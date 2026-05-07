Brutális baleset az M1-esen, több kamion is összeütközött - Fotók!

Hatalmas baleset történt az M1-es autópályán. Az Útinform információi szerint az autópálya főváros felé vezető oldalán, a Grébics pihenő után, a 72-es km-nél több kamion ütközött össze.

Brutális baleset az M1-esen, több kamion is összeütközött / Fotó: Bors Olvasói

A hírek szerint csak a leállósávon araszolnak a járművek, a torlódás meghaladta a 3 kilométert, ezenkívül a szemközti oldal belső sávját is lezárták. A Tatabánya és Biatorbágy között kiépített terelésben, az 50-es és a 20-as km között, illetve a terelésbe történő belépés előtt, a 60-as km-nél az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki, főleg a külső sávban.