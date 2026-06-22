Ez a világ 5+1 leghalálosabb betegsége, amelyeket akár Magyarországon is elkaphatsz

A rettegett megbetegedések a javuló higiéniai körülmények és a védőoltások ellenére sem tűntek el, évről évre rengeteg halálos áldozatot követelnek. Ezek közül számos Magyarországon is előfordul, ezért érdemes tisztában lennünk a leghalálosabb betegségek tüneteivel és kezelési módjaikkal.

A világ leghalálosabb betegségei ma is fenyegetik az emberiséget

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Íme a leghalálosabb betegségek

Veszettség

A veszettség ősidők óta létező vírus, amely elsősorban a fertőzött emlősállatok harapásával terjed. A vírus a szervezetbe jutás pontjától vándorol az agy felé, ahol súlyos gyulladást okoz. A kezdeti influenzaszerű tüneteket fényérzékenység, víziszony, nyáladzás, agresszió kíséri, majd a fertőzött személy a fájdalmas görcsök után a bénulásba hal bele. Sajnos miután ezek a tünetek megjelentek, a megelőző védőoltás nem használ, ezért a betegség halálos kimenetelű. Az oltás megjelenése előtt, a megfertőződött embereket elzárták, hogy ne tehessenek kárt másokban, vagy a harapásukkal ne adják tovább a rettegett kórt. Manapság a veszettség bár elvétve jelen van Magyarországon a vadállatok között, az emberi fertőzések ritkák, köszönhetően a kihelyezett veszettség elleni gyógyszereknek köszönhetően.

Pestis

A leghalálosabb betegségek közé tartozó pestis évszázadokon át Európa legrettegettebb betegsége volt, melynek több millió ember esett áldozatául. A Yersinia pestis baktériumot elsősorban a patkányokon élősködő bolhák terjesztették a csípésükkel. A tüdőpestis pedig a levegőben lévő fertőzött cseppeket belélegezve terjedt. A Fekete Halál néven is elhíresült betegség jól kezelhető antibiotikummal, de manapság is előfordulnak megbetegedések Dél-Afrikában, Afrikában és Ázsiában.

Tuberkulózis (TBC)

A Mycobacterium tuberculosis szintén a legrettegettebb bakteriális fertőzések közé tartozott, amely rengeteg emberéletet követel még manapság is. A kórokozó cseppfertőzéssel terjed és elsősorban a tüdőt támadja meg, majd fokozatosan tönkreteszi a többi szervet is. Manapság a BCG oltással előzhető meg, de ennek ellenére a TBC még 2023-ban is világszerte körülbelül 1,2 millió ember halálát okozta.