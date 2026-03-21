Veszett vadmacska támadt rá két emberre és több kutyára – súlyosan megsérültek

Veszettség elleni kezelésben részesül két ember és több kutya is, miután egy veszett vadmacska (bobcat) megtámadta őket az Egyesült Államokban.
Új-Mexikó állam egészségügyi hatósága március 16-án közölte, hogy 2026-ban először azonosítottak veszettséget az államban. A fertőzött állat egy Sierra megyében talált bobcat volt, amelyet később elaltattak, miután a vizsgálatok megerősítették a vírus jelenlétét. A hatóságok szerint a vadmacska több kutyát is megtámadott.
Bár az érintett állatok mindegyike naprakész veszettség elleni oltással rendelkezett, elővigyázatosságból emlékeztető oltást kaptak. A kutyákat emellett 45 napon keresztül megfigyelés alatt tartják, hogy jelentkeznek‑e náluk tünetek. Két ember is kapcsolatba kerülhetett a fertőzött állattal – súlyos sérüléseket szenvedve – ezért számukra veszettség elleni, úgynevezett posztexpozíciós oltási kezelést kezdtek.
A bobcat – más néven amerikai vadmacska vagy vörös hiúz – Észak-Amerikában őshonos faj. Elterjedési területe Kanada déli részétől az Egyesült Államok nagy részén át egészen Mexikóig terjed. A Smithsonian Nemzeti Állatkert és Természetvédelmi Intézet szerint a bobcatek alapvetően magányosan élnek, és erősen területvédő állatok, írja a People.
Az új-mexikói egészségügyi hatóságok hangsúlyozták, hogy az állami törvények szerint minden kutyát és macskát kötelező veszettség ellen beoltani. Dr. Erin Phipps állami közegészségügyi állatorvos a közleményben kiemelte:
A veszettség halálos betegség, de megelőzhető. Az állami törvény előírja, hogy minden kutyát és macskát be kell oltani veszettség ellen.
