Veszett vadmacska támadt rá két emberre és több kutyára – súlyosan megsérültek

Veszettség elleni kezelésben részesül két ember és több kutya is, miután egy veszett vadmacska (bobcat) megtámadta őket az Egyesült Államokban.

Veszett vadmacska támadt a túrázókra

Súlyos sérüléseket okozott a vadmacska

Új-Mexikó állam egészségügyi hatósága március 16-án közölte, hogy 2026-ban először azonosítottak veszettséget az államban. A fertőzött állat egy Sierra megyében talált bobcat volt, amelyet később elaltattak, miután a vizsgálatok megerősítették a vírus jelenlétét. A hatóságok szerint a vadmacska több kutyát is megtámadott.

Bár az érintett állatok mindegyike naprakész veszettség elleni oltással rendelkezett, elővigyázatosságból emlékeztető oltást kaptak. A kutyákat emellett 45 napon keresztül megfigyelés alatt tartják, hogy jelentkeznek‑e náluk tünetek. Két ember is kapcsolatba kerülhetett a fertőzött állattal – súlyos sérüléseket szenvedve – ezért számukra veszettség elleni, úgynevezett posztexpozíciós oltási kezelést kezdtek.

A bobcat – más néven amerikai vadmacska vagy vörös hiúz – Észak-Amerikában őshonos faj. Elterjedési területe Kanada déli részétől az Egyesült Államok nagy részén át egészen Mexikóig terjed. A Smithsonian Nemzeti Állatkert és Természetvédelmi Intézet szerint a bobcatek alapvetően magányosan élnek, és erősen területvédő állatok, írja a People.

Az új-mexikói egészségügyi hatóságok hangsúlyozták, hogy az állami törvények szerint minden kutyát és macskát kötelező veszettség ellen beoltani. Dr. Erin Phipps állami közegészségügyi állatorvos a közleményben kiemelte: