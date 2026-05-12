Hantavírus: Befejezték az óceánjáró evakuálását, tovább indult fertőtlenítésre

A hantavírus-járvány sújtotta Hondius óceánjáró elhagyta Tenerifét, miután az utasok és a legénység egy részét evakuálták és elszállították a szigetről - jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter hétfő este Granadilla de Abona teherkikötőjében.
Mónica García tájékoztatása szerint a vasárnapi 94 ember után hétfőn még 27-en hagyták el a hajót; őket két repülőgép viszi tovább Hollandiába. Az egyik járatot a holland kormány, a másikat az ausztrál kormány bérelte.
A Hondiuson a legénység 27 tagja maradt, akik már úton vannak Rotterdam felé, ahol a hajót fertőtleníteni fogják - tette hozzá.
Beszámolt arról, hogy az időjárási körülmények romlása és az erős hullámzás miatt az óceánjárónak rövid időre ki kellett kötnie a mólónál, hogy az emberek biztonságosan juthassanak le a fedélzetről. Az elsődleges elképzelés szerint motoros gumicsónak vitte volna őket partra a kikötőben horgonyzó hajóról, ahogy vasárnap is történt.
Mint mondta, a hajó távozása után az egészségügyi előírásoknak megfelelően fertőtlenítik a kikötőt.
"A spanyol kormány hatékonyan, átláthatóan és emberségesen teljesítette célkitűzését" - értékelte a végrehajtott műveletet, amelyet az Egészségügyi Világszervezet (WHO) felkérésére vállalt a dél-európai ország.
Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója megköszönte a spanyol kormány erős elkötelezettségét, valamint Tenerife lakosságának együttérzését és szolidaritását, hogy a művelet megvalósulhatott.
Arra az újságírói kérdésre, hogy az országonként eltérő karanténszabályok kockázatot jelentenek-e, elmondta: véleménye szerint az országok mindent elkövetnek azért, hogy megóvják állampolgáraikat, de az irányelvek egyértelműek: a karantén hossza 42 nap a vírus lappangási ideje miatt.
A spanyol egészségügyi minisztérium a nap folyamán jelentette be, hogy a hajóról evakuált 14 állampolgárát, akik már egy napja a madridi Gómez Ulla katonai kórházban vannak elkülönítve, május 6-ától számítva helyezi 42 napos karanténba a WHO-val, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központtal (ECDC) és a Spanyol Egészségügyi Riasztások és Vészhelyzetek Központjával közösen végzett elemzést követően.
Mindannyian továbbra is tünetmentesek, de egyikük első PCR-tesztje előzetesen pozitív eredményt mutatott. Várhatóan hamarosan megkapják a tesztek végleges eredményeit. A pozitív eredmény meghosszabbítja az elkülönítési időszakot.
Negatív eredményt mutattak az eddig elvégzett PCR-tesztek annál a két spanyol nőnél, akik azon a repülőn tartózkodtak, amelyre április 28-án egy holland beteg is felszállt Johannesburgban. Az idős nő korábban a Hondius utasa volt. Egészségi állapota miatt a személyzet nem engedélyezte az utazását, később pedig elhunyt a kórházban.
A luxushajó április elején Argentínából indult útnak, eredeti úti célja a Zöld-foki szigetek volt, de ott nem engedték kikötni, miután az utasok közül hantavírus-fertőzés következtében három ember meghalt, de gyaníthatóan ennél többen megfertőződhettek.
Egy francia és egy amerikai személynél már azután azonosították a fertőzést, hogy Tenerifén evakuálták őket a Hondiusról és elszállították a szigetről.
A spanyol egészségügyi minisztérium közölte: az óceánjárón akkor végeztek PCR-tesztet, amikor a Zöld-foki-szigetek partjainál horgonyzott, de csak azokon az embereken, akiket az ECDC szakemberei magas kockázatú kontaktszemélyeknek tartottak, valamint akiknek tüneteik voltak. Őket le is vitték a hajóról, így a Hondius tünetmentes utasokkal és személyzettel haladt tovább, és érkezett meg a Kanári-szigetekre vasárnap kora reggel - írta az MTI.
