Ma is létezik a pestis – évente több százan fertőződnek meg

A pestist a Yersinia pestis baktérium okozza.

Évente 1000–2000 emberi megbetegedést jelent a WHO.

A betegség Afrikában, Ázsiában és Észak-Amerikában a legelterjedtebb.

Három fő formája van: bubonikus, szeptikémiás és tüdőbaj.

Antibiotikummal kezelhető, de kései diagnózis esetén a halandóság magas.

Járvánnyá válása ma is lehetséges, ezért a WHO figyeli az eseteket.

A fekete halál– amely a 14. században Európa lakosságának egyharmadát elpusztította – nem tűnt el. A kórokozó ma is él, terjed, és időnként embert is megfertőz. Ahhoz, hogy megértsük, miért nem szűnt meg a pestis, érdemes először azt átnézni, hogyan működik és hogyan él tovább.

A pestist főként állatokról emberre ugró, fertőzött bolhák terjesztik.

Hogyan terjed és hogyan képes fennmaradni a pestis?

A Yersinia pestis baktérium elsődleges gazdái rágcsálók – prérikutyák, patkányok és más kis emlősök –, amelyekről bolhák révén kerülhet az emberre. A bolhacsípés a leggyakoribb terjedési mód: a baktériummal fertőzött állat vérét emberre viszi át. Fertőzött állat tetemével való közvetlen érintkezés és – tüdőbajos formában – cseppfertőzés által is átterjedhet.

A baktérium azokban a régiókban marad fenn tartósan, ahol a vadállat-populációk nagy sűrűségben élnek és rendszeresen érintkeznek egymással. Ezeket az állandósult terjedési területeket „enzootiás körzeteknek” nevezi a szakirodalom. Ilyen területek ma is működnek Madagaszkáron, a Kongói-medencében, Peru és Bolívia egyes részein, Kazahsztánban, a mongol sztyeppéken és az Egyesült Államok nyugati tagállamaiban is.

A terjedés dinamikája szorosan követi az éghajlati és ökológiai változásokat. Áradások, aszály, vagy a rágcsáló-populációk számának megemelkedése után rendre nő az emberi esetek száma is.

A pestis tünetei – a három fő forma különböző szimptómái

A pestis legismertebb formája a bubonikus pestis, amelyről a kór a nevét kapta. A fertőzést követő 2–6 napon belül magas láz, hidegrázás, fej- és izomfájdalom jelenik meg, majd a nyirokcsomók – főként a lágyék, a hónalj vagy a nyak tájékán – fájdalmas, duzzadt csomókká (bubókká) alakulnak. Kezelés nélkül az esetek 30-60 százaléka halálos.

Az úgynevezett szeptikémiás forma akkor alakul ki, ha a baktérium a vérkeringésbe kerül, és általános vérmérgezést okoz. A bőr alatt apró vérzések jelenhetnek meg, a kór gyorsan romolhat, és kezelés nélkül szinte mindig halálos. Ezt a formát a legnehezebb diagnosztizálni, mert nem mindig képződnek bubók.

A tüdőpestis a legsúlyosabb és legfertőzőbb forma: a baktérium a tüdőbe kerül, és levegőn át is terjed emberről emberre. Köhögés, mellkasi fájdalom, véres köpet és légzési nehézség jellemzi. Az első tünetek megjelenésétől számítva kezelés nélkül 24–48 órán belül halálos lehet – ez az a forma, amely járványként a legnagyobb veszélyt jelenti.

Hol vannak ma a fertőzött területek?

A WHO adatai szerint évente 1000–2000 között jár a hivatalosan bejelentett emberi esetek száma, de a valós szám valószínűleg magasabb – sok esetet vagy nem diagnosztizálnak, vagy nem jelentik be a hatóságoknak. A halálozási arány megfelelő ellátás esetén 10 százalék alá szorítható.