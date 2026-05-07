Könnyfakasztó sorokat osztott meg Dudás Miki özvegye: "A hiányod örök"

Május 6-án, a Magyar Sport Napja alkalmából fogalmazott meg egy szívszorító üzenetet Szigligeti Ivett. Dudás Miki özvegye a közösségi oldalán közzétett posztjában üzent elhunyt, világbajnok kajakozónak és gyermekei édesapjának, aki még az év elején vesztette életét, tragikus körülmények között: az ügyben a rendőrség továbbra is vizsgálatot folytat.
Te mutattad meg nekünk, milyen igazán küzdeni egy álomért. Mit jelent szívvel, lélekkel, erőn felül menni azért, amiben hiszünk… Hogy a kitartás nem csak egy szó, hanem egy életforma. Soha nem hátráltál meg a kihívások elől. Mindig mentél előre, akkor is, amikor más már feladta volna. Te nem csak sportoló voltál. Harcos voltál. Egy igazi bajnok. Mindig az élen jártál, mindig többet akartál, mindig bizonyítani akartál!
- írta a bejegyzésében Ivett.
Van egy mondat, ami azóta is nagyon sokszor visszhangzik bennem: „Sportemberek között voltál a legerősebb!” És igen… az voltál. Nem csak a sportban, hanem emberként is! Mi pedig örökké büszkék leszünk Rád. Manci, Miló, Baba kutya és én. Büszkék arra, hogy ilyen társunk voltál, hogy ilyen Apukája vagy a gyermekeinknek. Hogy ennyi erő, szeretet és küzdeni akarás volt Benned. Igazi példa vagy számunkra! A hiányod örök. De ugyanilyen örök lesz az is, ahogyan felnézünk Rád
- tette hozzá.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.