Így kerülhetnek egyetlen falattal férgek, peték, baktériumok és mérgek a szervezetedbe

A mosatlan zöldségek és gyümölcsök féregpetéket, baktériumokat és mérgező vegyszereket tartalmazhatnak.

Egyetlen falat is elegendő lehet ahhoz, hogy súlyos fertőzést vagy mérgezést kapjunk.

Az alapos mosás és tisztítás a legegyszerűbb módja annak, hogy elkerüld a kórokozók szervezetbe jutását.

Ebben a cikkben megmutatjuk, miért nem szabad elhagyni a zöldség- és gyümölcsmosást, milyen veszélyes következményei lehetnek a figyelmetlenségnek, és hogy pontosan milyen baktériumok, férgek vagy akár mérgek juthatnak be a szervezetedbe egyetlen mosatlan falattal.

A mosatlan gyümölcsök férgeket és baktériumokat is hordozhatnak.

Fotó: 123RF

Több száz baktériumot vihetsz be a szervezetedbe egyetlen falattal

A nyers zöldségek és gyümölcsök felszínén gyakran megtalálhatók különböző baktériumok, gombák, paraziták és vegyszermaradványok. A mezőgazdaságban használt permetszerek és növényvédő szerek egy része még alapos mosás után is nyomokban jelen lehet, hát még akkor, ha ezt a lépést teljesen kihagyjuk. Ezek az anyagok hosszú távon hormonális problémákhoz, allergiákhoz, sőt idegrendszeri károsodáshoz is vezethetnek.

Ami a mikroorganizmusokat illeti, a mosatlan zöldségeken és gyümölcsökön a leggyakrabban előforduló baktériumok közé tartozik a Salmonella, az E. coli és a Listeria monocytogenes. Ezek mind potenciálisan veszélyesek, különösen a gyerekek, idősek, várandósok, és gyenge immunrendszerrel élők számára. A fertőzés tünetei közé tartozik a hasmenés, hányinger, láz, hasi görcsök és kiszáradás. A Listeria különösen veszélyes a magzatra nézve, vetéléshez vagy koraszüléshez is vezethet.

Baktériumok és emberi férgek a gyümölcshéjon?

A paraziták, mint például a toxoplazma vagy a galandféreg petéi szintén megbújhatnak a gyümölcsök héján. Ezek az élősködők akár évekig jelen lehetnek a szervezetben anélkül, hogy komolyabb tüneteket okoznának, miközben folyamatosan gyengítik az immunrendszert. A toxoplazmózis különösen veszélyes a magzatokra nézve, és vetéléshez vagy fejlődési rendellenességekhez vezethet.

Különösen nagy kockázatú gyümölcsök és zöldségek

A külföldről importált áruk esetében még nagyobb a kockázat, hiszen gyakran hosszú utat tesznek meg, több kézen áthaladnak, és különböző környezeti tényezőknek vannak kitéve. Egy-egy gyümölcs több tucat ember kezén is átmehet, mire a polcra kerül.