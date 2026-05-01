Teljes a készültség, kézigránát miatt zárták le az utcákat Malmőben

Ellenőrzött robbantással megsemmisítettek egy kézigránátot tűzszerészek pénteken Malmőben - közölte a svéd rendőrség.
A hatóságok több utcát lezártak a dél-svédországi városban, miután megtalálták az eszközt. A környéken lakókat és az üzletekben tartózkodókat a művelet végéig az épületekben tartották.
A tűzszerészek a gránátot a helyszínen felrobbantották, majd a rendőrség feloldotta az útzárakat. Az eset során senki nem sérült meg.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.