UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
26°C Székesfehérvár

Huba névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Döbbenetes: a halálos agyevő amőba már a csapvízben is

agyevő amőba
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 19. 13:41
ivóvízausztrália
A világ számos pontjáról érkeztek halálos áldozatokról hírek az elmúlt hetekben, akikkel agyevő amőba végzett. Ez alól Magyarország sem volt kivétel.

Júniusban döbbenten állt mindenki, azt a hírt hallva, mikor Párkányban egy 11 éves kisfiú vesztette életét, miután megfertőzte az agyevő amőba. 

agyevő amőba
Az agyevő amőba már a csapvízben is. A betegség egy héten belül halálhoz vezet. (képünk illusztráció)

A Naegleria fowleri nevű egysejtű okozza a betegséget, melynek lefolyása rendkívül gyors - az orron át jut az agyba, ott szöveteket roncsol, gyulladást idéz elő, majd a legtöbb esetben egy héten belül halálhoz vezet. Tény, hogy rendkívül ritka fertőzésről van szó, ám a halálozási arány 97 százalék. 

Agyevő amőba az ivóvízben

Félelmetes hír érkezett Ausztrália Queensland államából, ahol két kisváros vízhálózatában mutatták ki a Naegleria fowlerit - vezetékes ivóvízben.

A helyi hatóságok arra figyelmeztették a lakosságot, hogy vigyázzanak a víz orrüregbe való jutására, fürdésnél és zuhanyozás közben, mert az sokkal ártalmasabb, mintha meginná az ember. 

A mikroorganizmus eddig természetes édesvizekben fordult elő, ezért is meglepő miként juthatott az ivóvízrendszerbe. 

A tudósok szerint a globális felmelegedés következményeként a meleg édesvizeket kedvelő amőba egyre több térségben bukkanhat fel, és hosszabb időszakban lehet aktív. Az Egyesült Államokban, Pakisztánban, Mexikóban, Indiában és immár Ausztráliában is dokumentáltak eseteket és sajnos a legtöbb végzetes volt.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu