Döbbenetes: a halálos agyevő amőba már a csapvízben is

Júniusban döbbenten állt mindenki, azt a hírt hallva, mikor Párkányban egy 11 éves kisfiú vesztette életét, miután megfertőzte az agyevő amőba.

Az agyevő amőba már a csapvízben is. A betegség egy héten belül halálhoz vezet. (képünk illusztráció)

A Naegleria fowleri nevű egysejtű okozza a betegséget, melynek lefolyása rendkívül gyors - az orron át jut az agyba, ott szöveteket roncsol, gyulladást idéz elő, majd a legtöbb esetben egy héten belül halálhoz vezet. Tény, hogy rendkívül ritka fertőzésről van szó, ám a halálozási arány 97 százalék.

Agyevő amőba az ivóvízben

Félelmetes hír érkezett Ausztrália Queensland államából, ahol két kisváros vízhálózatában mutatták ki a Naegleria fowlerit - vezetékes ivóvízben.

A helyi hatóságok arra figyelmeztették a lakosságot, hogy vigyázzanak a víz orrüregbe való jutására, fürdésnél és zuhanyozás közben, mert az sokkal ártalmasabb, mintha meginná az ember.

A mikroorganizmus eddig természetes édesvizekben fordult elő, ezért is meglepő miként juthatott az ivóvízrendszerbe.

A tudósok szerint a globális felmelegedés következményeként a meleg édesvizeket kedvelő amőba egyre több térségben bukkanhat fel, és hosszabb időszakban lehet aktív. Az Egyesült Államokban, Pakisztánban, Mexikóban, Indiában és immár Ausztráliában is dokumentáltak eseteket és sajnos a legtöbb végzetes volt.