Kínzó fájdalom és állandó veszély: Ezek a hírességek minden nap szenvednek a titkos betegségeiktől

A siker és a hírnév mögött sajnos sokszor emberi tragédiák húzódnak meg. Vagyonuk ellenére a következő hollywoodi sztárok filmjeiket súlyos betegségek és ijesztő tünetek közepette készítik el, sokszor mit sem törődve fájdalmaikkal és szenvedéseikkel.
Az Oscar-díjas popdíva és színésznő a fibromialgia nevű, kevésbé ismert kórtól szenved. A 39 éves sztár állapotát krónikus fájdalom és állandó fáradtság jellemzi, ami miatt több koncertjét is kénytelen volt lemondani. Gaga állapotán folyamatos orvosi felügyelet segíthet, ám a legjobb megoldás számára az, ha nagyobb szüneteket tart koncertjei és forgatásai között.
A 88 éves legenda a mai napig aktív az álomgyárban, pedig már több, mint húsz éve komoly egészségügyi problémákkal küzd. Az Oscar-díjas színész egy 2008-as súlyos autóbaleset következtében lebénult bal kezével él együtt, emiatt speciális kompressziós kesztyűt visel. Emellett – Lady Gagához hasonlóan – fibromialgiában, azaz krónikus izomfájdalomban szenved. Freeman esetében az állapot súlyosabb tünetekkel jár, és komolyan veszélyezteti a színész mozgásképességét.
A Gyilkos a házban sztárjának mindennapjai komoly kockázatokat rejtenek a lupusz nevű betegség miatt. Ez a krónikus autoimmun kór az immunrendszer téves működéséből fakad, amely a szervezet saját szöveteit és szerveit támadja meg. A betegség számos tünettel járhat, többek között fáradtsággal, ízületi fájdalmakkal, lázzal, hajhullással és a jellegzetes pillangó alakú arckiütéssel. Selena állapota annyira súlyos volt, hogy 2017-ben veseátültetésen esett át, mivel a lupusz elsősorban ezt a szervet károsítja.
Hollywood egyik legismertebb komikája hosszú évek óta tinnitusban szenved. A 70 éves színésznő krónikus fülzúgással él együtt, amely súlyos halláskárosodáshoz is vezetett. Interjúk során gyakran félreértett kérdéseket, és sokszor feltűnően hangosan reagált. Az állapot nehezen kezelhető, ám Goldberg több esetben hallókészüléket is használ fellépései és munkái során. Egyes pletykák szerint korábbi kokainfogyasztása is hozzájárulhatott hallásának romlásához.
A mentális betegségek gyakran kezelhetők pszichológusi segítséggel, ám vannak esetek, amikor komolyabb beavatkozásra van szükség. A kétszeres Oscar-díjas Emma Stone hosszú évek óta küzd krónikus szorongással és depressziós időszakokkal, ezért folyamatos gyógyszeres kezelésre szorul. A 37 éves színésznő megtanult együtt élni állapotával, és mindezek ellenére Hollywood egyik legfényesebben ragyogó csillaga maradt.
