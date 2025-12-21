Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Tamás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Tudtán kívül férgekkel teli almát mosatlanul fogyasztó nő

Így kerülhetnek egyetlen falattal férgek, peték, baktériumok és mérgek a szervezetedbe

gyümölcsfogyasztás
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 21. 14:15
bélbaktériumokgyümölcsfeldolgozásférgekbetegségmosás
Sokan hajlamosak elbagatellizálni, milyen fontos lépés a zöldségek és gyümölcsök alapos megmosása fogyasztás előtt. A gyümölcshéj látszólag tiszta, de baktériumok és férgek is megbújhatnak rajta, különféle egészségügyi kockázatokat magukban rejtve.
Szabó Eszter Sára
A szerző cikkei
  • A mosatlan zöldségek és gyümölcsök féregpetéket, baktériumokat és mérgező vegyszereket tartalmazhatnak.
  • Egyetlen falat is elegendő lehet ahhoz, hogy súlyos fertőzést vagy mérgezést kapjunk.
  • Az alapos mosás és tisztítás a legegyszerűbb módja annak, hogy elkerüld a kórokozók szervezetbe jutását.

Ebben a cikkben megmutatjuk, miért nem szabad elhagyni a zöldség- és gyümölcsmosást, milyen veszélyes következményei lehetnek a figyelmetlenségnek, és hogy pontosan milyen baktériumok, férgek vagy akár mérgek juthatnak be a szervezetedbe egyetlen mosatlan falattal.

Férgek a mosatlan almán
A mosatlan gyümölcsök férgeket és baktériumokat is hordozhatnak.
Fotó: 123RF

Több száz baktériumot vihetsz be a szervezetedbe egyetlen falattal

A nyers zöldségek és gyümölcsök felszínén gyakran megtalálhatók különböző baktériumok, gombák, paraziták és vegyszermaradványok. A mezőgazdaságban használt permetszerek és növényvédő szerek egy része még alapos mosás után is nyomokban jelen lehet, hát még akkor, ha ezt a lépést teljesen kihagyjuk. Ezek az anyagok hosszú távon hormonális problémákhoz, allergiákhoz, sőt idegrendszeri károsodáshoz is vezethetnek.

Ami a mikroorganizmusokat illeti, a mosatlan zöldségeken és gyümölcsökön a leggyakrabban előforduló baktériumok közé tartozik a Salmonella, az E. coli és a Listeria monocytogenes. Ezek mind potenciálisan veszélyesek, különösen a gyerekek, idősek, várandósok, és gyenge immunrendszerrel élők számára. A fertőzés tünetei közé tartozik a hasmenés, hányinger, láz, hasi görcsök és kiszáradás. A Listeria különösen veszélyes a magzatra nézve, vetéléshez vagy koraszüléshez is vezethet.

Baktériumok és emberi férgek a gyümölcshéjon? 

A paraziták, mint például a toxoplazma vagy a galandféreg petéi szintén megbújhatnak a gyümölcsök héján. Ezek az élősködők akár évekig jelen lehetnek a szervezetben anélkül, hogy komolyabb tüneteket okoznának, miközben folyamatosan gyengítik az immunrendszert. A toxoplazmózis különösen veszélyes a magzatokra nézve, és vetéléshez vagy fejlődési rendellenességekhez vezethet.

Különösen nagy kockázatú gyümölcsök és zöldségek 

A külföldről importált áruk esetében még nagyobb a kockázat, hiszen gyakran hosszú utat tesznek meg, több kézen áthaladnak, és különböző környezeti tényezőknek vannak kitéve. Egy-egy gyümölcs több tucat ember kezén is átmehet, mire a polcra kerül.

A bio nem egyenlő a tisztával

Tévhit, hogy a bio vagy organikus megjelölés felmentést ad a mosás alól. Ezek a termékek is érintkeznek a talajjal, levegővel, állatokkal, és gyakran ugyanazokkal az eszközökkel dolgozzák fel azokat, mint a hagyományos termékeket. Az alapos öblítés, áztatás vagy akár zöldségtisztító ecet használata mind segíthet csökkenteni a kockázatokat. Egyetlen perc a csap alatt sokszor elegendő ahhoz, hogy eltávolítsuk a legveszélyesebb szennyeződéseket.

Nem túlzás azt állítani, hogy akár egyetlen falat mosatlan gyümölcs is elég lehet ahhoz, hogy napokra ágyba döntsön. A kérdés, hogy megéri-e kockáztatni az egészségedet csak azért, mert nincs kedved vagy időd megmosni egy almát vagy paradicsomot? A válasz egyértelmű. A következmények túl súlyosak lehetnek ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyjuk azokat.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu