Teljes a készültség, kézigránát miatt zárták le az utcákat Malmőben

Ellenőrzött robbantással megsemmisítettek egy kézigránátot tűzszerészek pénteken Malmőben - közölte a svéd rendőrség.

Kézigránát miatt vonultak ki a hatóságok

A kézigránát miatt több utcát lezártak

A hatóságok több utcát lezártak a dél-svédországi városban, miután megtalálták az eszközt. A környéken lakókat és az üzletekben tartózkodókat a művelet végéig az épületekben tartották.

A tűzszerészek a gránátot a helyszínen felrobbantották, majd a rendőrség feloldotta az útzárakat. Az eset során senki nem sérült meg.