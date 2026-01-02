Kínzó fájdalom és állandó veszély: Ezek a hírességek minden nap szenvednek a titkos betegségeiktől

A siker és a hírnév mögött sajnos sokszor emberi tragédiák húzódnak meg. Vagyonuk ellenére a következő hollywoodi sztárok filmjeiket súlyos betegségek és ijesztő tünetek közepette készítik el, sokszor mit sem törődve fájdalmaikkal és szenvedéseikkel.

A hollywoodi sztárok közül Lady Gaga betegsége nagyon súlyos (Fotó: Yoann Ouahcene/Bestimage)

Hollywoodi sztárok súlyos betegségei

Lady Gaga

Az Oscar-díjas popdíva és színésznő a fibromialgia nevű, kevésbé ismert kórtól szenved. A 39 éves sztár állapotát krónikus fájdalom és állandó fáradtság jellemzi, ami miatt több koncertjét is kénytelen volt lemondani. Gaga állapotán folyamatos orvosi felügyelet segíthet, ám a legjobb megoldás számára az, ha nagyobb szüneteket tart koncertjei és forgatásai között.

Morgan Freeman

Morgan Freeman számára egyre nehezebb a mozgás (Fotó: RW)

A 88 éves legenda a mai napig aktív az álomgyárban, pedig már több, mint húsz éve komoly egészségügyi problémákkal küzd. Az Oscar-díjas színész egy 2008-as súlyos autóbaleset következtében lebénult bal kezével él együtt, emiatt speciális kompressziós kesztyűt visel. Emellett – Lady Gagához hasonlóan – fibromialgiában, azaz krónikus izomfájdalomban szenved. Freeman esetében az állapot súlyosabb tünetekkel jár, és komolyan veszélyezteti a színész mozgásképességét.

Selena Gomeznek óvnia kell magát, már új vesét is kapott (Fotó: ZUMAPRESS.com)

A Gyilkos a házban sztárjának mindennapjai komoly kockázatokat rejtenek a lupusz nevű betegség miatt. Ez a krónikus autoimmun kór az immunrendszer téves működéséből fakad, amely a szervezet saját szöveteit és szerveit támadja meg. A betegség számos tünettel járhat, többek között fáradtsággal, ízületi fájdalmakkal, lázzal, hajhullással és a jellegzetes pillangó alakú arckiütéssel. Selena állapota annyira súlyos volt, hogy 2017-ben veseátültetésen esett át, mivel a lupusz elsősorban ezt a szervet károsítja.

Whoopi Goldberg

Whoopi Goldberg szinte alig hall valamit már (Fotó: Photo Image Press)

Hollywood egyik legismertebb komikája hosszú évek óta tinnitusban szenved. A 70 éves színésznő krónikus fülzúgással él együtt, amely súlyos halláskárosodáshoz is vezetett. Interjúk során gyakran félreértett kérdéseket, és sokszor feltűnően hangosan reagált. Az állapot nehezen kezelhető, ám Goldberg több esetben hallókészüléket is használ fellépései és munkái során. Egyes pletykák szerint korábbi kokainfogyasztása is hozzájárulhatott hallásának romlásához.