Csapadék csak kevés helyen fordulhat elő, a legtöbb helyen száraz időre számíthatunk. Az északnyugati szél továbbra is többfelé élénk marad. Hajnalban 7–17, délután 23–29 Celsius-fokot mérhetünk - írja a Köpönyeg.
Csütörtökön már nagyobb eséllyel lesz felhős az ég, és ismét növekszik a záporok, zivatarok kialakulásának esélye. A napsütés mellett többfelé számítani kell felhős időszakokra is. Az északnyugati szelet továbbra is élénk, helyenként erős lökések kísérik. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 18, a legmagasabb 22 és 28 Celsius-fok között várható. A HungaroMet elsőfokú riasztást adott ki a zivatarok miatt Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas, Veszprém és Zala vármegyére.
Pénteken sok napsütés várható gomolyfelhőkkel, amelyekből néhol - nagyobb eséllyel hazánk keleti felén - záppor, zivatar kialakulhat. Az északi, északnyugati szelet élénk, több helyen erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban általában 10 és 16 fok között, a szélvédett, illetve hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatt alakul. Délután 23, 28 fok között valószínű.
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