Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Csongor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Ma is létezik a pestis – évente több százan fertőződnek meg

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 16. 20:45
A pestist sokan középkori rémképnek tekintik, pedig a betegség ma is jelen van a világban – évente több száz ember fertőződik meg a Yersinia baktériummal. A pestis nem tűnt el, csupán visszahúzott az állatvilágba, és időről időre ma is feltűnik az emberek között.
Zedna Life
A szerző cikkei
  • A pestist a Yersinia pestis baktérium okozza.
  • Évente 1000–2000 emberi megbetegedést jelent a WHO.
  • A betegség Afrikában, Ázsiában és Észak-Amerikában a legelterjedtebb.
  • Három fő formája van: bubonikus, szeptikémiás és tüdőbaj.
  • Antibiotikummal kezelhető, de kései diagnózis esetén a halandóság magas.
  • Járvánnyá válása ma is lehetséges, ezért a WHO figyeli az eseteket.

A fekete halál– amely a 14. században Európa lakosságának egyharmadát elpusztította – nem tűnt el. A kórokozó ma is él, terjed, és időnként embert is megfertőz. Ahhoz, hogy megértsük, miért nem szűnt meg a pestis, érdemes először azt átnézni, hogyan működik és hogyan él tovább.

A pestist főként állatokról emberre ugró, fertőzött bolhák terjesztik.
Fotó: David Jara Bogunya / Shutterstock

Hogyan terjed és hogyan képes fennmaradni a pestis?

A Yersinia pestis baktérium elsődleges gazdái rágcsálók – prérikutyák, patkányok és más kis emlősök –, amelyekről bolhák révén kerülhet az emberre. A bolhacsípés a leggyakoribb terjedési mód: a baktériummal fertőzött állat vérét emberre viszi át. Fertőzött állat tetemével való közvetlen érintkezés és – tüdőbajos formában – cseppfertőzés által is átterjedhet.

A baktérium azokban a régiókban marad fenn tartósan, ahol a vadállat-populációk nagy sűrűségben élnek és rendszeresen érintkeznek egymással. Ezeket az állandósult terjedési területeket „enzootiás körzeteknek” nevezi a szakirodalom. Ilyen területek ma is működnek Madagaszkáron, a Kongói-medencében, Peru és Bolívia egyes részein, Kazahsztánban, a mongol sztyeppéken és az Egyesült Államok nyugati tagállamaiban is.

A terjedés dinamikája szorosan követi az éghajlati és ökológiai változásokat. Áradások, aszály, vagy a rágcsáló-populációk számának megemelkedése után rendre nő az emberi esetek száma is.

A pestis tünetei – a három fő forma különböző szimptómái

  • A pestis legismertebb formája a bubonikus pestis, amelyről a kór a nevét kapta. A fertőzést követő 2–6 napon belül magas láz, hidegrázás, fej- és izomfájdalom jelenik meg, majd a nyirokcsomók – főként a lágyék, a hónalj vagy a nyak tájékán – fájdalmas, duzzadt csomókká (bubókká) alakulnak. Kezelés nélkül az esetek 30-60 százaléka halálos.
  • Az úgynevezett szeptikémiás forma akkor alakul ki, ha a baktérium a vérkeringésbe kerül, és általános vérmérgezést okoz. A bőr alatt apró vérzések jelenhetnek meg, a kór gyorsan romolhat, és kezelés nélkül szinte mindig halálos. Ezt a formát a legnehezebb diagnosztizálni, mert nem mindig képződnek bubók.
  • A tüdőpestis a legsúlyosabb és legfertőzőbb forma: a baktérium a tüdőbe kerül, és levegőn át is terjed emberről emberre. Köhögés, mellkasi fájdalom, véres köpet és légzési nehézség jellemzi. Az első tünetek megjelenésétől számítva kezelés nélkül 24–48 órán belül halálos lehet – ez az a forma, amely járványként a legnagyobb veszélyt jelenti.

Hol vannak ma a fertőzött területek?

A WHO adatai szerint évente 1000–2000 között jár a hivatalosan bejelentett emberi esetek száma, de a valós szám valószínűleg magasabb – sok esetet vagy nem diagnosztizálnak, vagy nem jelentik be a hatóságoknak. A halálozási arány megfelelő ellátás esetén 10 százalék alá szorítható.

Az esetek többsége Afrikából származik, elsősorban Madagaszkárról – ahol a pestis endémiás, tehát évről évre visszatérő probléma –, valamint a Kongói Demokratikus Köztársaságból és Tanzániából. Ázsiában főként Kína és Mongólia egyes területei érintettek.

Az Egyesült Államokban évente átlagosan 7 eset kerül nyilvántartásba, többségük a Nagy-síkságon, Új-Mexikóban és Coloradóban. Ezek jellemzően vadászterületeken dolgozó személyek vagy túrázók, akik fertőzött állatokkal érintkeztek.

Kezelhető-e ma a pestis, és mi jelent valós kockázatot?

A pestis antibiotikumokkal jól kezelhető. A sztreptomicin, a doxiciklin és a gentamicin egyaránt hatékony, ha a kezelés időben megkezdődik. A probléma az, hogy a diagnózis késése – legfőképpen olyan területeken, ahol hiányzik a megfelelő egészségügyi ellátás – jelentősen rontja a túlélési esélyeket. Ebben rejlik a valós veszély: nem magában a kórokozóban, hanem az ellátás hiányában.

Antibiotikum-rezisztens pestises esetekről is számoltak már be – egyelőre ritkán, de a jelenség létezik, és figyelmeztető jel. Ha a rezisztencia terjedővé válna, a mai kezelési protokollok újragondolása válna szükségessé.

A pestis által érintett területekre utazóknak érdemes tájékozódni az aktuális járványhelyzetről, kerülni az elhullott rágcsálókkal való érintkezést, és szabadtéri programok után gondosan ellenőrizni, hogy nem vittek-e haza bolhát. Létezik pestisvakcina is – egyes országokban alkalmazzák nagy kockázatú csoportoknál –, bár széles körű használata nem terjedt el.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
