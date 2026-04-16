Ma is létezik a pestis – évente több százan fertőződnek meg

A fekete halál– amely a 14. században Európa lakosságának egyharmadát elpusztította – nem tűnt el. A kórokozó ma is él, terjed, és időnként embert is megfertőz. Ahhoz, hogy megértsük, miért nem szűnt meg a pestis, érdemes először azt átnézni, hogyan működik és hogyan él tovább.
A Yersinia pestis baktérium elsődleges gazdái rágcsálók – prérikutyák, patkányok és más kis emlősök –, amelyekről bolhák révén kerülhet az emberre. A bolhacsípés a leggyakoribb terjedési mód: a baktériummal fertőzött állat vérét emberre viszi át. Fertőzött állat tetemével való közvetlen érintkezés és – tüdőbajos formában – cseppfertőzés által is átterjedhet.
A baktérium azokban a régiókban marad fenn tartósan, ahol a vadállat-populációk nagy sűrűségben élnek és rendszeresen érintkeznek egymással. Ezeket az állandósult terjedési területeket „enzootiás körzeteknek” nevezi a szakirodalom. Ilyen területek ma is működnek Madagaszkáron, a Kongói-medencében, Peru és Bolívia egyes részein, Kazahsztánban, a mongol sztyeppéken és az Egyesült Államok nyugati tagállamaiban is.
A terjedés dinamikája szorosan követi az éghajlati és ökológiai változásokat. Áradások, aszály, vagy a rágcsáló-populációk számának megemelkedése után rendre nő az emberi esetek száma is.
A WHO adatai szerint évente 1000–2000 között jár a hivatalosan bejelentett emberi esetek száma, de a valós szám valószínűleg magasabb – sok esetet vagy nem diagnosztizálnak, vagy nem jelentik be a hatóságoknak. A halálozási arány megfelelő ellátás esetén 10 százalék alá szorítható.
Az esetek többsége Afrikából származik, elsősorban Madagaszkárról – ahol a pestis endémiás, tehát évről évre visszatérő probléma –, valamint a Kongói Demokratikus Köztársaságból és Tanzániából. Ázsiában főként Kína és Mongólia egyes területei érintettek.
Az Egyesült Államokban évente átlagosan 7 eset kerül nyilvántartásba, többségük a Nagy-síkságon, Új-Mexikóban és Coloradóban. Ezek jellemzően vadászterületeken dolgozó személyek vagy túrázók, akik fertőzött állatokkal érintkeztek.
A pestis antibiotikumokkal jól kezelhető. A sztreptomicin, a doxiciklin és a gentamicin egyaránt hatékony, ha a kezelés időben megkezdődik. A probléma az, hogy a diagnózis késése – legfőképpen olyan területeken, ahol hiányzik a megfelelő egészségügyi ellátás – jelentősen rontja a túlélési esélyeket. Ebben rejlik a valós veszély: nem magában a kórokozóban, hanem az ellátás hiányában.
Antibiotikum-rezisztens pestises esetekről is számoltak már be – egyelőre ritkán, de a jelenség létezik, és figyelmeztető jel. Ha a rezisztencia terjedővé válna, a mai kezelési protokollok újragondolása válna szükségessé.
A pestis által érintett területekre utazóknak érdemes tájékozódni az aktuális járványhelyzetről, kerülni az elhullott rágcsálókkal való érintkezést, és szabadtéri programok után gondosan ellenőrizni, hogy nem vittek-e haza bolhát. Létezik pestisvakcina is – egyes országokban alkalmazzák nagy kockázatú csoportoknál –, bár széles körű használata nem terjedt el.
