Parazita tisztítókúra: valóban működik, vagy átverés?

Mostanában levertnek érzed magad, puffadsz, fáradt vagy és a hasad is fáj? Lehet, hogy csak rosszat ettél, vagy nem alszol eleget. Ha azonban az internet bugyraiban böngészel válaszok után kutatva, könnyen lehet, hogy olyan helyre tévedsz, ahol hamar meggyőzhetnek arról, hogy a baj forrása nem más, mint a paraziták, és ebben az esetben csak a parazita tisztítókúra segíthet rajtad.

Hasfájásra tényleg a parazita tisztítókúra a megoldás?

Fotó: Galina Zhigalova / Getty Images

Mi az a parazita?

A paraziták olyan apró élőlények, amelyek más élő szervezetben élnek, és annak a tápanyagait használják fel saját túlélésükre. Magyarul: belőlünk élnek. A tudósok három fő csoportba sorolják a parazitákat:

ektoparaziták: ezek a külső élősködők, mint például a bolhák, kullancsok vagy tetvek.

protozoonok: mikroszkopikus egysejtű lények, mint a maláriát okozó Plasmodium vagy a Giardia.

helmintek, azaz férgek: például a galandférgek és orsóférgek.

Mit ígér a parazita tisztítókúra?

Az internet szerint a megoldás egyszerű: ha a tüneteid – puffadás, hasfájás, hasmenés, hányinger, viszketés – paraziták miatt vannak, akkor pucold ki a tested egy parazitaellenes kúrával. Ezek többnyire étrend-kiegészítők és gyógynövény-keverékek, amelyeknek a készítői azt ígérik, hogy kiűzik a testből a nemkívánatos lakókat. A leggyakrabban ajánlott növény az üröm, amely az abszint nevű ital alapanyaga is. A kúrákhoz sokszor szigorú diétát is javasolnak: bizonyos ételek elhagyását, hogy kiéheztessük a férgeket. Első hallásra logikusnak tűnhet, de semmi tudományos bizonyíték nincs rá, hogy ez valóban működik.

Tényleg szükségünk van ilyen kúrára?

Dr. Peter Mannon gasztroenterológus szerint nem, ugyanis az átlagembernek valószínűleg nincsenek aktív parazitái. „Kétlem, hogy az emberek többsége úgy járkálna, hogy közben férgek élnek a beleiben” – fogalmazott, hozzátéve, hogy ezek a kúrák inkább a félelmekre építenek, mintsem valódi problémára.

A tünetek, amelyeket a parazita tisztítókúra-hívők felsorolnak, számos más betegségre is jellemzőek lehetnek – ételintoleranciára, bakteriális fertőzésre, irritábilis bél szindrómára, vagy rossz emésztésre. Vagyis még ha a kúra működne is – ami erősen kérdéses –, teljesen felesleges lenne addig, amíg nem tudjuk, hogy valóban parazitafertőzésről van-e szó. Ha valaki tényleg úgy érzi, hogy gond lehet, először forduljon orvoshoz. Ő kikérdezi a beteget a tünetekről, az életmódjáról, az étrendjéről, és végül laborvizsgálattal, vér- és székletminta alapján állítja fel a diagnózist.