„Hívjatok mentőt!” – rosszul lett az édesapa, már csak hónapjai lehetnek hátra

Egy apa, aki nemrég költözött új otthonába a családjával, egyik pillanatról a másikra rosszul lett és azt kiabálta: „Hívjatok mentőt!” Kórházba szállították, ahol lesújtó hírt kapott, az orvosok szerint már csak néhány hónapja lehet hátra.

Az apánál melanómát diagnosztizáltak / Fotó: Evgeniy Kalinovskiy / Shutterstock

Sam Street most minden erejével arra törekszik, hogy feleségül vegye 13 éve mellette álló párját, Debbiet, és még egyszer közös családi nyaralásra vihesse szeretteit.

Eleinte az orvosok arra gyanakodtak, hogy Sam sztrókot kapott alig néhány nappal azután, hogy beköltöztek új kenti otthonukba. A vizsgálatok azonban kimutatták, hogy végstádiumú daganatos betegségben szenved. Debbie elmondása szerint a diagnózis mindössze hat héttel azután érkezett, hogy Sam bőrrákját második stádiumúnak minősítették.

A melanoma évekkel korábban kezdődött

Minden öt évvel ezelőtt kezdődött, amikor eltávolítottak egy melanómát a hátáról. Akkor úgy tűnt, minden rendben van. Körülbelül másfél éve azonban újabb melanómát találtak, és kiderült, hogy már a nyirokcsomóiba is átterjedt. Ezután eltávolítottak egy daganatot a vádlijáról is, majd szélesebb kimetszést végeztek, hogy megbizonyosodjanak róla, nem terjedt tovább. Végül kiderült, hogy az ágyéki nyirokcsomók mellett már a mellkasában is jelen volt a daganat. Körülbelül két hónappal ezelőtt újabb műtéten esett át, amely során egy melanómát távolítottak el a mellkasából.

Július 4-én, egy nappal azután, hogy a család beköltözött Newingtonba – abba a településbe, ahol Sam felnőtt –, állapota drámaian romlott. Amikor éppen kipakoltak, az apa egyszer csak azt kezdte kiabálni: „Hívjatok mentőt! Hívjatok mentőt!” Samet a maidstone-i kórházba vitték, ahol később epilepsziás rohama is volt. Az MRI-vizsgálat kimutatta, hogy a rák már az agyára is átterjedt. Július 6-án az orvosok azt közölték vele, hogy legfeljebb kilenc hónapja lehet hátra. Hat héttel korábban még második stádiumban volt a betegsége, aztán hirtelen negyedik stádiumú, agyi áttétes rákká vált.

Esküvő és egy utolsó közös nyaralás

A párnak négy gyermeke van: Freddie (21), Tommy (18), Gracie (11) és Nancy (10). Miután megtudta a diagnózist, Sam első kívánsága az volt, hogy végre feleségül vehesse Debbiet. A család azt is tervezi, hogy még egyszer együtt elutaznak nyaralni - írja a Mirror. Valószínűleg Cornwall lesz az úti cél, mert Sam nagyon szereti azt a vidéket. Debbie arról is őszintén beszélt, hogy Sam teljesen összetört a diagnózis után.