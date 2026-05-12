Hantavírus: Befejezték az óceánjáró evakuálását, tovább indult fertőtlenítésre

A hantavírus-járvány sújtotta Hondius óceánjáró elhagyta Tenerifét, miután az utasok és a legénység egy részét evakuálták és elszállították a szigetről - jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter hétfő este Granadilla de Abona teherkikötőjében.

Fertőtlenítésre küldik a hantavírus-járvány sújtotta óceánjárót

Mónica García tájékoztatása szerint a vasárnapi 94 ember után hétfőn még 27-en hagyták el a hajót; őket két repülőgép viszi tovább Hollandiába. Az egyik járatot a holland kormány, a másikat az ausztrál kormány bérelte.

A Hondiuson a legénység 27 tagja maradt, akik már úton vannak Rotterdam felé, ahol a hajót fertőtleníteni fogják - tette hozzá.

Beszámolt arról, hogy az időjárási körülmények romlása és az erős hullámzás miatt az óceánjárónak rövid időre ki kellett kötnie a mólónál, hogy az emberek biztonságosan juthassanak le a fedélzetről. Az elsődleges elképzelés szerint motoros gumicsónak vitte volna őket partra a kikötőben horgonyzó hajóról, ahogy vasárnap is történt.

Mint mondta, a hajó távozása után az egészségügyi előírásoknak megfelelően fertőtlenítik a kikötőt.

"A spanyol kormány hatékonyan, átláthatóan és emberségesen teljesítette célkitűzését" - értékelte a végrehajtott műveletet, amelyet az Egészségügyi Világszervezet (WHO) felkérésére vállalt a dél-európai ország.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója megköszönte a spanyol kormány erős elkötelezettségét, valamint Tenerife lakosságának együttérzését és szolidaritását, hogy a művelet megvalósulhatott.

Arra az újságírói kérdésre, hogy az országonként eltérő karanténszabályok kockázatot jelentenek-e, elmondta: véleménye szerint az országok mindent elkövetnek azért, hogy megóvják állampolgáraikat, de az irányelvek egyértelműek: a karantén hossza 42 nap a vírus lappangási ideje miatt.

A spanyol egészségügyi minisztérium a nap folyamán jelentette be, hogy a hajóról evakuált 14 állampolgárát, akik már egy napja a madridi Gómez Ulla katonai kórházban vannak elkülönítve, május 6-ától számítva helyezi 42 napos karanténba a WHO-val, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központtal (ECDC) és a Spanyol Egészségügyi Riasztások és Vészhelyzetek Központjával közösen végzett elemzést követően.