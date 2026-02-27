Így küzdhetsz meg a gyógyszerfüggőséggel

A gyógyszerek célja a gyógyítás vagy a tünetek enyhítése, ám bizonyos hatóanyagok – különösen a fájdalomcsillapítók, nyugtatók, altatók és egyes szorongáscsökkentők – tartós, kontroll nélküli alkalmazása függőséghez vezethet. A gyógyszerfüggőség kialakulása nem feltétlenül jelent tudatos visszaélést: sok esetben az eredetileg orvosi javaslatra szedett készítmények adagja emelkedik fokozatosan, mert a szervezet hozzászokik a hatóanyaghoz.

A gyógyszerfüggőség hátterében az idegrendszer alkalmazkodása áll.

Fotó: Doodeez

Hogyan alakul ki a gyógyszerfüggőség?

A gyógyszerfüggőség hátterében az idegrendszer alkalmazkodása áll. Bizonyos szerek befolyásolják az agy jutalmazó központját vagy a stresszválaszt szabályozó mechanizmusokat. Ha a gyógyszert rendszeresen, hosszú ideig alkalmazzák, a szervezet egyre nagyobb dózist igényel ugyanazon hatás eléréséhez. Ez a tolerancia kialakulása.

Idővel elvonási tünetek is jelentkezhetnek, ha a gyógyszer szedése hirtelen abbamarad. Ilyen lehet az ingerlékenység, alvászavar, szorongás, remegés vagy erős fejfájás. A gyógyszerfüggőség így egy ördögi körhöz vezethet, amelyből szakmai segítség nélkül nehéz kilépni.

Milyen jelek utalhatnak problémára?

A gyógyszerfüggőség egyik legfontosabb figyelmeztető jele az adag önkényes emelése vagy a recept nélküli beszerzésre irányuló törekvés. Gyakori, hogy az érintett több orvost is felkeres ugyanazon panasszal, vagy eltitkolja a pontos gyógyszerszedési szokásait.

A viselkedésbeli változások – fokozott ingerlékenység, koncentrációs zavar, társas visszahúzódás – szintén utalhatnak gyógyszerfüggőség fennállására. Fizikai tünetként jelentkezhet memóriazavar, aluszékonyság vagy éppen fokozott nyugtalanság.

A gyógyszerfüggőség kezelése és a felépülés

A gyógyszerfüggőség kezelése mindig egyéni terv alapján történik. A hirtelen elhagyás bizonyos készítmények esetén veszélyes lehet, ezért a dózis fokozatos csökkentése orvosi felügyelet mellett javasolt. Súlyos esetben kórházi környezetben történő megfigyelés is indokolt lehet.

A pszichés támogatás kulcsszerepet játszik a felépülésben. A gyógyszerfüggőség mögött gyakran áll kezeletlen szorongás, depresszió vagy krónikus fájdalom, amelyet komplex módon kell kezelni. A kognitív viselkedésterápia és a támogató csoportok hatékony segítséget nyújthatnak.