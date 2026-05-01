"Csak botrányos rangadókat játszottunk" - Véber György a Fradi bukását várja Újpesten

A bajnoki aranyérem mellett egy rossz sorozat megszakítása a tét a vasárnapi (16:00, Tv: M4 Sport) Újpest-FTC rangadón. A hazai lilák a Szusza Ferenc Stadionban vetnének véget a negatív szériájuknak, hiszen 11 éve nem győzték le a nagy riválist. Egy újpesti siker ráadásul még távolabb sodorná a Fradit a címvédéstől. A vendég zöld-fehéreknek mindenképp nyerniük kell, ha versenyben akarnak maradni az NB I-es aranyéremért. Véber György, a lila-fehérek legendája szerint az lenne a "hab a tortán" ha a zöld-fehérek éppen az Újpest ellen buknák el az aranyat. A két csapat úgy lép pályára, hogy már ismert lesz a Győr-Diósgyőr találkozó végeredménye. Ha ott nyernek a hazaiak, akkor egy esetleges újpesti győzelemmel azonnal bajnok lesz az ETO.

Véber György szerint az lenne a "hab a tortán", ha az Újpest-FTC rangadón buknák el a bajnoki aranyat a zöld-fehérek / Fotó: Földi Imre

Az Újpest számára jelenleg a presztízsen túl talán a legnagyobb motiváció az, hogy megszakítsa a Ferencváros elleni, immár 31 mérkőzés óta tartó nyeretlenségi sorozatát, ami a klub történetében egyszerűen elfogadhatatlan. Ha ezt sikerülne megtörni, az már önmagában hatalmas eredmény lenne, de a „hab a tortán” az lehetne, hogy ezzel a FTC a bajnoki címét is elveszítené. Ez a zöld-fehérek számára komoly csalódást és egyben jelentős problémát jelentene

- nyilatkozta a Borsnak Véber György, aki 1990-ben és 1998-ban is bajnoki címet nyert az Újpesttel. A korábbi háromszoros magyar válogatott labdarúgó hozzátette: ha a hétvégén az Újpest győzni tud, az felérne egy bajnoki arannyal.

"Azt nyugodtan ki lehet mondani, ha az Újpest nyer, a szurkolók úgy fognak ünnepelni, mintha bajnoki címet nyert volna a csapat. Azonban van sok apró tüske is a háttérben. Szerintem teljesen felesleges volt a Ferencváros részéről olyanokat mondani, hogy „Barbie”-nak becézik az Újpest stadionját a lila szín miatt, illetve arra készültek, hogy majd ott ünneplik a bajnoki címüket. Ez inkább a szurkolóknak szólt, nem a szakmai részhez tartozik."

Véber György kétszer is magasba emelhette a bajnoki trófeát az Újpesttel / Fotó: Mediaworks

Véber emlékei az Újpest-FTC rangadókról

A játékos-pályafutásom alatt csak botrányos rangadókat játszottunk egymással. A pályán és azon kívül is

- jegyezte meg a korábbi középpályás, aki kiváló kapcsolatot ápolt a Ferencvárosi legendájával, a 2002-ben elhunyt Simon Tiborral.

A rangadók ellenére számos barátság kialakult a két csapat játékosai között. Én például Simon Tiborral különösen jóban voltam, de igazából a többiekkel is. A pályán viszont ezt teljesen félre tudtuk tenni. Előfordult, hogy Simonnal keményen összecsaptunk, egyszer ő ütött meg, aztán én őt. De ez nem azért volt, mert utáltuk egymást, hanem mert mindenki a saját csapata sikeréért küzdött. És talán pont ez volt benne a legjobb

- emlékezett Véber György, aki újpestiként is többször megfordult a fradisták régi legendás törzshelyén, Simon Tiborék klubjában, a Simon Sörözőben. Bár a zöld-fehérek kultikus helyére általában sem újpesti játékosok, sem szurkolók nem tehették be a lábukat, ő kivételt jelentett – és egy emlékezetes történetet is felidézett erről.

A mai napig nem értem, hogyan éltem túl, de egyszer megcsináltam azt, hogy egyedül bementem a Simon Sörözőbe, és beraktam az Újpest-indulót. Konkrétan megfagyott a levegő. Aztán az egyik vezérszurkoló nyilván legszívesebben nekem esett volna, de Hypós Feri – az akkori kettes szektor vezetője – odaállt mellém, és azt mondta: ha már ez a „barom” berakta, akkor hallgassuk végig. És végighallgatták. Ez is jól mutatja, hogy bár a pályán gyűlöletnek tűnt minden, valójában inkább tiszteletük egymást

- zárta a Véber.