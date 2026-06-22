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Ez a világ 5+1 leghalálosabb betegsége, amelyeket akár Magyarországon is elkaphatsz

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors vírusos fertőzés
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 22. 14:30
bakteriális fertőzésebolajárványbetegségpestis
Az emberiség hajnala óta sújtanak minket a különböző veszélyes kórságok, amelyek ellen nem árt, ha tudjuk, hogyan védekezzünk. Ezért összegyűjtöttük a világ 6 leghalálosabb betegségét, amelyek közül többet akár Magyarországon is elkaphatsz.
Szekáry Zsuzsanna
A szerző cikkei

A rettegett megbetegedések a javuló higiéniai körülmények és a védőoltások ellenére sem tűntek el, évről évre rengeteg halálos áldozatot követelnek. Ezek közül számos Magyarországon is előfordul, ezért érdemes tisztában lennünk a leghalálosabb betegségek tüneteivel és kezelési módjaikkal. 

A leghalálosabb betegségek közé tartozó vírus mikroszkópikus fotója
A világ leghalálosabb betegségei ma is fenyegetik az emberiséget
Fotó: Shutterstock

Íme a leghalálosabb betegségek

Veszettség

A veszettség ősidők óta létező vírus, amely elsősorban a fertőzött emlősállatok harapásával terjed. A vírus a szervezetbe jutás pontjától vándorol az agy felé, ahol súlyos gyulladást okoz. A kezdeti influenzaszerű tüneteket fényérzékenység, víziszony, nyáladzás, agresszió kíséri, majd a fertőzött személy a fájdalmas görcsök után a bénulásba hal bele. Sajnos miután ezek a tünetek megjelentek, a megelőző védőoltás nem használ, ezért a betegség halálos kimenetelű. Az oltás megjelenése előtt, a megfertőződött embereket elzárták, hogy ne tehessenek kárt másokban, vagy a harapásukkal ne adják tovább a rettegett kórt. Manapság a veszettség bár elvétve jelen van Magyarországon a vadállatok között, az emberi fertőzések ritkák, köszönhetően a kihelyezett veszettség elleni gyógyszereknek köszönhetően.

Pestis

A leghalálosabb betegségek közé tartozó pestis évszázadokon át Európa legrettegettebb betegsége volt, melynek több millió ember esett áldozatául. A Yersinia pestis baktériumot elsősorban a patkányokon élősködő bolhák terjesztették a csípésükkel. A tüdőpestis pedig a levegőben lévő fertőzött cseppeket belélegezve terjedt. A Fekete Halál néven is elhíresült betegség jól kezelhető antibiotikummal, de manapság is előfordulnak megbetegedések Dél-Afrikában, Afrikában és Ázsiában. 

Tuberkulózis (TBC)

A Mycobacterium tuberculosis szintén a legrettegettebb bakteriális fertőzések közé tartozott, amely rengeteg emberéletet követel még manapság is. A kórokozó cseppfertőzéssel terjed és elsősorban a tüdőt támadja meg, majd fokozatosan tönkreteszi a többi szervet is. Manapság a BCG oltással előzhető meg, de ennek ellenére a TBC még 2023-ban is világszerte körülbelül 1,2 millió ember halálát okozta. 

Kullancsenchepalitis (vírusos agyvelőgyulladás)

A kullancsok által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás a központi idegrendszert támadja meg. Eleinte influenzaszerű tünetek jelentkeznek, majd pár tünetmentes nap után jelentkeznek az idegrendszeri zavarok, a szédülés, bénulás, hányás, zavart tudatállapot. Jó hír, hogy az agyhártyagyulladás egy 3 körös, majd rendszeres emlékeztető védőoltással megelőzhető. Emellett fokozottan figyelni kell a kullancscsípés megelőzésére zárt ruházat viselésével és kullancsriasztó spray használatával. Mivel ezek a vérszívók már egész évben aktívak, érdemes vigyáznunk magunkra és négylábú kedvenceinkre is. 

Nekrotizáló fasciitis (húsevő baktérium)

A húsevő baktériumot bármilyen környezetben elkaphatja az, akinek a legyengült immunrendszere képtelen megakadályozni a kisebb horzsolások, rovarcsípések, égési sebek vagy műtéti sebek által bejutott baktériumok pusztítását. Nagyobb eséllyel alakulhat ki cukorbetegeknél, időseknél, súlyos krónikus betegségben szenvedőknél vagy súlyos sérülések, műtétek után. A baktériumok gyorsan elpusztítják a bőr alatti szöveteket és kötőszöveteket. Ebben az esetben az antibiotikum terápia mellett műtéti beavatkozás is szükséges, melynek során eltávolítják az elhalt szöveteket. Kezelés hiányában a betegség hamar életveszélyessé válik. 

Marburg-vírus

A Marburg-vírus az Ebolával áll rokonságban, utóbbihoz hasonlóan egy akár 90 százalékos halálozási rátával rendelkező vérzéses láz. Az 1967-ben azonosított vírus lappangási ideje 2-21 nap. Hirtelen támadt magas lázzal fejfájással, izomfájdalommal kezdődik, amelyet hányás, hasmenés majd belső vérzések követnek. Megelőző oltást még nem fejlesztettek ki ellene, ezért a betegeket szigorúan elkülönítve ápolják és a fertőzés terjedését a WHO által javasolt szigorú protokoll betartásával igyekeznek megfékezni. A Marburg-vírus fertőzött testnedvekkel és tárgyakkal terjed, Európában nem jellemző a megjelenése, az eddigi Afrikából behurcolt eseteket hamar izolálták a járványügyi szakemberek. 

Összegzés

A halálos betegségek a járványügyi protokollok és a védőoltások ellenére a mai napig jelen vannak.

  • Veszettség: egy szinte mindig halálos vírusfertőzés, amely fertőzött állatok harapásával terjed, és az idegrendszert támadja meg.
  • Pestis: a történelem egyik legpusztítóbb bakteriális betegsége, amelyet bolhák és fertőzött cseppek terjeszthetnek, de ma már antibiotikumokkal kezelhető.
  • Tuberkulózis (TBC): cseppfertőzéssel terjedő baktérium okozta betegség, amely elsősorban a tüdőt károsítja, és még napjainkban is sok halálesetért felelős világszerte.
  • Kullancsencephalitis (vírusos agyvelőgyulladás): kullancsok által terjesztett vírusfertőzés, amely súlyos idegrendszeri tüneteket és akár maradandó károsodást is okozhat.
  • Nekrotizáló fasciitis (húsevő baktérium): ritka, de rendkívül agresszív fertőzés, amely gyorsan pusztítja a bőr alatti szöveteket, és azonnali orvosi beavatkozást igényel.
  • Marburg-vírus: az Ebolához hasonló, magas halálozású vérzéses lázat okozó vírusfertőzés, amely fertőzött testnedvekkel terjed.

Az alábbi videóból még többet megtudhatsz az Ebola-vírusról:

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