KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Pongrác névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hantavírus: Befejezték az óceánjáró evakuálását, tovább indult fertőtlenítésre

hondius
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 12. 06:44
hantavírusóceánjáró
Rotterdam felé tart a hajó. A hantavírus-járvány miatt fertőtlenítik az óceánjárót és a spanyol kikötőt is.

A hantavírus-járvány sújtotta Hondius óceánjáró elhagyta Tenerifét, miután az utasok és a legénység egy részét evakuálták és elszállították a szigetről - jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter hétfő este Granadilla de Abona teherkikötőjében.

Fertőtlenítésre küldik a hantavírus-járvány sújtotta óceánjárót
Fertőtlenítésre küldik a hantavírus-járvány sújtotta óceánjárót Fotó: AFP

Fertőtlenítésre küldik a hantavírus-járvány sújtotta óceánjárót

Mónica García tájékoztatása szerint a vasárnapi 94 ember után hétfőn még 27-en hagyták el a hajót; őket két repülőgép viszi tovább Hollandiába. Az egyik járatot a holland kormány, a másikat az ausztrál kormány bérelte.

A Hondiuson a legénység 27 tagja maradt, akik már úton vannak Rotterdam felé, ahol a hajót fertőtleníteni fogják - tette hozzá.

Beszámolt arról, hogy az időjárási körülmények romlása és az erős hullámzás miatt az óceánjárónak rövid időre ki kellett kötnie a mólónál, hogy az emberek biztonságosan juthassanak le a fedélzetről. Az elsődleges elképzelés szerint motoros gumicsónak vitte volna őket partra a kikötőben horgonyzó hajóról, ahogy vasárnap is történt.

Mint mondta, a hajó távozása után az egészségügyi előírásoknak megfelelően fertőtlenítik a kikötőt.

"A spanyol kormány hatékonyan, átláthatóan és emberségesen teljesítette célkitűzését" - értékelte a végrehajtott műveletet, amelyet az Egészségügyi Világszervezet (WHO) felkérésére vállalt a dél-európai ország.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója megköszönte a spanyol kormány erős elkötelezettségét, valamint Tenerife lakosságának együttérzését és szolidaritását, hogy a művelet megvalósulhatott.

Arra az újságírói kérdésre, hogy az országonként eltérő karanténszabályok kockázatot jelentenek-e, elmondta: véleménye szerint az országok mindent elkövetnek azért, hogy megóvják állampolgáraikat, de az irányelvek egyértelműek: a karantén hossza 42 nap a vírus lappangási ideje miatt.

A spanyol egészségügyi minisztérium a nap folyamán jelentette be, hogy a hajóról evakuált 14 állampolgárát, akik már egy napja a madridi Gómez Ulla katonai kórházban vannak elkülönítve, május 6-ától számítva helyezi 42 napos karanténba a WHO-val, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központtal (ECDC) és a Spanyol Egészségügyi Riasztások és Vészhelyzetek Központjával közösen végzett elemzést követően.

Mindannyian továbbra is tünetmentesek, de egyikük első PCR-tesztje előzetesen pozitív eredményt mutatott. Várhatóan hamarosan megkapják a tesztek végleges eredményeit. A pozitív eredmény meghosszabbítja az elkülönítési időszakot.

Negatív eredményt mutattak az eddig elvégzett PCR-tesztek annál a két spanyol nőnél, akik azon a repülőn tartózkodtak, amelyre április 28-án egy holland beteg is felszállt Johannesburgban. Az idős nő korábban a Hondius utasa volt. Egészségi állapota miatt a személyzet nem engedélyezte az utazását, később pedig elhunyt a kórházban.

A luxushajó április elején Argentínából indult útnak, eredeti úti célja a Zöld-foki szigetek volt, de ott nem engedték kikötni, miután az utasok közül hantavírus-fertőzés következtében három ember meghalt, de gyaníthatóan ennél többen megfertőződhettek.

Egy francia és egy amerikai személynél már azután azonosították a fertőzést, hogy Tenerifén evakuálták őket a Hondiusról és elszállították a szigetről.

A spanyol egészségügyi minisztérium közölte: az óceánjárón akkor végeztek PCR-tesztet, amikor a Zöld-foki-szigetek partjainál horgonyzott, de csak azokon az embereken, akiket az ECDC szakemberei magas kockázatú kontaktszemélyeknek tartottak, valamint akiknek tüneteik voltak. Őket le is vitték a hajóról, így a Hondius tünetmentes utasokkal és személyzettel haladt tovább, és érkezett meg a Kanári-szigetekre vasárnap kora reggel - írta az MTI.
 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu