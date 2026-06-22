Ez a világ 5+1 leghalálosabb betegsége, amelyeket akár Magyarországon is elkaphatsz

A rettegett megbetegedések a javuló higiéniai körülmények és a védőoltások ellenére sem tűntek el, évről évre rengeteg halálos áldozatot követelnek. Ezek közül számos Magyarországon is előfordul, ezért érdemes tisztában lennünk a leghalálosabb betegségek tüneteivel és kezelési módjaikkal.
A veszettség ősidők óta létező vírus, amely elsősorban a fertőzött emlősállatok harapásával terjed. A vírus a szervezetbe jutás pontjától vándorol az agy felé, ahol súlyos gyulladást okoz. A kezdeti influenzaszerű tüneteket fényérzékenység, víziszony, nyáladzás, agresszió kíséri, majd a fertőzött személy a fájdalmas görcsök után a bénulásba hal bele. Sajnos miután ezek a tünetek megjelentek, a megelőző védőoltás nem használ, ezért a betegség halálos kimenetelű. Az oltás megjelenése előtt, a megfertőződött embereket elzárták, hogy ne tehessenek kárt másokban, vagy a harapásukkal ne adják tovább a rettegett kórt. Manapság a veszettség bár elvétve jelen van Magyarországon a vadállatok között, az emberi fertőzések ritkák, köszönhetően a kihelyezett veszettség elleni gyógyszereknek köszönhetően.
A leghalálosabb betegségek közé tartozó pestis évszázadokon át Európa legrettegettebb betegsége volt, melynek több millió ember esett áldozatául. A Yersinia pestis baktériumot elsősorban a patkányokon élősködő bolhák terjesztették a csípésükkel. A tüdőpestis pedig a levegőben lévő fertőzött cseppeket belélegezve terjedt. A Fekete Halál néven is elhíresült betegség jól kezelhető antibiotikummal, de manapság is előfordulnak megbetegedések Dél-Afrikában, Afrikában és Ázsiában.
A Mycobacterium tuberculosis szintén a legrettegettebb bakteriális fertőzések közé tartozott, amely rengeteg emberéletet követel még manapság is. A kórokozó cseppfertőzéssel terjed és elsősorban a tüdőt támadja meg, majd fokozatosan tönkreteszi a többi szervet is. Manapság a BCG oltással előzhető meg, de ennek ellenére a TBC még 2023-ban is világszerte körülbelül 1,2 millió ember halálát okozta.
A kullancsok által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás a központi idegrendszert támadja meg. Eleinte influenzaszerű tünetek jelentkeznek, majd pár tünetmentes nap után jelentkeznek az idegrendszeri zavarok, a szédülés, bénulás, hányás, zavart tudatállapot. Jó hír, hogy az agyhártyagyulladás egy 3 körös, majd rendszeres emlékeztető védőoltással megelőzhető. Emellett fokozottan figyelni kell a kullancscsípés megelőzésére zárt ruházat viselésével és kullancsriasztó spray használatával. Mivel ezek a vérszívók már egész évben aktívak, érdemes vigyáznunk magunkra és négylábú kedvenceinkre is.
A húsevő baktériumot bármilyen környezetben elkaphatja az, akinek a legyengült immunrendszere képtelen megakadályozni a kisebb horzsolások, rovarcsípések, égési sebek vagy műtéti sebek által bejutott baktériumok pusztítását. Nagyobb eséllyel alakulhat ki cukorbetegeknél, időseknél, súlyos krónikus betegségben szenvedőknél vagy súlyos sérülések, műtétek után. A baktériumok gyorsan elpusztítják a bőr alatti szöveteket és kötőszöveteket. Ebben az esetben az antibiotikum terápia mellett műtéti beavatkozás is szükséges, melynek során eltávolítják az elhalt szöveteket. Kezelés hiányában a betegség hamar életveszélyessé válik.
A Marburg-vírus az Ebolával áll rokonságban, utóbbihoz hasonlóan egy akár 90 százalékos halálozási rátával rendelkező vérzéses láz. Az 1967-ben azonosított vírus lappangási ideje 2-21 nap. Hirtelen támadt magas lázzal fejfájással, izomfájdalommal kezdődik, amelyet hányás, hasmenés majd belső vérzések követnek. Megelőző oltást még nem fejlesztettek ki ellene, ezért a betegeket szigorúan elkülönítve ápolják és a fertőzés terjedését a WHO által javasolt szigorú protokoll betartásával igyekeznek megfékezni. A Marburg-vírus fertőzött testnedvekkel és tárgyakkal terjed, Európában nem jellemző a megjelenése, az eddigi Afrikából behurcolt eseteket hamar izolálták a járványügyi szakemberek.
Összegzés
A halálos betegségek a járványügyi protokollok és a védőoltások ellenére a mai napig jelen vannak.
Az alábbi videóból még többet megtudhatsz az Ebola-vírusról:
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