KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Fülöp, Jakab névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Csak botrányos rangadókat játszottunk" - Véber György a Fradi bukását várja Újpesten

Újpest-Fradi
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 01. 16:00
rangadóVéber György
Vasárnap rendezik meg a magyar labdarúgó-bajnokság egyik legnagyobb múltú rangadóját. Az Újpest-FTC mérkőzés előtt a lila-fehérek egykori legendája, Véber György lapunknak úgy fogalmazott: mindenképp meg kell törniük a rossz sorozatot, és külön pozitívum lenne, ha ezzel még a Fraditól is elvennék a bajnoki aranyat.

A bajnoki aranyérem mellett egy rossz sorozat megszakítása a tét a vasárnapi (16:00, Tv: M4 Sport) Újpest-FTC rangadón. A hazai lilák a Szusza Ferenc Stadionban vetnének véget a negatív szériájuknak, hiszen 11 éve nem győzték le a nagy riválist. Egy újpesti siker ráadásul még távolabb sodorná a Fradit a címvédéstől. A vendég zöld-fehéreknek mindenképp nyerniük kell, ha versenyben akarnak maradni az NB I-es aranyéremért. Véber György, a lila-fehérek legendája szerint az lenne a "hab a tortán" ha a zöld-fehérek éppen az Újpest ellen buknák el az aranyat. A két csapat úgy lép pályára, hogy már ismert lesz a Győr-Diósgyőr találkozó végeredménye. Ha ott nyernek a hazaiak, akkor egy esetleges újpesti győzelemmel azonnal bajnok lesz az ETO.

Véber György szerint az lenne a "hab a tortán", ha az Újpest-FTC rangadón buknák el a bajnoki aranyat a zöld-fehérek / Fotó: Földi Imre

Az Újpest számára jelenleg a presztízsen túl talán a legnagyobb motiváció az, hogy megszakítsa a Ferencváros elleni, immár 31 mérkőzés óta tartó nyeretlenségi sorozatát, ami a klub történetében egyszerűen elfogadhatatlan. Ha ezt sikerülne megtörni, az már önmagában hatalmas eredmény lenne, de a „hab a tortán” az lehetne, hogy ezzel a FTC a bajnoki címét is elveszítené. Ez a zöld-fehérek számára komoly csalódást és egyben jelentős problémát jelentene

- nyilatkozta a Borsnak Véber György, aki 1990-ben és 1998-ban is bajnoki címet nyert az Újpesttel. A korábbi háromszoros magyar válogatott labdarúgó hozzátette: ha a hétvégén az Újpest győzni tud, az felérne egy bajnoki arannyal.

"Azt nyugodtan ki lehet mondani, ha az Újpest nyer, a szurkolók úgy fognak ünnepelni, mintha bajnoki címet nyert volna a csapat. Azonban van sok apró tüske is a háttérben. Szerintem teljesen felesleges volt a Ferencváros részéről olyanokat mondani, hogy „Barbie”-nak becézik az Újpest stadionját a lila szín miatt, illetve arra készültek, hogy majd ott ünneplik a bajnoki címüket. Ez inkább a szurkolóknak szólt, nem a szakmai részhez tartozik."

Véber György kétszer is magasba emelhette a bajnoki trófeát az Újpesttel / Fotó: Mediaworks

Véber emlékei az Újpest-FTC rangadókról

A játékos-pályafutásom alatt csak botrányos rangadókat játszottunk egymással. A pályán és azon kívül is

- jegyezte meg a korábbi középpályás, aki kiváló kapcsolatot ápolt a Ferencvárosi legendájával, a 2002-ben elhunyt Simon Tiborral.

A rangadók ellenére számos barátság kialakult a két csapat játékosai között. Én például Simon Tiborral különösen jóban voltam, de igazából a többiekkel is. A pályán viszont ezt teljesen félre tudtuk tenni. Előfordult, hogy Simonnal keményen összecsaptunk, egyszer ő ütött meg, aztán én őt. De ez nem azért volt, mert utáltuk egymást, hanem mert mindenki a saját csapata sikeréért küzdött. És talán pont ez volt benne a legjobb

- emlékezett Véber György, aki újpestiként is többször megfordult a fradisták régi legendás törzshelyén, Simon Tiborék klubjában, a Simon Sörözőben. Bár a zöld-fehérek kultikus helyére általában sem újpesti játékosok, sem szurkolók nem tehették be a lábukat, ő kivételt jelentett – és egy emlékezetes történetet is felidézett erről.

A mai napig nem értem, hogyan éltem túl, de egyszer megcsináltam azt, hogy egyedül bementem a Simon Sörözőbe, és beraktam az Újpest-indulót. Konkrétan megfagyott a levegő. Aztán az egyik vezérszurkoló nyilván legszívesebben nekem esett volna, de Hypós Feri – az akkori kettes szektor vezetője – odaállt mellém, és azt mondta: ha már ez a „barom” berakta, akkor hallgassuk végig. És végighallgatták. Ez is jól mutatja, hogy bár a pályán gyűlöletnek tűnt minden, valójában inkább tiszteletük egymást

- zárta a Véber.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
